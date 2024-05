Líder judío vincula protestas izquierdistas campus a ataques derechistas a democracia

Érase una vez (y parece un cuento de hadas), las comunidades judías intentaban hablar con una sola voz sobre cuestiones de política interior. Si eras un político que buscaba cultivar la “comunidad judía,” o un grupo judío que buscaba presionar al Ayuntamiento, te dirigías al consejo local de relaciones con la comunidad judía, o JCRC.

Los 125 CRC, a su vez, formaban parte de una red nacional llamada Consejo Judío de Asuntos Públicos, cuyos miembros se reunían al menos una vez al año para una sesión plenaria, una especie de parlamento judío en el que adoptaban plataformas de consenso sobre temas como el control de armas, los derechos civiles, el cambio climático y la lucha contra el antisemitismo. Pero al igual que muchos esfuerzos no partidistas en una era de polarización, el modelo del JCRC ha tenido problemas en los últimos años. Las amargas luchas en torno al acuerdo nuclear con Irán y Black Lives Matter dejaron a muchos de los CRC locales sin financiación y sin un apoyo institucional clave. La JCPA no ha celebrado su sesión plenaria anual durante varios años, y con la guerra entre Israel y Hamás provocando un aumento de los incidentes antiisraelíes y antisemitas, grupos como la Liga Antidifamación y políticos judíos de alto perfil como Chuck Schumer tienden a hablar en nombre de los judíos en todas las comunidades judías, excepto en las más grandes.

Reconociendo el cambiante panorama, la JCPA se separó en 2022 de su benefactor de siempre, el sistema de federaciones judías, y se rebautizó como un grupo más explícitamente progresista, libre de complacer a una miscelánea ideológica de partes interesadas. Y en 2023, nombró como su nueva directora ejecutiva a Amy Spitalnik, más conocida entonces por liderar, como directora ejecutiva de Integrity First for America, una exitosa demanda multimillonaria contra los neonazis que marcharon en Charlottesville, Virginia.

Manifestantes sostienen banderas mientras se reúnen durante una manifestación en apoyo a los palestinos, dentro de un edificio en el Campus Auraria en Denver, Colorado, EE.UU. 7 de mayo de 2024. (Crédito: Brad Brooks/Reuters)

Spitalnik, de 38 años, representa a una nueva generación de líderes judíos. Insiste en que no es partidista denunciar las amenazas a la democracia, aunque provengan de un antiguo y quizá futuro presidente. Y afirma que luchar contra el antisemitismo significa crear coaliciones con otros grupos afines, incluidos los que han estado en desacuerdo con la mayoría judía durante la guerra.

¿Qué significa ser un aliado del pueblo judío?

“Ser un aliado’no significa poner una bandera israelí en la puerta de casa y decir que apoyas todas las acciones del gobierno israelí,” me dijo recientemente. Significa reconocer el dolor judío y creer que los rehenes deben ser liberados y que lo que ocurrió el 7 de octubre fue atroz e inaceptable, incluso si también te opones a las acciones de Israel en Gaza y al gobierno de Netanyahu.

El jueves, Spitalnik y la JCPA anunciaron un programa de Redes de Acción, organizando a los JCRC, otros grupos judíos y sus socios en torno a cuestiones clave. Barajando el modelo local tradicional, la JCPA pretende centrarse en dos ejes principales: “Proteger la democracia” “los derechos civiles y de voto, contrarrestar la desinformación y el extremismo, combatir las prohibiciones de libros y los desafíos curriculares de la derecha y la izquierda” y “Combatir el fanatismo.”Spitalnik está convencido de que las amenazas a la democracia y el aumento del odio están conectados en ambos extremos del espectro político.

Antes del lanzamiento, hablé con Spitalnik sobre si las comunidades judías tienen la infraestructura para responder a crisis como la del 7 de octubre y sus secuelas, sobre si las comunidades judías tienen la infraestructura para responder a crisis como la del 7 de octubre y sus secuelas. 7 de octubre y sus secuelas, la profunda división entre los judíos progresistas y la izquierda desde los atentados de Hamás, y las diferencias entre las protestas propalestinas en el campus y el extremismo que se vio en Charlottesville.

Nuestra conversación ha sido editada para mayor longitud y claridad.

Mientras hablamos, las universidades están tomando medidas enérgicas contra las protestas pro-palestinas, acciones que están siendo aplaudidas por aquellos que piensan que las protestas estudiantiles estaban difundiendo mensajes de odio, y criticadas por otros que ven las detenciones como un ataque a la libertad de expresión. Al ver lo que está ocurriendo en estos momentos, ¿cree en primera instancia que esta es exactamente la respuesta que la comunidad judía necesita, o hay cosas que podrían preocuparle?

