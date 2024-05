Notas del editor: Desenmascarando al JVP y al SJP: terroristas propalestinos en los campus de EE.UU

En un tenso enfrentamiento en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), agentes de policía con casco desmantelaron un campamento de protesta propalestino tras enfrentamientos con partidarios de Israel. La represión del jueves antes del amanecer fue la última de una serie de enfrentamientos en campus universitarios estadounidenses por las acciones de Israel en Gaza. Agentes con equipo táctico entraron en el campus junto a un complejo de tiendas de campaña ocupadas por manifestantes.

A pesar de los esfuerzos de los manifestantes por bloquear su avance, las fuerzas del orden acabaron deteniendo a quienes se negaban a desalojar el campamento. El incidente subraya la escalada de tensiones en torno al conflicto palestino-israelí, con protestas y enfrentamientos en varias universidades estadounidenses.

A principios de esta semana, más de 100 estudiantes fueron detenidos en la Universidad de Columbia cuando se llamó a la policía para que desalojara un campamento de protesta pro-palestino, tras el compromiso del presidente de Columbia, Minouche Shafik’ante el Congreso de disciplinar las protestas no autorizadas. Esta acción, descrita como necesaria debido a circunstancias excepcionales, aumentó las tensiones en medio de las manifestaciones en curso en el campus, que algunos consideraron antisemitas.

En el caldero de la política de Oriente Medio, donde cada eslogan y protesta puede resonar con el sonido de disparos lejanos, las alianzas entre Jewish Voice for Peace (JVP), Estudiantes por la Justicia en Palestina (SJP) y grupos similares resuenan con particular disonancia. Estas organizaciones, bajo la bandera de los derechos humanos y la justicia, a menudo se aventuran mucho más allá de la protesta pacífica en ámbitos que muchos consideran tanto moral como legalmente cuestionables.

Acciones incendiarias y declaraciones provocadoras

Tomemos, por ejemplo, el "Día de la Resistencia" organizado por SJP, que JVP apoyó vocal y financieramente. No se trataba sólo de una concentración o de una petición de cambios políticos, sino de un acto que incluía simulacros de "resistencia" que imitaban revueltas violentas. El material promocional de este día incluía imágenes de manifestantes enmascarados y llamamientos a "desmantelar el sionismo", imágenes que podrían interpretarse fácilmente como un apoyo a la acción violenta en lugar de a la protesta pacífica. Protesta propalestina en la Universidad de Columbia (crédito: REUTERS)

Según un estudio del Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, las propias plataformas de medios sociales del JVP sirven de cámaras de eco para estos sentimientos. Un mensaje reciente en su cuenta de Twitter decía: "Del río al mar, Palestina será libre", un lema que ha sido criticado por implicar la erradicación de Israel. Tanto si es intencionado como si no, este tipo de declaraciones contribuyen a crear una atmósfera en la que la línea entre criticar la política gubernamental y negar la existencia de un Estado se vuelve peligrosamente delgada.

La apropiación por parte del JVP de rituales judíos también ha desatado una considerable controversia. Recientemente, en un acto muy publicitado, miembros del JVP recitaron el Kaddish, la oración de duelo judía, no en una sinagoga, sino ante un consulado israelí por los terroristas de Hamás muertos en la guerra. Este acto provocador se difundió a través de las redes sociales, provocando la confusión y la ira de diversos sectores de la comunidad judía, que lo consideraron una profunda profanación de un rito sagrado.

En los campus universitarios, donde el SJP es más activo, sus operaciones a menudo perturban la paz académica. Por ejemplo, durante la Semana del Apartheid Israelí, un acontecimiento anual en muchos campus, el SJP ha erigido "muros del apartheid" y distribuido folletos que comparan a Israel con la Sudáfrica del apartheid. Estas acciones no sólo distorsionan las complejas realidades políticas, sino que también polarizan a los estudiantes, lo que a menudo provoca tensiones que se traducen en acoso o intimidación a estudiantes judíos.

Legal and ethical quagmires

El apoyo del SJVP a grupos como Hamás, reconocido internacionalmente como organización terrorista, plantea importantes riesgos legales. Su solidaridad pública con tales grupos en mítines y plataformas en línea podría ser objeto de escrutinio en virtud de las leyes que prohíben el apoyo material a organizaciones terroristas. Estos límites legales no son meros trámites burocráticos, sino que se han establecido para evitar la escalada del conflicto y el apoyo a la violencia.

