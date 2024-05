Los políticos se enfrentan por el reclutamiento haredi antes de la fecha límite del jueves

El primer ministro Benjamin Netanyahu tiene la intención de presentar al gabinete un nuevo plan para el reclutamiento de ultraortodoxos (haredi) en las FDI, justo un día antes de la fecha límite del 16 de mayo para que el Estado presente sus planes al Tribunal Superior de Justicia antes de una importante audiencia el 2 de junio, el ministro sin cartera MK Benny Gantz reveló en una declaración de vídeo el sábado por la noche.

Según un informe de KAN, el primer ministro tiene la intención de celebrar una votación preliminar del gabinete el miércoles con el fin de incluir el plan en la presentación legal ante el Tribunal Superior, para que el tribunal se abstenga de obligar al gobierno a comenzar a reclutar a todos los hombres haredi en edad militar.

En las últimas semanas, se han celebrado negociaciones entre el secretario del Gobierno, Yossi Fuchs, y representantes de los partidos haredi de Israel en un intento de llegar a un compromiso, que luego podría ser presentado al Gobierno y, finalmente, aprobado como legislación en la Knesset. Sin embargo, las partes aún no han anunciado que se haya alcanzado dicho compromiso.

Los hombres haredi han disfrutado de una exención legal del servicio en las FDI desde la fundación de Israel. Sin embargo, la ley más reciente que permitía la exención fue declarada inconstitucional en 2017 y, tras muchos retrasos, expiró oficialmente el 1 de julio de 2023. El gobierno se dio un plazo de ajuste para presentar un nuevo plan, pero ese plazo finalizó el 31 de marzo, y el Estado está obligado por ley a comenzar a reclutar a unos 60.000 hombres haredi en edad militar en las FDI.

Implicaciones de aprobar exenciones del servicio militar obligatorio

El esperado borrador del plan podría desencadenar una crisis política. Por un lado, Gantz repitió en su vídeo del sábado su postura de que no apoyaría un proyecto de ley que siguiera concediendo amplias exenciones a los hombres haredi, y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, anunció en marzo que no apoyaría un plan que no contara con el respaldo de Gantz. Por otra parte, los partidos haredi, que son socios clave en la coalición de Netanyahu, han insistido en que los hombres haredi sigan teniendo la opción de estudiar en yeshivot a tiempo completo, y también han argumentado que las FDI no permiten a los haredim a los que sirven mantener su estilo de vida. La salida del partido Unidad Nacional de Gantz o de los dos partidos haredi (Judaísmo Unido de la Torá y Shas) llevaría probablemente a la inestabilidad política e incluso al colapso del gobierno. Soldados de las FDI operando cerca de Kalkilya en Cisjordania, 5 de mayo de 2024. (crédito: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)

A esto se añade el caso legal en curso contra el retraso del gobierno en el reclutamiento de hombres haredi, y contra el apoyo financiero a los estudiantes en edad militar en yeshivot. El 28 de marzo, el Tribunal Superior emitió una orden judicial para detener el apoyo financiero y reconocer que el Estado estaba obligado por ley a reclutar haredim. En la vista del 2 de junio, que se celebrará ante un tribunal ampliado de nueve miembros, se debatirá si se convierte o no en permanente la medida cautelar.

Israel Hayom informó el sábado por la noche de que el plan del gobierno incluye un aumento gradual a lo largo de diez años de un número mínimo de reclutas haredi por año, con el objetivo de reclutar finalmente a aproximadamente la mitad de los reclutas elegibles cada año (unos 6.000 – 7.000 por año, de unos 13.000 estudiantes por año). Estos detalles no pudieron ser verificados de forma independiente.

El plan todavía exime a alrededor de la mitad de los haredim del servicio en las FDI

Gantz afirmó en el video del sábado que el primer ministro estaba "actuando con el fin de llevar un plan que no promueve el servicio justo en el estado, daña el servicio militar obligatorio de las FDI y la seguridad y la resistencia israelí."

Gantz dijo en el video del sábado que el primer ministro estaba "actuando con el fin de traer un plan que no promueve el servicio justo en el estado, daña el servicio militar obligatorio de las FDI y la seguridad y la resistencia israelí."

Gantz dijo en el video del sábado que el primer ministro estaba "actuando con el fin de traer un plan que no promueve el servicio justo en el estado, daña el servicio militar obligatorio de las FDI y la seguridad y la resistencia israelí." Gantz también criticó el momento elegido por el primer ministro para presentar el plan justo dos días después del Día del Recuerdo, y acusó a Netanyahu de "desmantelar la sociedad israelí en tiempos de guerra para obtener beneficios políticos"

Fuchs, que está facilitando las negociaciones entre las partes implicadas, refutó la afirmación de Gantz. En un post en X, acusó a Gantz de actuar de forma divisiva y criticar un plan que aún no ha sido presentado en su totalidad.

Parecía que la crítica de Gantz al proyecto de ley de Netanyahu que aborda la crisis de exención/integración haredi en las FDI se basaba menos en haber revisado a fondo la última propuesta del primer ministro, como en el hecho de que Netanyahu ha evitado sistemáticamente el diálogo sobre el tema con Gantz a lo largo de la vida de una gran reforma.

Los comentarios del secretario del gabinete de Netanyahu también indicaron que el nuevo proyecto de ley podría alargar cualquier solución durante más de una década, un período de tiempo que normalmente se considera que hace que una reforma sea políticamente irrelevante, ya que habrá elecciones adicionales antes de que cambie algo serio.

En contraste con Gantz, Gallant se ha mantenido en silencio en los últimos días.

Su posición es que intentó en el pasado reciente derribar el proyecto de ley de Netanyahu, que pretendía rebautizar una exención en curso en la práctica como una verdadera reforma de la integración de los haredim en las FDI, pero que en este momento no puede detenerlo por sí solo.

Además, si aumentan las expectativas de que Gantz abandone el gobierno por la cuestión de los haredim que sirven en las FDI, Gallant ha dejado claro que, aunque se opone al proyecto de ley de Netanyahu, no dimitirá.

El ministro de Defensa cree que su valor como "adulto en la sala" en el actual gobierno en el que considera que Netanyahu es a menudo mangoneado por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, y el ministro de Finanzas, Betzalel Smotrich, con menos experiencia en asuntos mundiales, es más importante que cualquier declaración que pudiera hacer dimitiendo, dado que el gobierno seguiría adelante.

También sigue siendo siempre posible que otros cuatro miembros del Likud se unan a Gallant para bloquear la aprobación del proyecto de ley, pero no hay indicios de que el ministro de Defensa haya conseguido reunir a ese número.

El ministro de Defensa ha conseguido reunir a ese número de miembros.