Quiero decir, nada de esto ha sido bueno para los judíos; ni las protestas y las formas en las que han virado hacia un antisemitismo virulento, ni las formas en las que algunas de las voces más extremas están explotando preocupaciones legítimas sobre qué’Como los políticos diciendo: "Enviad a la Guardia Nacional", o cerrando programas de DEI, o desfinanciando instituciones liberales, o echando a la primera mujer negra presidenta de Harvard. No es bueno para los judíos, no es bueno para los estudiantes, y no es bueno para la educación superior.

Cuando se habla de antisemitismo, ¿dónde se traza la línea entre la crítica legítima a Israel y a esta guerra, y el antisemitismo?

Ciertamente, la gran mayoría de los estudiantes que se manifiestan para protestar contra la guerra de Israel en Gaza no lo hacen porque pretendan ser antisemitas. Como cualquier joven, hay un deseo de querer hablar sobre una causa que se siente crucial para el momento actual.

Dicho esto, en varias de estas protestas, y no en todos los campus, hemos visto un cambio de oponerse a Israel y a la guerra, de oponerse a Netanyahu y pedir un alto el fuego a decir cosas como "queremos otro 7 de octubre" o "volved a Polonia", o pedir que Israel sea borrado de la faz de la tierra. O que se prohíba la entrada de sionistas en determinadas organizaciones o espacios universitarios. Cuando la gran mayoría de los judíos estadounidenses se identifican como sionistas, efectivamente se convierte en una forma de discriminación antisemita decir que los sionistas no son bienvenidos aquí.

Su oficina mencionó que estaba ansioso por discutir los peligros de comparar a los manifestantes del campus con los neonazis que marcharon en Charlottesville. Como alguien que ayudó a ganar una sentencia de 25 millones de dólares contra los neonazis que organizaron la mortífera marcha de Charlottesville de 2017, ¿cuál es el matiz que desea aportar a la discusión actual?

Hay’dos piezas en esto. En cuanto a los antecedentes, he pasado años investigando a fondo lo que realmente ocurrió en Charlottesville. Fue un intento de asesinato en masa meticulosamente planeado por neonazis que pretendían atropellar a los manifestantes con coches, y dos docenas de ellos fueron declarados responsables por un jurado por conspiración violenta. Heather Heyer murió y muchos otros resultaron gravemente heridos. Aunque ha habido algunos casos concretos de violencia, en forma de rotura de cristales o de rodear a estudiantes judíos o algunos de estos otros incidentes bien documentados, afortunadamente no los hemos visto en protestas propalestinas. Hay algunos que son real, obvia y vitriolamente antisemitas y algunos que incluso han pasado a la violencia, pero la gran mayoría de la gente está allí pacíficamente.

Creo que incluso más importante que esa distinción es la reacción del gobierno. Justo después de Charlottesville tuviste un presidente que llamó a los neonazis “buena gente” Tenemos [en Joe Biden] un presidente que [el 1 de mayo] subió al podio en la Casa Blanca y condenó inequívocamente el antisemitismo en el campus, punto, punto, punto. Lo ha hecho una y otra vez en los últimos seis meses y medio y ha trazado una estrategia nacional histórica para acabar con el antisemitismo. Y no puede ser partidista señalar esa distinción.

Pero estoy seguro de que ha oído a los de la comunidad judía decir que mientras grupos como el suyo se centraban en el antisemitismo de la derecha, la mayor amenaza para la seguridad judía viene ahora mismo de la izquierda. Y que la comunidad judía no estaba preparada para ello porque estaba hipercentrada en la derecha.

Creo que hay algunas voces particularmente fuertes que podrían decir eso, pero la gran mayoría de los judíos estadounidenses han sido capaces de reconocer realmente que ambos son desafíos, incluso si se manifiestan de diferentes maneras. El objetivo del antisemitismo en ambas formas es separar a los judíos de las coaliciones que necesitamos para poder avanzar en una democracia inclusiva. Y lo estamos viendo en ambas formas. Vemos a los derechistas que están explotando este momento para avanzar en su agenda más amplia que nos enfrenta a la comunidad negra y lo vemos entre aquellos que abrazan el antisemitismo de izquierdas para, en efecto, mantener a los judíos fuera de las coaliciones que necesitamos para avanzar en una democracia inclusiva. Nada de esto nos hace sentir seguros.

¿Comparte usted la profunda decepción de muchos judíos que se sintieron abandonados por sus compañeros progresistas después del 7 de octubre? Sintió que no recibía el apoyo que necesitaba de sus supuestos aliados?

Es decir, sí y no. Algunas de las primeras llamadas que recibí el 8 de octubre, el 9 de octubre, fueron de colegas negros defensores de los derechos civiles y de otras personas con las que he trabajado en esta posición y durante más tiempo. Fue muy sentido, impactante y personalmente significativo para mí. Creo que, del mismo modo, el reverendo Barber [William J. Barber II, director fundador del Centro de Teología Pública y Políticas Públicas de la Facultad de Teología de Yale] y otros escribieron artículos de opinión diciendo: "No apoyo todo lo que hace Israel, pero tenemos que dejar claro que lo que hizo Hamás fue un asesinato y es inaceptable".

