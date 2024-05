"El tatuador de Auschwitz" en TV israelí antes del Día del Holocausto

El tatuador de Auschwitz, la nueva serie de Peacock que se estrenó en Hot and Yes el 2 de mayo, es impactante y está bien interpretada, centrándose en una historia única del Holocausto.

Está basada en la exitosa novela del mismo nombre, inspirada en las conversaciones de la autora Heather Morris con Lale Sokolov, un superviviente del Holocausto eslovaco que se instaló en Australia después de la guerra.La película está protagonizada por Harvey Keitel en el papel del anciano Lale, que cuenta la historia de su vida a Heather (Melanie Lynskey de Yellowjackets), una enfermera que quiere convertirse en escritora, mientras que Jonah Hauer-King interpreta a Lale de joven. La directora es la israelí Tali Shalom-Ezer, que también fue productora ejecutiva de la serie.

Un drama sobre el Holocausto gráfico y visualmente preciso

Puede que haya leído sobre las controversias relativas a la veracidad del libro planteadas por ciertas organizaciones de investigación del Holocausto, pero parece que son principalmente sobre inconsistencias muy menores, como si el número con el que está tatuado cierto personaje es exacto. Si se trata de errores, son errores pequeños y honestos, y no deberían desanimar a nadie a ver esta serie.

La trama consiste en que Lale, un viudo anciano que vive solo en Australia, ha decidido que quiere que alguien escriba la historia de su vida. Heather, una enfermera cristiana que sabe poco sobre el Holocausto, está dispuesta a intentarlo. En realidad, es algo más que un recurso de encuadre, porque hay muchas escenas sobre cómo el trauma del Holocausto afecta a Lale en el presente, y también sobre cómo escuchar su historia afecta a Heather. HARVEY KEITEL y Melanie Lynskey en ‘El tatuador de Auschwitz.’ (crédito: Martin Mlaka/Peacock)

Es una forma eficaz de adentrarse en la historia, ya que permite a Heather plantear las preguntas que podrían tener los espectadores que saben poco sobre el Holocausto, y Keitel y Lynskey están extremadamente bien en todas sus escenas juntos.

Keitel creció en Brooklyn justo después del Holocausto y su interpretación tiene una sensación de autenticidad, con destellos de humor y jovialidad, como si estuviera canalizando a los supervivientes del Holocausto que recuerda. Muestra cómo el propio Lale, incluso después de décadas, no acaba de creerse todos los horrores de los que fue testigo, ni los giros del destino que le permitieron superarlos.

Keitel, que recientemente interpretó al infame gángster judío en la película Lansky, está haciendo algunos de sus mejores trabajos ahora que ya ha cumplido los 80 años.

“ESTA ES UNA HISTORIA DE AMOR,” le dice Lale a Heather al principio, y su amor por una compañera reclusa eslovaca, Gita (Anna Prochniak) es el núcleo de su historia. “Tengo cosas buenas que contarte también [como cosas tristes]... y las cosas buenas llevan su tiempo.”

Su historia comienza en Eslovaquia en 1942, cuando trabaja en una tienda y no le preocupan demasiado las normas antijudías. Eso cambia rápidamente cuando pierde su trabajo y tiene que volver con su familia al campo. Cuando se pide a cada familia judía que envíe a un miembro a lo que se describe como campos de trabajo, él se ofrece voluntario y es enviado directamente a Auschwitz.

La película está en inglés y los actores hablan con acentos extraños que pretenden sonar como angloparlantes con acento yiddish o de Europa del Este, excepto los nazis, que gruñen en un inglés con acento alemán. Esto siempre distrae, pero he llegado a aceptar, a regañadientes, que la única manera de que las historias del Holocausto se lleven a cabo en producciones de gran presupuesto es que los diálogos sean en inglés.

Irónicamente, Keitel protagonizó a un vil nazi en La zona gris, el drama sobre el Holocausto en inglés de Tim Blake Nelson. Keitel es judío y se casó en Jerusalén con su esposa, Daphna Kastner, actriz y directora canadiense de padres israelíes, tras asistir en 2001 al Festival Internacional de Cine de Haifa para presentar La zona gris.

Aunque está en inglés, El tatuador de Auschwitz es visualmente más precisa que muchos otros dramas sobre el Holocausto, con reclusos de aspecto desaliñado y sucio. La violencia también es apropiadamente gráfica.

Parece que, salvo por el inglés, los creadores tomaron como modelo la película, Son of Saul. Esta cinta de Laszlo Nemes, ganadora de un Oscar en 2016, es una película muy sombría, muy violenta y en color (nada del blanco y negro de buen gusto de Schindler’s List o muchos otros dramas sobre el Holocausto) que es una de las representaciones más precisas y desgarradoras de Auschwitz jamás llevadas al cine.

Al igual que la otra serie reciente sobre el Holocausto, Éramos los afortunados, El tatuador de Auschwitz busca un tono lo más optimista posible dadas las circunstancias. Pero no descuida retratar las constantes amenazas y asesinatos, tanto sistemáticos, a través de las cámaras de gas, como aleatorios, ya que los guardias asesinan a cualquier recluso que quieren, cuando quieren.

La principal forma en que se esfuerza por ser positivo es a través de su retrato del romance entre Lale y Gita, a quien Lale conoce cuando le tatúa su número en el brazo, después de que él consiga el codiciado puesto de tatuador.

Algunos podrían pensar que ser tatuador está peligrosamente cerca de ser un colaborador, ya que los tatuadores recibían prebendas como mejor comida y alojamiento. Pero Lale utiliza su posición para ayudar a Gita y a sus amigos, uno de los cuales es interpretado por la actriz israelí Mili Eshet.

A veces, sin embargo, se ve obligado a ayudar a los nazis mientras torturan a los reclusos, aunque hace todo lo que puede para mantener a los demás fuera de peligro. Tenemos que seguir viviendo y ayudar a los demás, cueste lo que cueste", le dice Gita, y está claro que tener a otro ser humano al que cuidar les ayudó a mantenerse vivos, levantándoles el ánimo.

Lale se hace muy amigo de un oficial de las SS, Stefan Baretzki (Jonas Nay), que le ayuda a robar momentos con Gita, incluso mientras este nazi mata a otros reclusos. A medida que Lale cuenta su historia a Heather, se siente atormentado por las duras decisiones que tuvo que tomar para sobrevivir. Hacia el final de su relato, se le presenta un sorprendente dilema, y la serie también profundiza en los problemas a los que se enfrentó Lale para adaptarse a una vida normal después del Holocausto.

La serie también trata sobre cómo Heather cambia al conocer a Lale, e incluso sufre un ataque de pánico en un momento dado. Después de esto, se lo cuenta a su marido, que sugiere que puede haberse estresado demasiado por trabajar en el libro, “Ninguna de las cosas por las que pasó Lale, nada de eso me pasó a mí y hacerlo sobre mí sería un maldito insulto.”

Si todo esto no es suficiente para hacer que quieras ver Tattooist, cuenta con un nuevo canción de Barbra Streisand, la primera que publica en seis años, “Love Will Survive.“Love Will Survive’ en un comunicado, Streisand dijo: “Debido al aumento del antisemitismo en todo el mundo hoy en día, quería cantar “Love Will Survive’ en el contexto de esta serie como una forma de recordar a los seis millones de almas que se perdieron hace menos de 80 años. Y también para decir que incluso en los tiempos más oscuros, el poder del amor puede triunfar y perdurar.”