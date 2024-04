La nueva serie de televisión "Berlín Blues" recobra vida en Berlín

Berlin Blues, una excelente serie que recientemente se ha hecho disponible en Yes, trata sobre una pareja israelí, un músico y una escritora, que se mudan con su hija a Berlín.

Examina el drama causado por ser extranjeros en un lugar que ofrece un entorno artístico estimulante pero está ensombrecido por la trágica historia del Holocausto. También muestra, de manera muy convincente y compasiva, cómo problemas latentes en la relación de una pareja pueden ser agitados por tal cambio.

Fue creada por la pareja casada en la vida real, Itamar Rotschild, un músico, y Dana Idisis, la escritora de series y películas como En el Espectro y Aquí Estamos, quienes se mudaron a Berlín con su hija hace un par de años. Estuvieron allí durante aproximadamente un año, luego regresaron a Israel.

Rotschild mismo interpreta a Yonah, el esposo músico en la serie. Shira Naor interpreta a Talya, su esposa, una mujer que ha publicado una novela basada en la historia de su hermano con enfermedad mental, y Idisis tiene un hermano en el espectro autista, quien fue parte de la inspiración para algunas de sus obras recientes.

Dadas todas estas similitudes, Rotschild, hablando desde su patio trasero en una entrevista reciente, no estaba exactamente sorprendido cuando le pregunté qué tan cercana era la serie a su vida real. Una vista general de la iluminada Puerta de Brandeburgo se muestra durante la noche en Berlín, Alemania, 3 de agosto de 2022. (crédito: REUTERS/ANNEGRET HILSE)

¿Hasta qué punto está basada la serie de TV en la vida real?

"Hablemos de las similitudes. Nos mudamos a Berlín porque yo quería la experiencia de vivir en el extranjero durante unos años. Para Dana, fue después de la primera temporada de En el Espectro y volamos allí y vivimos allí durante un año y medio, con nuestra hija. Ahora tenemos dos hijas, pero entonces solo teníamos una. Para mí fue agradable estar allí, me encontré a mí mismo allí, me sentí bien".

Así que muchas parejas jóvenes israelíes pasan al menos un par de años en el extranjero que es prácticamente un rito de paso, pero no ha habido muchas representaciones ficticias de este fenómeno. Berlín, con su bajo costo de vida y su próspera escena artística, se ha convertido en un destino para miles de jóvenes israelíes. Rotschild e Idisis pensaron en eso cuando vivieron allí, aunque Rotschild enfatizó que, a pesar de las similitudes superficiales, no era su historia."

"Conocíamos la sensación de estar en Berlín y sentirnos extranjeros, pero creamos las historias", dijo. "Puede ser complicado de muchas maneras vivir en un país extranjero. Hay un montón de pequeñas cosas que sabes cómo se hacen en casa, pero en este nuevo lugar, todo es diferente y tienes la sensación de ser un extraño".

Esa sensación pone a prueba el matrimonio de Yonah y Talya: "Había todo tipo de problemas antes en su matrimonio, pero estaban un poco ocultos, pero aquí, en Berlín, todo se amplifica. Sigues siendo tú, pero el nuevo entorno saca a relucir cosas que estaban más bajo control antes. Cuando Talya regresa a Israel por un solo episodio, se enfrenta a realidades difíciles de la vida que dejó atrás allí, especialmente que hay frecuentes ataques con misiles desde Gaza durante su visita - un descargo de responsabilidad señala que el episodio fue filmado antes del 7 de octubre - y que su hermano y sus padres están en negación sobre la gravedad de su enfermedad mental."

En una escena particularmente angustiosa, insiste en volver a trabajar en su trabajo en el Safari de Ramat Gan después de haber sido despedido, y cuando Talya intenta llevarlo a casa, salta del coche cerca de varios hipopótamos.

"Ves que muchas cosas son difíciles para ella en Israel también, lo complicado que es para ella allí".

La relación de los israelíes con Alemania también es complicada de muchas maneras y Berlin Blues trata eso de frente. Cuando la madre de Yonah (Liora Rivlin) viene de visita, apenas puede contener su ira hacia su hijo por elegir vivir en el país que persiguió a sus padres.

"Mucha gente está 'anti [alemán],' debido a sus padres, la gente no quiere comprar productos alemanes, no querría comprar un coche alemán. Incluso conozco personas de mi generación que no irán a Alemania... La madre de Yonah tiene un problema real que está conectado con el trauma de lo que tantos judíos pasaron allí, y creo que tratamos de mostrar lo que hay detrás de eso, y ella no es simplemente 'anti', pero ves al final, con su monólogo en alemán, que tiene una conexión real con el país debido a sus padres, ella no es simplemente 'anti'."

Otra forma en que la serie difiere de su propia vida, dijo Rotschild, es que "Mi música y la música en la serie son dos cosas diferentes." Rotschild es un guitarrista y pianista que escribe y actúa en un estilo de folk-rock. Ha lanzado varios álbumes y está trabajando en uno nuevo en este momento, mientras que Yonah es un oboísta que consigue un puesto en una orquesta de Berlín.

"Nunca estuve en una orquesta. Pensamos en qué mantendría a Yonah en Berlín, para que el conflicto entre él y Talya, quien quiere regresar a casa, sea más fuerte, y pensamos en hacer que él sea un oboísta. El oboe es un instrumento que quizás una o dos personas en orquestas pueden tocar a tiempo completo en Israel, pero es difícil ganarse la vida con él aquí. Pero en Europa, puedes ganarte la vida con él, hay muchas orquestas allí."

Rotschild nunca había tocado el oboe y aprendió lo suficiente para lucir convincente manejando el instrumento en la pantalla. "Tuve un muy buen maestro, Shani Shachar, y me enseñó cómo tocarlo y sostenerlo y cómo soplar y cómo limpiarlo y cómo sacarle un sonido. Es un instrumento muy difícil de sacar un sonido, y no estoy hablando de un sonido hermoso, solo cualquier sonido en absoluto.

"Investigamos mucho para entrar en el mundo de los músicos clásicos, para ver cómo suena, cómo se siente, cómo es, porque no era un mundo que conociéramos. Es música que me gusta, pero no es música, ni un mundo, que realmente conozco."

Rotschild dijo que el director de la serie, Ram Nehari, quien trabajó con ellos durante dos años, "ayudó a hacer la serie lo que es hoy, la dirigió maravillosamente y también trabajó en los guiones. Tuvo una gran influencia en lo bien que resultó."

El papel más importante de Rotschild antes de Berlin Blues también fue como músico, en la serie, El Eco de tu Voz. Rotschild interpretó a un artista en apuros que es hijo de un intérprete de todos los tiempos similar a Arik Einstein, al igual que el hijo del personaje de Rotschild se convierte en una estrella en ascenso. En un logro inusual, los tres actores principales, Rotschild, Shaul Luria y Orr Amrami Brockman, compartieron el premio al Mejor Actor en el prestigioso concurso Series Mania en Francia.

Pero cuando se le preguntó si tiene la intención de seguir actuando, Rotschild dijo: "Actuar es divertido para mí. Es una especie de vacación, como tomar unas vacaciones de mí mismo." A pesar de su éxito como actor, dijo: "No es mi profesión. Me parece que las personas que son actores profesionales tienen que aceptar papeles que no son lo que realmente les gusta, que no son tan buenos, porque eso es lo que hacen."

"No estoy en ese punto. Solo hago cosas que me gustan. Así que si alguien me trae un papel con el que pueda conectarme, lo haré con gusto, es divertido cuando sientes que puedes expresarte a través de él. Pero no soy actor. Soy un músico que a veces actúa".