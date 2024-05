OneFamily lleva a las viudas de guerra a Chipre para curarse

Gal Moreno, de 25 años y voz suave, es demasiado joven para ser viuda. Su marido Itay, de 24 años, servía en la unidad de comandos Maglan de las FDI y murió el 11 de octubre luchando contra terroristas de Hamás en la playa de Zikim. Era sobrino de Emmanuel Moreno, un venerado comandante de Sayeret Matkal muerto en combate en el Líbano en 2006 a la edad de 35 años, cuya fotografía nunca se ha publicado porque las FDI dijeron que las operaciones en las que participó eran demasiado delicadas.

Unos días después de la muerte de su marido, Gal escribió lo siguiente en Facebook:

“Mi Itay, mi corazón, mi primer y único amor. Derramaste luz allá donde entraste.

¿Cómo puedo elogiarte y hablar de ti en pasado? Tuve el privilegio de estar a tu lado desde los 17 años hasta tu último día…. Tu sueño era una familia e hijos, un pequeño reino propio.

45 mujeres se unieron al grupo

Seis meses después, Gal fue al complejo de bienestar y spa Secret Forest, en Chipre, con un grupo de más de 40 viudas en duelo, en un viaje patrocinado por OneFamily, una organización sin ánimo de lucro con sede en Jerusalén que pretende reunir a las víctimas israelíes del terrorismo como una familia nacional y solidaria.”

“Tenía mucho miedo de venir porque’es la primera vez que hago algo parecido a unas vacaciones sola” dijo a The Jerusalem Report. “Me ponía nerviosa entrar en la sala, pero siento que las mujeres de aquí me entienden incluso sin decir nada, y todas me hicieron sentir muy cómoda.” Gal Moreno en un momento de contemplación.(credit: TAL LEVY)

El retiro de cuatro días en el Bosque Secreto reunió a 45 mujeres que han perdido a sus maridos desde el 7 de octubre. Fue una mezcla de círculos de debate terapéutico, actividades como danza de atención plena, un masaje en el spa más grande de Chipre y una oportunidad para que estas mujeres simplemente estuvieran juntas.

Moreno dijo que había asistido a otros eventos patrocinados por OneFamily y que le había gustado cómo estaban organizados.Todas las reuniones y actividades que han hecho hasta ahora se han hecho con tacto y delicadeza, y me han hecho sentir muy cómoda."

Durante los cuatro días, los coordinadores de OneFamily se desvivieron por apoyar a las participantes. Si una mujer estaba sentada sola, enseguida se le unía un coordinador, a veces simplemente haciéndole compañía, a veces iniciando una conversación. Si alguien lloraba, una coordinadora se sentaba con ella y le ofrecía un abrazo.

La mayoría eran madres de niños pequeños

“Soy como tu tía polaca que aparece en la shivá y luego no te deja en paz” dijo a The Jerusalem Report Mindee Levinger, la burbujeante coordinadora del área de Jerusalén. “Tus hijos serán como mis nietos. Y una vez que ‘adopte’ a una de las mujeres, ’estaré allí de por vida.”

La mayoría de las mujeres del retiro eran madres de niños pequeños, aunque había algunas que llevaban casadas sólo un año. Una mujer descubrió que estaba embarazada de su primer hijo durante el shiva por su marido.

“El cónyuge superviviente debe seguir siendo una roca de estabilidad para los hijos durante su propio proceso de duelo y enfrentarse a los retos de criar a los hijos como madre soltera,” dijo Chantal Belzberg, directora ejecutiva de OneFamily, a The Jerusalem Report. A menudo, la viuda centra toda su energía en los niños y es incapaz de hacer frente a su propio sentimiento de pérdida. A algunas les resulta difícil encontrar fuerzas para mantener la rutina diaria de la familia – gestionar el hogar, cuidar de los niños, ir a trabajar – cuando se sienten completamente destrozadas. OneFamily apoya a viudas y viudos desde el momento inicial del ataque y están en estrecha conexión, acompañándoles a lo largo de los años en cada etapa de su viaje.

