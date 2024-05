EE.UU. advierte contra operación pendiente en Rafah; Netanyahu promete seguir adelante

Estados Unidos advirtió a Israel contra cualquier operación Rafah que no proteja a los civiles palestinos, haciendo hincapié en que podría cambiar su política de Gaza en respuesta a tal movimiento.

“Creo que los líderes israelíes entienden bien, el punto de vista del presidente [Joe] Biden’sobre una operación Rafah,” dijo el asesor de comunicaciones de seguridad nacional de EE.UU. John Kirby a los periodistas el jueves.

“Creo que entienden bien, la sinceridad del presidente Biden’cuando habla de la posibilidad de cambios en nuestra política hacia Gaza, en caso de que sigan adelante con algún tipo de operación terrestre en Rafah que, de nuevo, no’tenga en cuenta a los refugiados,” dijo Kirby.

Estados Unidos ha insistido en que cualquier operación de este tipo debe garantizar la protección de los más de 1,3 millones de civiles palestinos de esa zona del sur de Gaza, muchos de los cuales buscaron refugio allí para escapar de los intensos bombardeos israelíes en el norte al comienzo de la guerra.

El Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, subrayó estos puntos durante su visita a la región a principios de esta semana, cuando hizo escala en Arabia Saudí, Jordania e Israel. El primer ministro Benjamin Netanyahu habla sobre las huelgas y protestas contra la reforma judicial (crédito: MARC ISRAEL SELLEM/THE JERUSALEM POST)

Blinken dijo a los periodistas en Ashdod que Estados Unidos aún no había visto un plan viable para una operación en Rafah que protegiera a los civiles palestinos.

Reiteró estos puntos en una entrevista con la NBC, afirmando que la posición de la Administración Biden ha sido clara; no ha cambiado; no cambiará.

“No podemos y no apoyaremos una operación militar de envergadura en Rafah sin un plan claro y creíble para proteger a los civiles. We’ve not seen such a plan,” Blinken said.

“There are also better ways to do what Israel needs to do in terms of dealing with the remaining Hamas problem. Hemos estado hablando de ello con ellos; acordamos que esas conversaciones continuarían", dijo.

Blinken: "La gente dice cosas"

El secretario de Estado rechazó las promesas del primer ministro Benjamin Netanyahu sobre una operación en Rafah, afirmando que "la gente dice cosas".

Es importante lo más urgente, que es ver en los próximos días cuál es la respuesta de Hamás a una propuesta muy firme que está sobre la mesa.

Los resultados serían un alto el fuego inmediato, que todo el mundo quiere, y el regreso de los rehenes a casa, que todo el mundo debería querer. That’s where the focus is,” Blinken said.

Netanyahu on Thursday did not seem concerned by the Biden Administration’s warnings. Prometió llevar a cabo una operación militar en Rafah, mientras Israel seguía esperando la respuesta de Hamás a una propuesta, que en su primera fase podría suponer la liberación de 33 cautivos de los 133 restantes.

“Hubo diferencias de opinión entre nosotros sobre las operaciones en escenarios cercanos y lejanos,” dijo Netanyahu durante un discurso público el miércoles.

“Pero al final de la discusión, tomé una decisión y la decisión fue aceptada,” dijo. “Tomamos medidas allí y también tomamos medidas aquí,” dijo el primer ministro.

“Haremos lo que sea necesario para ganar y vencer a nuestros enemigos, incluso en Rafah,” dijo Netanyahu antes de una reunión del gabinete de guerra y el gabinete de seguridad.

El potencial de una operación en Rafah ha sido considerado por Israel como una importante palanca de presión para empujar a Hamás a llegar a un acuerdo. Sin embargo, Estados Unidos y la comunidad internacional se han opuesto a ella, por temor a que provoque un desastre humanitario.

Washington ha confiado en que Hamás acepte una pausa temporal de la guerra como parte de un acuerdo sobre los rehenes, que duraría en su fase inicial unos 40 días.

Kirby dijo a los periodistas que EE.UU. aún no había recibido ninguna respuesta de Hamás, pero que Blinken había estado en estrecho contacto con sus homólogos de la región, incluido Qatar.

Blinken esperaba, dijo Kirby, que sus homólogos, incluido Qatar, pudieran mover a Hamás a “aceptar el acuerdo” para “poder sacar a estos rehenes y hacer llegar la ayuda” así como “seis semanas de alto el fuego”.