Rafah y Riad: Derrotar a Hamás es esencial para la normalización - análisis

Israel se enfrenta a varios retos casi siete meses después del inicio de la guerra en Gaza. Hamás aún no ha sido derrotado y la presión internacional sobre Israel es cada vez mayor. Una columna reciente en The New York Times sugería que “Israel tiene que elegir: Rafah o Riad” Esto es lo que argumenta el columnista Thomas Friedman. “Funcionarios estadounidenses me dicen que si Israel monta una operación militar de envergadura en Rafah, a pesar de las objeciones de la administración’el presidente Biden consideraría restringir ciertas ventas de armas a Israel” El artículo también afirma que Arabia Saudí y otros Estados árabes podrían acordar una fuerza árabe de mantenimiento de la paz en Gaza. “Los intereses de Israel a largo plazo están en Riad, no en Rafah,” concluye el artículo.

Actualmente, Israel sigue luchando contra Hamás casi siete meses después de uno de los peores atentados terroristas de la historia que provocó el mayor asesinato masivo de judíos desde el Holocausto. Sin embargo, la guerra en Gaza no se ha librado con la urgencia que cabría pensar que conllevaría una respuesta a semejante asesinato masivo. En lugar de ello, Israel ha abordado la guerra contra Hamás con la lentitud y cautela de las operaciones de las campañas en Gaza en el pasado, y Hamás sigue prosperando en Gaza.

Ahora, la mayor parte de la atención se ha trasladado a Rafah, la ciudad del sur de Gaza situada junto a la frontera egipcia y controlada por Hamás. Se cree que Hamás tiene allí varios “batallones” de combatientes y que utiliza Rafah para controlar la ayuda que entra en Gaza y también la utiliza para el contrabando de armas. Muchos gazatíes que huyeron de los combates en el norte en octubre y noviembre están ahora desplazados en Rafah. Cualquier operación israelí en Rafah está ahora en el punto de mira internacional y se ha animado a Israel a abstenerse de una operación allí o al menos a ayudar a los civiles a apartarse del camino.

La afirmación de que Israel debería poner fin a la guerra en Gaza, retirarse y poner sus miras en la normalización con Riad parece indicar que Israel debería básicamente renunciar a la seguridad de sus ciudadanos y de su frontera a cambio de la normalización con Arabia Saudí. Se trata de una teoría extraña. La mayoría de los países no sacrifican la seguridad por la paz, y no hay pruebas de que renunciar a la seguridad en la frontera de Gaza vaya a traer la paz. Si fuera cierto que renunciar a asegurar la frontera de Gaza traería la paz, ¿cómo se explica entonces la falta de paz el 6 de octubre?

En octubre, Israel dejó la frontera de Gaza relativamente indefensa y confió en que Hamás estaba disuadido, un mensaje transmitido a Israel repetidamente en los últimos años. Hamás es acogido por Qatar, el principal aliado de EE.UU. fuera de la OTAN, y aparentemente EE.UU., Qatar y otros pensaban que Hamás no iba a hacer nada contra Israel. El príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman asiste a una reunión con el presidente ruso Vladimir Putin en Riad, Arabia Saudí, el 6 de diciembre de 2023. (crédito: Sputnik/Sergei Savostyanov/Pool vía REUTERS)

Esto plantea un problema clave con el argumento de “Rafah o Riad”. El 6 de octubre, Hamás controlaba toda Gaza e Israel no contemplaba ninguna operación terrestre en Rafah y, sin embargo, no se produjo ninguna normalización con Riad. De hecho, Hamás trató de sabotear cualquier acuerdo de paz lanzando su guerra masiva. Ahora se le dice a Israel que abandone Gaza y que básicamente salude el 7 de octubre encogiéndose de hombros para conseguir la normalización con Riad.

