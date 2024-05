Netanyahu se ha convertido en el ejecutor del testamento de su "maestro" Ben-Gvir - opinión

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, se puso ayer ante las cámaras al salir del despacho del primer ministro y declaró con firmeza, sin pelos en la lengua: "Advertí al primer ministro que si Dios no lo permite, Israel no entrará en un alto el fuego, si Dios no lo permite terminaremos la guerra, o si Dios no lo permite habrá un acuerdo descuidado". El primer ministro escuchó estas palabras, prometió que Israel entraría en Rafah, que la guerra no terminaría, y prometió que no habrá ningún acuerdo irresponsable."

Estas palabras y el tono de su discurso no dejaron dudas a nadie: hay un nuevo primer ministro en el Estado de Israel. En la práctica, Benjamin Netanyahu se ha convertido en el ejecutor de la voluntad de su "amo", Itamar Ben-Gvir. Esto plantea la pregunta inevitable: ¿hasta dónde ha caído Netanyahu? Ha caído tan bajo que ni siquiera una respuesta básica de un primer ministro, para proteger su honor, puede gestionar.

Esto me llevó a añorar el liderazgo de David Ben-Gurion, que sabía decir en tiempos difíciles: "No presumo de decir que el pueblo está en mi bolsillo. No sé lo que el pueblo quiere y lo que no quiere. Sé lo que es deseable para el pueblo y por eso lucho"

Incluso Netanyahu, a pesar de mil diferencias, sabe lo que quiere la mayoría de la gente: la liberación de los rehenes. También sabe lo que es importante y bueno para el pueblo de Israel. Sin embargo, está obedeciendo a Ben-Gvir y Betzalel Smotrich, porque eso es lo que le conviene a Netanyahu por razones claras - y no al pueblo de Israel.

No se confunda: el hecho de que la mayoría del pueblo israelí, según la mayoría de las encuestas, quiera por encima de todo que los rehenes vuelvan a casa, no indica que el pueblo de Israel no quiera ver el fin de Hamás. Si es necesario entrar en la boca del lobo para completar la misión, el pueblo también está a favor de ello.

Manifestantes protestan por la liberación de los rehenes israelíes retenidos por terroristas de Hamás en la Franja de Gaza, en Jerusalén. 27 de abril de 2024. (crédito: Chaim Goldberg/Flash90)

Sin embargo, el problema para la mayoría del pueblo de Israel después de siete meses de lucha es que no creen en este gobierno ni en su conducta, no creen en su primer ministro que cambia de opinión según sus necesidades políticas, y no creen en figuras como Orit Struck.

Actualmente, el lema de la guerra de este gobierno es entrar en Rafah. Sin embargo, nadie en el gobierno está considerando el hecho de que Rafah también podría ser una derrota con muchas bajas y heridos como resultado de las trampas tendidas por Hamás, rehenes muertos como resultado de los ataques, y errores en la identificación o golpear por error a cientos de civiles inocentes durante los combates. Las imágenes de horror que circularán crearán una fuerte sensación de crímenes de guerra y asesinato. Y nos preguntamos, con Rafah en nuestras manos, ¿qué será lo siguiente? ¿Resolverá esto el problema de Gaza? ¿Llegará por fin la redención y desaparecerá el terrorismo?

Las FDI encuentran un túnel terrorista de 900 metros de largo en la Franja de Gaza. 7 de abril de 2024. (crédito: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

El Gobierno de derechas está ayudando de hecho a la creación de un nuevo Estado palestino

Algunos dirán que esto es sólo el principio y que para completar la tarea se necesita un Gobierno pragmático, que actúe con sensatez y discreción. Desde luego no este gobierno, regido por ministros incapaces, con una lista de promesas sin cubrir cuya principal preocupación es sobrevivir y asegurar la supervivencia de Netanyahu.

Se mire como se mire la realidad creada aquí y a mitad de legislatura del gobierno de derechas, resulta que éste se ha convertido en una valiosa baza para nuestros enemigos. El daño económico, político y social causado por este gobierno al Estado de Israel durante tan corto periodo de tiempo no consiguió lo que todos los países árabes que nos rodean, incluyendo organizaciones terroristas palestinas durante los 76 años de existencia del país, consiguieron. Este gobierno, que comenzó su andadura con el pecado de la corrupción judicial demostró que es incapaz de controlar y gestionar el país.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ofrece una rueda de prensa en el Ministerio de Defensa en Tel Aviv el 29 de febrero de 2024. (crédito: NIMROD KLIKMAN/POOL)

Esto quedó muy claro después del 7 de octubre y es aún más evidente hoy en todo lo relacionado con el trato con los asentamientos del norte y sus residentes. En estos tiempos difíciles, parece que precisamente el gobierno de derechas, conocido por su oposición al estado palestino, nos empuja hacia los dos estados para ambas naciones, bajo la presión internacional que nos obligará a tener el estado palestino.