Es aquí, en los encendidos discursos de las concentraciones y las apasionadas publicaciones en las redes sociales, donde se pone de manifiesto el desajuste fundamental del JVP y el SJP con los principios de la verdadera defensa de la paz. Su discurso tiene menos que ver con tender puentes que con avivar el fuego de la división. La verdadera defensa de la paz no se consigue amplificando los conflictos o reescribiendo los rituales religiosos como declaraciones políticas; se consigue mediante el diálogo concienzudo, la comprensión y las concesiones mutuas.

El apoyo de los estudiantes estadounidenses al grupo terrorista Houthi

Una investigación reciente del Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo ha puesto de manifiesto una tendencia preocupante: Algunos estudiantes estadounidenses están apoyando activamente al movimiento Houthi en Yemen, que ha sido identificado por el ex secretario de Estado Mike Pompeo como una organización terrorista. Aunque la administración Biden retiró a los Houthis de su lista de terroristas en 2021, los continuos ataques contra barcos civiles y objetivos militares en el Mar Rojo han llevado a reconsiderar su designación como organización terrorista. A pesar de estas acciones, que incluyen ataques con misiles contra objetivos estadounidenses, británicos e israelíes e interrupciones de las rutas marítimas globales que escalan los precios de las materias primas en todo el mundo, varias organizaciones estudiantiles parecen desestimar estos actos violentos como meras maniobras políticas en lugar de reconocerlos como manifestaciones de terrorismo radical.

Esta alarmante alineación no es aislada. Organizaciones como SJP, Musulmanes Estadounidenses por Palestina (AMP) y el Movimiento Juvenil Palestino – grupos parcialmente afiliados a Hamás – destacan por su apoyo al régimen Houthi. These groups have participated in rallies and events, chanting slogans such as, “Hands off Yemen,” which not only ignore the Houthis’ radical actions but also contradict the official American stance on the matter.

For instance, at a notable event in Houston, these organizations, including JVP, came together to support BDS and other anti-Israel movements, signaling a broader coalition of student activism that often sidesteps the violent realities endorsed by their beneficiaries. Otras manifestaciones en Chicago y Nueva York se han hecho eco de estos sentimientos, abogando por la ayuda sin restricciones a Gaza y posicionando al movimiento Houthi como parte de una lucha antiimperialista más amplia por la justicia.

Este patrón de apoyo plantea cuestiones críticas sobre las responsabilidades de las organizaciones estudiantiles en los conflictos internacionales. Al optar por apoyar a grupos implicados en acciones violentas bajo la bandera del antiimperialismo, estos estudiantes y sus organizaciones corren el riesgo de respaldar una narrativa que simplifica cuestiones internacionales complejas y socava los esfuerzos de paz globales.

En la saga del activismo universitario, la conducta de grupos como JVP y SJP se erige como un duro recordatorio de la delgada línea que separa la defensa ferviente de la aprobación absoluta de actividades terroristas. Estas organizaciones, con el pretexto de luchar por los derechos humanos, han fomentado un ambiente universitario en el que las acciones y opiniones extremas contra el Estado de Israel y sus partidarios no sólo se normalizan, sino que se celebran. Sus actividades, como la imitación de levantamientos violentos y la perturbación del entorno académico, han convertido las instituciones educativas en campos de batalla en lugar de lugares de aprendizaje.

La incapacidad de las autoridades universitarias y de las fuerzas del orden para hacer frente a estas actividades con prontitud no ha hecho sino envalentonar aún más a estos grupos. Durante dos décadas, estas organizaciones han operado dentro de los recintos universitarios, intensificando gradualmente sus tácticas agresivas, mientras que los organismos de supervisión han hecho la vista gorda o han respondido con demasiada indulgencia.

La policía y la seguridad del campus han sido a menudo demasiado lentas a la hora de desmantelar estos campamentos radicales y detener a quienes infringen la ley. Esta negligencia ha permitido el florecimiento de una ideología peligrosa “que no se limita a criticar las políticas israelíes, sino que pretende destruir el único Estado judío y, por extensión, al pueblo judío junto con los intereses occidentales, principalmente los de Estados Unidos.

Debemos reconocer y afrontar esta amenaza con decisión. El mantra “Nunca Más” debe ser un llamamiento a la acción contra este extremismo, garantizando que la apología nunca sirva de tapadera al terrorismo.

La lucha contra el terrorismo debe ser una lucha contra el terrorismo.