Dana Cohen, de 40 años, madre de seis hijos, dijo que el retiro le ayudó a darse cuenta de que necesita tomarse tiempo para sí misma para gestionar su duelo y ayudar a su familia. Cohen es de Shlomit, una pequeña comunidad a sólo 750 metros de la frontera egipcia. Su marido, Aviad, era el jefe del pequeño equipo de seguridad de su comunidad. El 7 de octubre, él y algunos otros se apresuraron a ayudar a una comunidad cercana que había sido invadida por terroristas de Hamás. Murió en los combates de aquel día.

Cohen y sus hijos, de edades comprendidas entre los 3 y los 17 años, fueron evacuados al Cramim, un hotel de lujo a las afueras de Jerusalén, donde vivieron durante cuatro meses. Hace un mes, regresaron a su casa en Shlomit, y sólo entonces pudieron comenzar realmente su proceso de duelo, dijo.

El fin de semana en el Bosque Secreto había sido transformador para ella, dijo, y le hizo darse cuenta de que necesitaba tomarse tiempo para sí misma.

“Vine aquí sintiendo que necesitaba tomarme un descanso y recargarme, especialmente de cara a Semana Santa,” dijo. “Cada fiesta me recuerda que no tengo Aviad. Este fin de semana y todo el proceso por el que pasé me llenaron de energía. Salí de mi rutina diaria y pude ver mi vida desde fuera y conocer a otras mujeres que pasaban por lo mismo. Las charlas, los masajes, todo me dio fuerzas.” Un taller de danza mindfulness junto al lago.(crédito: TAL LEVY)

Eso es exactamente lo que dice el propietario de Secret Forest, Yoni Kahana. Jabadnik, compró el hermoso complejo en las montañas de Chipre el año pasado. El 6 de octubre, justo antes de la guerra, el hotel resort estaba lleno para los próximos meses. El 7 de octubre, todo cambió.

Kahana empezó a acoger a supervivientes de la masacre del festival Supernova, ofreciéndoles un entorno terapéutico, excursiones por la montaña y un lugar donde desestresarse. Desde el 7 de octubre, ha acogido a más de 1.000 supervivientes del Supernova y a cientos de padres afligidos en retiros como éste.

El complejo está bellamente diseñado y fomenta la contemplación. Soy madrugadora, y cuando me sentaba fuera en mi balcón a tomar café, los únicos sonidos que oía eran los piar de los pájaros. Una mañana di un paseo por el bosque con Michal Cotler-Wunch, miembro de la junta directiva de OneFamily.

Hay un centro de bienestar que ofrece yoga, pilates y meditación. Hay un spa fantástico con piscinas termales dentro y fuera, y excelentes masajes.

Y la comida. Soy una gran aficionada a la gastronomía, y Secret Forest tiene un menú de productos lácteos y pescado de la granja a la mesa, donde casi todo es local. Los quesos se elaboran en el pueblo de al lado. Las verduras se cultivan en el invernadero hidropónico. La comida era abundante, bien preparada y bastante sana. En el complejo no se sirven refrescos, así que el vino a discreción lo compensaba un poco"

“Se trata de rejuvenecer” dijo Kahana. “Se trata de conectar con la naturaleza, conectar con los demás y, lo más importante, conectar con uno mismo. La gente viene aquí con una batería al 10% y se va con ella al ”100%”

OneFamily también trajo terapeutas al retiro. Las viudas se dividieron en tres grupos en función de las edades de sus hijos. Hubo tres sesiones terapéuticas durante el fin de semana, que fue sólo para las propias viudas.

A lo largo del fin de semana, OneFamily dio a las mujeres pequeños regalos – chocolate, una sudadera, galletas – para que se sintieran especiales. Algunas de las curaciones más importantes tuvieron lugar en las conversaciones informales que mantuvieron las mujeres en su tiempo libre. Hubo muchas risas juntas, así como lágrimas.

“OneFamily me llena el corazón porque ves que hay gente trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana, haciendo el bien e intentando consolarnos” dijo Cohen. “Es como un gran abrazo que te da fuerzas.”

OneFamily, una comunidad única de profesionales, voluntarios y simpatizantes que se unen para reavivar el amor y devolver la esperanza, es una organización sin ánimo de lucro reconocida en Israel, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Como organización no gubernamental, se financia a través de donaciones privadas de todo el mundo.■

El escritor fue invitado de OneFamily en Chipre.