El hecho es que si Israel sacrifica su seguridad en la frontera por acuerdos de normalización, Israel obtendrá más masacres y guerra, y los acuerdos estarán en peligro. La razón de esto es que Hamás, respaldado por Irán, Rusia, Turquía y otros países, está tratando de sabotear los acuerdos de normalización y los Acuerdos de Abraham. Cabe recordar que antes de que los UAE aceptaran los Acuerdos de Abraham, Turquía amenazó con romper relaciones con Abu Dhabi si seguía adelante. En resumen, el eje proiraní de la región ha intentado sistemáticamente impedir la normalización entre Israel y otros Estados. El 7 de octubre fue uno de esos intentos.

Arabia Saudí observa de cerca la guerra entre Israel y Hamás

Puede que Arabia Saudí no quiera públicamente a Israel en Rafah, pero Riad ha estado observando la guerra de cerca desde el 7 de octubre. Probablemente se ha preguntado por qué Israel ha tardado siete meses en derrotar a Hamás y por qué Hamás ha vuelto aparentemente a la mayor parte de Gaza. Es probable que Arabia Saudí prefiriera que Hamás fuera derrotado más rápidamente. No puede entender por qué Israel está librando la guerra como lo está haciendo, dejando que Hamás se desplace de un lugar a otro y sobreviva. La posible operación en Rafah sólo es controvertida ahora porque ha durado seis meses. Si Israel hubiera entrado en Rafah en octubre, justo después del 7 de octubre, no habría habido controversia.

La realidad es que para que Israel y Arabia Saudí tengan lazos que funcionen a largo plazo, hay que derrotar a Hamás y tomar Rafah para erradicar los túneles de Hamás que hay allí. En resumen, la única manera de llegar a Riad para un acuerdo de paz es a través de Rafah, no sin Rafah. Esto se debe a que la normalización pasa por la estabilidad en la región. Hamás es una fuerza desestabilizadora respaldada por Irán y otros países que quieren sembrar el caos, la guerra y el extremismo. Mientras Hamás siga controlando Gaza, habrá guerras interminables y será utilizada por Irán y otros países cada vez que quieran perjudicar la normalización.

Los países no pueden sacrificar a sus ciudadanos y abandonar la seguridad sólo por acuerdos de paz.Ningún otro país lo vería como un intercambio lógico. Por ejemplo, Estados Unidos no aceptaría una situación en la que los cárteles narcoterroristas, como las versiones reforzadas de los cárteles de los Zetas o de Sinaloa, controlaran la frontera. A cambio, Estados Unidos tiene que dejarles masacrar a ciudadanos estadounidenses para tener mejores lazos con Brasil. Nadie propondría una lógica tan disparatada de permitir que grupos terroristas controlen la frontera a cambio de mejores lazos con potencias regionales. Lo mismo ocurre con Rusia y Europa. Los países europeos aprendieron que no podían apaciguar aRusia para conseguir mejores lazos y, mientras tanto, abandonar Ucrania y dejar que Rusia desestabilice la frontera entre Europa y Rusia.

Los líderes israelíes han aprendido históricamente a no sacrificar nunca la seguridad del pueblo de Israel para conseguir tratos. Cada vez que cometieron este error, las consecuencias fueron desastrosas. Hoy en día, se está engatusando a Israel para que acepte que Hamas regrese a Gaza y permita que Hezbolá, Irán y otros ataquen a Israel con impunidad. La región está observando, y la región piensa que Israel puede no estar a la altura de la tarea de derrotar al terrorismo y que Israel es más débil de lo que parecía. Es un momento peligroso para Israel. Si Israel cede y deja que los terroristas vuelvan a gobernar Gaza, es sólo cuestión de tiempo que se produzcan más masacres.

En vísperas de Yom Hashoah, merece la pena recordar la misión del Estado. Estamos aquí para proteger a la gente, no para permitir más 7 de octubre, más masacres como en la Shoah. Los países de la región respetan la fuerza, y quieren ver a Israel salir fortalecido tras esta guerra, no aceptar la derrota a manos de Hamás y Hezbolá. El camino a Riad pasa por Rafah, no a pesar de él. Para llevar la paz a la región y poner fin al comportamiento desestabilizador de Irán, hay que destruir a Hamás, no mimarlo.