También hubo quienes, más afines a los Socialistas Demócratas de América, lo que algunos han denominado desde entonces la "izquierda parapública", para quienes el 7 de octubre fue una celebración. En mi propia alma mater, Tufts, había una sección de Estudiantes por la Justicia en Palestina que llamaba "creativos" a los terroristas del 7 de octubre. Hubo una concentración [propalestina] en Times Square el 8 de octubre, un ejemplo notorio de lo que describes.

Una forma es reconocer que la situación puede no ser tan igualitaria como algunos la pintan.

Una generación más joven de judíos es mucho menos propensa a apoyar a Israel y al sionismo. Cómo se llega a los judíos más jóvenes? ¿Intenta cambiar las mentalidades o tiene que adaptarse el mundo organizativo judío a esta nueva realidad?

Probablemente pertenezco a la última generación de judíos estadounidenses que conocieron Israel en una época en la que estaba gravemente amenazado. La segunda intifada fue muy formativa para mi visión de Israel. Estaba en el instituto cuando ocurrió. Viví en Israel en 2006 y 2007, cuando había una preocupación legítima de que los israelíes iban a enfrentarse a ataques terroristas mortales a diario.

Los judíos estadounidenses más jóvenes, con la excepción del 7 de octubre, no han visto realmente nada parecido en su vida. Y del mismo modo, el único primer ministro que realmente conocen es Netanyahu, lo que configura su visión del mundo por razones obvias. Cualquier conversación en la infraestructura comunitaria judía tiene que partir de ese reconocimiento y rechazar los marcos en blanco y negro que sugieren que o eres pro-Israel o eres pro-PJS. Las voces más fuertes en el campus están en ese espacio en este momento. Ese no es un espacio en el que la gran mayoría de los estudiantes judíos vayan a sentirse seguros, estén o no de acuerdo con la guerra.

Usted habla de hacer sitio a los jóvenes que apoyan las aspiraciones de los palestinos y critican al gobierno israelí, pero también creen que los judíos tienen derecho a la seguridad en Israel.

La rabina Sharon Brous [de la congregación IKAR de Los Ángeles] ha dicho que le encantaría ver un espacio en el que israelíes y palestinos fueran bienvenidos; un verdadero movimiento por la paz en el campus, en contraposición al tipo de lenguaje eliminacionista que hemos estado escuchando. Las instituciones judías tienen que pensar en cómo no avanzar en falsos binarios de una manera que mantiene a los judíos más jóvenes fuera de la conversación.

Hemos informado de que el campo de las relaciones de la comunidad judía recibió un golpe durante el debate sobre el acuerdo nuclear con Irán, cuando las comunidades lucharon por llegar a un consenso, y luego otra vez durante el movimiento Black Lives Matter, que también polarizó a la comunidad judía. Está de acuerdo, y cree que tenemos ahora mismo el tipo de relaciones comunitarias que necesitamos en estos momentos de tensión?

No las tenemos, en gran parte porque ha habido muy pocos recursos. En algunas ciudades, como Boston y San Francisco, hay CRC que son grandes e independientes y cuentan con importantes recursos. Y en muchos lugares el JCRC es una persona dentro de una federación o una persona a tiempo parcial. No estamos dotando de recursos a las relaciones comunitarias por el valor que aportan a nuestra comunidad, y para promover realmente la seguridad judía y construir las relaciones que necesitamos.

Históricamente, la agenda de la comunidad judía ha girado en torno a muchas cosas: Israel, los derechos civiles, el derecho al voto, la separación de la Iglesia y el Estado, la lucha contra el antisemitismo y, en general, el apoyo a los derechos reproductivos. De aquí a las elecciones de noviembre, ¿cree que hay espacio para pensar en otra cosa que no sea Israel y las secuelas de la guerra?

En un momento en el que todos estamos pensando en Israel y el antisemitismo, la conversación sobre la democracia es fundamental. Tenemos que entender de cara a las elecciones cómo se está utilizando el antisemitismo para socavar la democracia a través de estas teorías de la conspiración, y otros tropos que están cada vez más normalizados, y cómo la política antidemocrática fundamentalmente hará que los judíos estén menos seguros y creará un ambiente para el antisemitismo.

En un momento en que algunas de las voces más fuertes están tratando de enfrentar a la comunidad judía contra otras comunidades, tenemos que contraatacar esos esfuerzos y construir las coaliciones que necesitamos y esto no puede ser partidista. Las relaciones son inherentes a la lucha contra el antisemitismo que tanto nos preocupa en estos momentos.

Los puntos de vista y opiniones expresados en este artículo son los del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de la JTA o de su empresa matriz, 70 Faces Media.

