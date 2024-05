John Irving en Festival de Escritores de Jerusalem: abrazando resiliencia en adversidad

Es un reto mantener pujante la vida cultural de Israel durante la guerra, y uno de los acontecimientos literarios más importantes del año, el Festival Internacional de Escritores de Jerusalén, acaba de anunciar que, a pesar de todo lo que está ocurriendo, se celebrará del 27 al 30 de mayo en Mishkenot Sha’ananim.

Los organizadores también anunciaron que contará con un invitado de alto nivel: el aclamado novelista estadounidense John Irving, autor de El mundo según Garp, El hotel New Hampshire y muchos otros libros.

Irving dijo en un comunicado difundido por el festival, “Llegué a Israel por primera vez en abril de 1981. Entonces era pro-Israel; ahora no soy menos pro-Israel.

Simon Schama, historiador británico y autor de libros como The Story of the Jews (La historia de los judíos), será otro de los distinguidos invitados del festival, y dijo: “Hay momentos en los que ese viejo mandato de Hillel, ‘Si no es ahora, ¿cuándo?’ se hace ineludible. Este es uno de ellos.

En un momento en el que un deprimente número de escritores, sumidos en la ignorancia histórica y la incomprensión, dan la espalda a Israel y tratan de dividir a los judíos de la diáspora de Israel, parece crucial negarles esa satisfacción moralmente fuera de lugar con la presencia personal de uno mismo.

“Así que, aunque he estado en Israel muchas veces, venir al Festival Internacional de Escritores de Jerusalén será la visita más significativa de todas. Espero estar decididamente junto a la comunidad literaria y cultural de Israel”

Las voces del mundo se unen

Flores plantadas en Jerusalén en preparación para los meses de primavera y verano, 20 de abril de 2024. (crédito: MUNICIPIO DE JERUSALÉN)

El festival, que es un acontecimiento en el que autores israelíes e internacionales leen fragmentos de sus obras y entablan debates literarios e intercambios de ideas, recibirá a Delphine Horvilleur, rabina y redactora jefe de Tenou’a, revista trimestral publicada por la asociación Tenou’a del Movimiento Judío Liberal de Francia, y a la novelista judeo-alemana Mirna Fink.

Los organizadores del festival se han esforzado por encontrar una forma de abordar la masacre y la guerra, y el festival se inaugurará con un recuerdo literario del 7 de octubre. El acto contará con un debate y lecturas de varios escritores israelíes, entre ellos Dror Mishani, Noa Yadlin y Eshkol Nevo. Varios familiares de artistas asesinados en la guerra hablarán de sus obras.

Este año comienza un proyecto especial con la Unión Europea para promover y distribuir literatura europea contemporánea en Israel. Participarán Varujan Vosganian, escritor rumano; Christos Chomenidis, de Grecia; y Anne Berest, de Francia. También asistirán al festival tres escritores israelíes que actualmente residen en el extranjero: Ron Leshem, Maya Arad y Ruby Namdar.

La directora y directora artística del festival, Julia Fermentto-Tzaisler, declaró: “En los días posteriores a la masacre del 7 de octubre, debatimos largo y tendido si celebrar el Festival Internacional de Escritores de Jerusalén. La conmoción y el dolor nos paralizaron. Nuestras vidas se tambalearon. No sabíamos cómo sería posible siquiera pensar en un festival... ante el duelo y la pérdida.

“Construimos el programa con la intención de minimizar el aspecto festivo del festival. En su lugar, queríamos celebrar un evento literario que uniera a la comunidad y nos proporcionara a todos un poco de consuelo: un evento que combinara nuestra esperanza en la literatura, el humanismo y la solidaridad y que tal vez inspirara.

“Pensamos que precisamente un evento así, que supuestamente se encuentra en tan aguda contradicción con la realidad de nuestras vidas, es ahora necesario para todos nosotros como el aire para respirar.”

El programa completo está disponible en https://fest.mishkenot.org.il/en/home/a/main/

