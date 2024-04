En una protesta antiisraelí en la UCLA atacan a una mujer indígena que se opone a Hamás

Lani Dawn, una mujer judía nativa americana, publicó que fue atacada por manifestantes anti-Israel en la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA) el jueves por la noche después de sostener un cartel en el que se leía: "Los partidarios de Hamás no son bienvenidos en tierra nativa"."

"Anoche fui violentamente agredida por estudiantes 'pro-Palestina' de @UCLA", escribió Dawn en Instagram, publicando un vídeo en el que se ve cómo los manifestantes la atacan a ella y a otros manifestantes pro-Israel.

"Rápidamente fui rodeado por una turba @UCLA students e INCLUSO @ucla faculty como forma de intimidación. Donde seguí manteniendo mi presencia pacífica & protesta. La violencia en los campus estadounidenses es INACEPTABLE. La falta de intervención policial es INACEPTABLE. Es INaceptable que personas no indígenas ataquen y ataquen a una mujer indígena mientras afirman que apoyan un "movimiento de liberación indígena"", escribió Dawn. Una persona con un mensaje pegado a su chaqueta utiliza un teléfono, en un campamento donde estudiantes protestan en apoyo a los palestinos, en medio del actual conflicto entre Israel y Hamás, en la Universidad de California en Los Ángeles, California, EEUU. 25 de abril de 2024. (crédito: MIKE BLAKE/REUTERS)

La UCLA se asienta sobre tierras que pertenecieron a la tribu Tongva, según la página web de la UCLA. La tribu Tongva fue casi totalmente reubicada a la fuerza por los colonos españoles en los siglos XVIII y XIX. Entre 1846 y 1873, se calcula que el 80% de los nativos americanos de California murieron en actos de violencia o debido a condiciones extremas.

No se equivoquen.... ¡Estás en tierra indigena!

Dawn añadió que durante la protesta, habló con otro nativo americano, Sal Yazhi Lozano, que se manifestaba junto a los manifestantes pro palestinos.

"Poco después de que me atacaran, nos dimos cuenta el uno del otro y nos acercamos a través de la barrera humana de manifestantes de 'Free Palestine' para presentarnos con respeto y simplemente honrar la presencia del otro, escribió Dawn. "Al instante, los manifestantes de Palestina Libre empezaron a decirnos que no podíamos hablarnos. Incluso nos dijeron que teníamos que abandonar el recinto si no íbamos a obedecer las normas."

"LEERLO OTRA VEZ. Varios manifestantes no indígenas de 'Free Palestine' dijeron a dos personas NATIVOS AMERICANOS que NO ESTABAN PERMITIDOS en el recinto de su campamento ILEGAL si no íbamos a obedecer SUS normas. ¿Y se llaman a sí mismos 'movimiento de liberación indígena'?", añadió Dawn.

Lozano habló sobre el incidente también en Instagram, publicando que "Dos indígenas que apoyan dos culturas diferentes hoy dieron un ejemplo mientras que todos los demás se atrevieron a decir que no podíamos hablarnos ni darnos la mano porque ella estaba del lado judío y no del lado palestino con nosotros. Eso nos provocó, y esta mujer indígena habló y se mantuvo firme en tierra indígena. Incluso fue golpeada por hombres palestinos"

Lozano enfatizó que no apoyaba las acciones de los manifestantes y que "no permitiría ni toleraría nada de eso, especialmente en nuestras mujeres o tierras"

"Cómo se atreven a decirnos que en nuestras tierras podemos (sic) hablarnos. No os equivoquéis... ¡¡¡ESTÁIS EN TIERRA INDÍGENA!!!", añadió Lozano.

En un comentario sobre un post posterior de Dawn, Lozano señaló que el incidente le hizo "hacer cambios y ver las cosas de otra manera".

Dawn es miembro inscrito de la Nación Mandan, Hidatsa y Arikara y descendiente no afiliada de la Nación Sicangu Lakota. También es descendiente de judíos que se trasladaron a Estados Unidos desde Rusia a principios del siglo XX.