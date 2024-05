Yahuda Granit, exjuez del tribunal de Hashalom, refleja actualidad en esculturas

A sus 88 años, Yehuda Granit tiene algo que decir, algo plañidero y sincero. Afortunadamente, tiene los medios técnicos y el saber creativo para expresar sus pensamientos y sentimientos en forma estridente, tangible y visual, y descargar algo de angustia.

El producto final de los procesos artísticos, emocionales y cerebrales de Granit se exhibe en la galería Artspace en el sur de Tel Aviv. Lleva el nombre satírico y enigmático de "La Guerra se Está Emocionando" y resulta bastante intrigante y convincente de ver.

Hay mucho que ver y sentir en la sección de Granit de la instalación de exhibición. Las 16 obras, hábilmente dispuestas por la curadora Shirley Wegner, también están impregnadas con la opinión del octogenario sobre los acontecimientos políticos en esta parte del mundo. Puedes sentir la frustración y el dolor de Granit por cómo han ido las cosas en los últimos años.

Su colección de esculturas, grabados en madera, grabados en linóleo y grabados en monocromo te grita y te llama la atención, casi literalmente. Por ejemplo, el Autorretrato No. 2 no deja lugar a dudas sobre los sentimientos del antiguo abogado y juez. El contexto del icónico "El Grito" del artista noruego Edvard Munch naturalmente entra en la ecuación inspiradora.

Pero esto es escultura y no solo cualquier esfuerzo escultórico. A pesar de sus más de cuatro años aquí en la tierra, Granit infunde sus obras con gran fuerza física, ya que su material crudo elegido es principalmente el hierro, lo que viene con el territorio escultórico.

No hay nada sutil en el Autorretrato No. 2 ni en muchas otras exhibiciones. Granit no está generalmente buscando seguir una línea de ataque de pies de gato. Esto se trata principalmente de derramar los frijoles emocionales e impartir emociones crudas. El trabajo mencionado y la gran mayoría de los demás componentes de "La Guerra se Está Emocionando" transmiten una sensación de instantáneas e invitan al observador a conectar los puntos y llegar a un paisaje compuesto de los asuntos actuales de aquí.

También hay un elemento oximorónico en el esfuerzo de Granit. Tome, por ejemplo, Color Rojo en las comunidades fronterizas de Gaza. La escultura de hierro muestra tres figuras femeninas que parecen madres abrazando tiernamente a sus hijas en un gesto protector. El fondo es, por supuesto, rojo. El cuidado maternal y amoroso por su descendencia es grosera e inversamente subrayada tanto por la implicación de una situación que amenaza la vida como por la naturaleza implacable del metal.

Reflejos de conflicto

Los elementos vibrantes y emotivos se realzan con la conexión de Granit con el brutal ataque de Hamas en el Sur y sus consecuencias continuas. El primo de su esposa, Gadi Moses, es un rehén en Gaza. La pareja de Moses, Efrat Katz, fue asesinada cuando un helicóptero de la Fuerza Aérea Israelí disparó contra un automóvil el 7 de octubre, en el que los terroristas la llevaban a Gaza. Y varios familiares de la ex esposa de Moses fueron rehenes que, afortunadamente, han sido liberados desde entonces.

Esos eventos espeluznantes y las conexiones cercanas alimentaron algunas de las exhibiciones, pero también el horror de Granit por la guerra y la violencia en general y su deseo de un trato más amable con la vida aquí.

Las imágenes tomadas de la cobertura mediática de eventos políticos le proporcionan material de reflexión y materia para interpretación artística. La actriz y comediante estelar Orna Banai y su expresión de angustia, documentada y difundida por las cámaras de televisión en una protesta sobre la situación de los rehenes en enero, aparecen en un grabado en madera de apariencia austera llamado Ahora.

Y hay un lugar para la madre de un niño palestino mentalmente discapacitado asesinado por un policía israelí en un grabado en linóleo llamado Umm Ayad. Las imágenes mediáticas que, presumiblemente, son familiares para grandes sectores del público, sirven como un gancho eficiente y atractivo.

Uno de los elementos más impresionantes y cautivadores de la exposición es el Checkpoint Cruzado No. 2, una escultura de metal de 1.8 metros de altura.

"Como puedes ver, la figura tiene forma de cruz", señala Granit. De hecho, no había forma de pasar por alto el arreglo de crucifijo mientras vemos a una mujer palestina de espaldas, con los brazos extendidos y lista para ser cacheada mientras su bolso cuelga lánguidamente de un hombro. "Originalmente tenía una figura de un soldado israelí frente a ella, pero luego me di cuenta de que no era necesario", sonríe Granit.

Hay poco en cuanto a puntos y comas en "La Guerra se Está Emocionando". El espectador a menudo puede completar la imagen con sus pensamientos y sentimientos.

La esc ultura recibe un reprís en el grabado en linóleo de Checkpoint Cruzado No. 1, y hay instancias adicionales de una especie de relación de llamada y respuesta entre otras obras.

El grito primordial de Banai hace eco del propio grito de Granit en su autorretrato y el de la madre doliente en Umm Ayad. También hay otro grito en una obra escultórica de hierro esquelética instantáneamente reconocible, aunque sin signos externos evidentes. "Eso se basa en la fotografía de Robert Capa", advierte Granit más que un poco superfluamente.

El influyente fotógrafo de guerra tomó el cuadro durante la Guerra Civil Española, en el mismo momento en que una bala alcanzó a un soldado. La lectura de Granit captura el momento y el movimiento de "El Soldado Caido" con un aplomo esquemático.

También me fascinó el alejamiento de Granit de la acción legal hacia la empresa artística. Dice que se involucró en el acto creativo a sus cuarenta años.

"Noté que cada vez que estaba en el extranjero y iba a un museo, me atraía hacia la escultura", recuerda. Con esa realización completamente asumida, se dispuso a aprender la gramática y la sintaxis de la disciplina, a obtener una valiosa experiencia práctica y a estudiar con los celebrados escultores Nachum Enbar y Zvika Lachman.

Comenzó a dedicarse a la forma de arte a tiempo completo después de retirarse del banquillo judicial a los 70 años. "Hice mi primera escultura en un hueso de aguacate", se ríe Granit. "Luego pasé al barro, la madera, la piedra y el metal".

También estudió caligrafía, y a pesar de la naturaleza inevitablemente áspera de las formas que cincela y sierra a través de algunas de sus obras de metal, también hay un atractivo flujo dinámico cohesivo en ellas.

Granit claramente siente fuertemente sobre el tema y sus sensibilidades asociadas, y lo expresa poderosa, sucinta y sin excesivo drama.

'La Guerra se Está Emocionando' cierra el 25 de mayo.Para más información: https://www.artspacetlv.org