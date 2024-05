Tres soldados mueren en ataque de Hamás; cierre de paso en Kerem Shalom

Tres soldados de las FDI murieron y al menos otros tres resultaron gravemente heridos después de que Hamas disparara diez cohetes hacia la zona de Kerem Shalom, en la frontera entre Israel y Gaza, el domingo por la tarde.

Los tres soldados muertos fueron identificados como St.-.Sgto. Ruben Marc Mordechai Assouline, de 19 años, de Ra'anana; Sgto. Ido Testa, de 19 años, de Jerusalén; y Sgto. Tal Shavit, de 21 años, de Kfar Giladi. Assouline y Testa sirvieron en el Batallón Shaked de la Brigada Givati. Shavit sirvió en el Batallón 931 de la Brigada Nahal.

El Centro Médico Soroka declaró que recibió a 10 heridos en el atentado, entre ellos tres en estado grave, dos en estado moderado y cinco en estado leve.

Poco después del ataque, las FDI cerraron el cruce de Kerem Shalom situado en la zona, deteniendo la entrada de camiones de ayuda humanitaria a través del cruce que sirve como el principal punto de entrada de ayuda.

Varias personas recibieron tratamiento médico in situ por las heridas sufridas por el disparo del cohete, y fueron evacuadas a hospitales para recibir atención médica inmediata. El Consejo Regional de Eshkol anunció que una de las personas heridas era residente del Consejo Regional de Eshkol.

Hamas dispara cohetes desde cerca del paso humanitario de Rafah hacia la zona de Kerem Shalom. 5 de mayo de 2024. (Crédito: Unidad del Portavoz de las FDI)

Además, una casa en el kibutz Kerem Shalom fue alcanzada y dañada, según el Consejo Regional de Eshkol. No se informó de heridos en el impacto en el kibutz Kerem Shalom.

Hamás asumió la responsabilidad del lanzamiento de cohetes, afirmando que sus Brigadas Al-Qassam atacaron la zona de Kerem Shalom con cohetes de corto alcance "Rajoum" de 114 mm.

Los cohetes fueron disparados desde sólo unos cientos de metros del paso humanitario de Rafah, una de las pocas zonas en las que los soldados de las FDI aún no han entrado desde la invasión de Gaza el 27 de octubre. Las FDI dijeron que tenían algunas advertencias genéricas de inteligencia sobre la intención de lanzar este tipo de ataques contra soldados de las FDI y que había algún tipo de aviso de alerta de cohetes en tiempo real.

Cuidado con los cohetes.

En respuesta a los ataques con cohetes, las fuerzas aéreas incrementaron sus ataques contra los centros de mando de Hamás y otros emplazamientos en Rafah, así como contra los lugares de los propios ataques con cohetes, que al parecer procedían de plataformas de ataque subterráneas.

Las FDI atacan la zona de Rafah en respuesta

Poco después del ataque, los medios palestinos informaron de una serie de ataques aéreos israelíes en la zona de Rafah.

. En los últimos días, en incidentes separados: Hamas disparó morteros contra el corredor con fines humanitarios Hamas interrumpió la ayuda de… — Israel ישראל (@Israel) 5 de mayo de 2024

"Hamás está impidiendo intencionadamente que la ayuda llegue a la población de Gaza", escribió el Ministerio de Asuntos Exteriores en X, señalando el lanzamiento de cohetes hacia Kerem Shalom, las interrupciones del movimiento de ayuda desde el sur hacia el norte de Gaza y el lanzamiento de morteros contra un corredor utilizado con fines humanitarios.

El presidente Isaac Herzog respondió al ataque de Hamás el domingo por la tarde, publicando en X: "Hamás ataca la ayuda humanitaria porque no les importa la humanidad. The world must act to release the hostages and free the people of Gaza from Hamas’s vicious rule."

No se sabe qué efectos tendrá el ataque de Hamás en los planes de Rafah

No estaba claro qué impacto tendría el último ataque de Hamás en los planes israelíes de invadir Rafah.

Más concretamente, si Israel avanzaría antes para invadir Rafah o seguiría dando a las negociaciones en curso sobre los rehenes la oportunidad de resolverse antes de emprender una acción más amplia.

Tampoco estaba claro si, de no alcanzarse un alto el fuego, los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel en Gaza, y especialmente cerca de los centros de ayuda humanitaria, estarían preparados para nuevos ataques similares con cohetes de Hamás.

También se plantearon preguntas sobre si los civiles israelíes que regresan a la zona de Kerem Shalom en julio, como estaba previsto, se verían afectados y retrasados por el incidente actual.