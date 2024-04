Donantes de estudios sobre Islam radical financian protestas propalestinas - análisis

Las protestas estudiantiles en Estados Unidos contra Israel se han convertido en una especie de "rebelión juvenil". Una parte significativa de los participantes no está segura de las razones exactas por las que están manifestándose. Sin embargo, son impulsados por un grupo altamente organizado con metas claramente definidas y agudas.

El vergonzoso éxito de las despreciables protestas contra Israel y en apoyo a Hamas en los campus universitarios de Estados Unidos se debe al hecho de que son todo menos espontáneas. Son meticulosamente organizadas y generosamente financiadas. Para descubrir las entidades detrás de esta organización, uno debería remontarse al Medio Oriente de 2019, cuando una coalición de estados árabes - Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Egipto - impuso un boicot contra Qatar por su apoyo al terrorismo.

Contrariamente al presente, durante el período de boicot, comentaristas y periodistas árabes publicaron artículos que expusieron los esfuerzos de propaganda de Qatar en Estados Unidos y los fondos sustanciales que vertió en "educar" a América. Antes de la reconciliación saudí-qatarí hace cinco años, la prensa árabe en los países de la coalición reveló cómo el movimiento "Hermanos Musulmanes" había comenzado a dominar segmentos del sistema educativo estadounidense.

Una vez más, Qatar

En julio de 2020, Najat Al-Saeed, una investigadora de los Emiratos Árabes Unidos, escribió un artículo en el periódico "Al-Hurra" titulado "Qatar y el financiamiento de universidades estadounidenses". Describió la extraña alianza formada entre la izquierda radical estadounidense y activistas de los Hermanos Musulmanes, financiados por Qatar. Según ella, un número creciente de profesores y estudiantes afiliados a la alianza izquierda-Hermanos Musulmanes, que se alinean con sus principios, están usurpando la libertad de pensamiento en las universidades estadounidenses. Qatar's Prime Minister and Foreign Minister Mohammed bin Abdulrahman Al Thani makes statements to the media with U.S. Secretary of State Antony Blinken, in Doha, Qatar, October 13, 2023. (credit: Jacquelyn Martin/Reuters)

Los académicos que intentan expresar opiniones disidentes son reprimidos bajo el pretexto de la "corrección política" y supuestamente el "pensamiento racista". Como señaló Al-Saeed, las fuentes financieras para la alianza izquierda-Hermanos Musulmanes incluyen prominentemente al principado de Qatar. Citó cifras alarmantes del Departamento de Educación de Estados Unidos, que indican que en 2019, las instituciones educativas estadounidenses recibieron financiamiento que superaba los mil millones y 30 millones de dólares de fuentes externas, predominantemente Qatar.

En 2012, se informó que la Institución Educativa Internacional de Qatar "Mu'assasat Qatar" había gastado al menos mil quinientos millones de dólares en financiar iniciativas educativas en 28 universidades de Estados Unidos, convirtiéndose en el principal financiador externo de la educación en Estados Unidos.

Al-Saeed también expuso que Qatar gasta rutinariamente 405 millones de dólares anuales para apoyar actividades en seis universidades estadounidenses que mantienen sucursales en Doha, la capital de Qatar. Qatar utiliza las iniciativas que patrocina y la investigación que financia para difundir la ideología islamista reflejo de las opiniones de Qatar.

Es esencial recordar que Qatar es un país con una escuela religiosa wahabí extremista y que el jeque Tamim bin Hamad Al Thani fue profundamente influenciado por la ideología del jeque Yusuf Al-Qaradawi, uno de los líderes de los Hermanos Musulmanes que operaba en Qatar hasta su muerte en 2022.

La derecha se alinea con Arabia Saudita

Al-Saeed argumentó en su artículo que la propaganda qatarí que se filtra en las instituciones académicas estadounidenses está diseñada para glorificar al principado y vilipendiar a sus adversarios, liderados por Arabia Saudita, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin. Los fondos qataríes están destinados a apoyar a los Hermanos Musulmanes en Estados Unidos junto con la llamada izquierda radical "progresista". Al-Saeed destaca un aspecto crítico de la política detrás de la propaganda, sugiriendo que Qatar tiene como objetivo fortalecer a la izquierda en Estados Unidos porque la derecha conservadora se opone a Qatar y apoya a sus rivales, especialmente Arabia Saudita.

La situación ha empeorado significativamente en los cuatro años desde que se escribió el artículo.

Raymond Ibrahim, un académico cristiano estadounidense de origen egipcio, reveló hace dos meses que Qatar ha invertido 5.600 millones de dólares en 81 universidades estadounidenses desde 2007, incluyendo las más prestigiosas: Harvard, Yale, Cornell y Stanford. Sus informes también mencionan el financiamiento de actividades académicas en Estados Unidos por parte de otros países, aunque en cantidades mucho menores, liderados por Arabia Saudita, Omán y Turquía.

Según Ibrahim, las actividades financiadas por Qatar y estos otros países del Medio Oriente están impregnadas de odio hacia los valores culturales occidentales, como la libertad de expresión y los derechos de las mujeres. Un informe oficial de 2020 del Departamento de Educación de Estados Unidos advirtió que muchas contribuciones a las instituciones académicas estadounidenses provienen de fuentes abiertamente hostiles a Estados Unidos.

Ibrahim también reveló que la propaganda contra Israel y muchas actividades antiisraelíes en los campus, incluso antes de la guerra en Gaza, fueron financiadas por "generosos donantes" de Oriente Medio. Una sección intrigante del artículo de Ibrahim revela que las entidades financiadoras de Oriente Medio, lideradas por Qatar, invierten fuertemente en estudios islámicos pero no fomentan la investigación académica de minorías no musulmanas en el Medio Oriente, como cristianos, judíos, bahá'ís, yazidíes, kurdos y drusos.

En última instancia, Ibrahim explica, estas contribuciones tienen como único objetivo promover versiones radicales e intolerantes de estudios islámicos. Concluye que el fracaso de la política estadounidense en el Medio Oriente se debe al hecho de que muchos de los asesores del gobierno estadounidense son graduados de este sistema académico corrompido.

¿Quién está detrás de las protestas en los campus universitarios de Estados Unidos?¿Quién financia a Hamas?¿Quién difunde propaganda que apoya el terror de Gaza a nivel mundial a través de Al Jazeera?¿Quién financió los movimientos yihadistas que devastaron Siria en la guerra civil?¿Quién llevó a cabo las negociaciones engañosas entre Estados Unidos y los talibanes sobre el futuro de Afganistán?¿Quién sigue financiando a los Hermanos Musulmanes en todo el mundo?¿Quién robó la Copa del Mundo y corrompió la FIFA?

La respuesta a todas estas preguntas y a otras más inquietantes es singular.

Dr. Yaron Friedman es investigador, conferencista y profesor de árabe en el Departamento de Estudios del Medio Oriente e Islámicos de la Universidad de Haifa. Yaron dirige el boletín "Esta semana en el Medio Oriente", al que puedes suscribirte aquí.