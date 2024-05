La ONU y Eurovisión: Una historia de dos votaciones sobre Israel - análisis

Queremos que el mundo nos comprenda, que nos quiera.

Todas las naciones sienten esto, pero para los israelíes, debido a la historia judía, puede ser incluso más pronunciado que para otros. Sentimos que nuestra supervivencia bien puede depender de la buena voluntad -del afecto- de los demás.

Ese es un deseo.

Israel lucha por sobrevivir

Pero los israelíes también quieren sobrevivir. Y, como señaló el escritor Micah Goodman en un podcast reciente, estos dos deseos -ser amados y sobrevivir- tienden a ser contradictorios.

¿Por qué? Porque para que el Estado judío sobreviva en este barrio, rodeado de quienes quieren destruirlo, necesita ser temido, y para ser temido, el país tendrá que emprender acciones que le costarán el amor de algunos sectores.

La guerra de Gaza es el ejemplo por excelencia. IDF in Gaza on May 11, 2024 (credit: IDF SPOKESMAN’S UNIT)

La única forma de que Israel sobreviva es ganar la guerra de forma convincente

Para sobrevivir en esta región, Israel necesita ganar esta guerra de forma convincente: sus enemigos necesitan ver una victoria masiva para disuadirles de atacar en el futuro, y los aliados potenciales -como Arabia Saudí- necesitan ver una victoria convincente para saber que cuando pagan un coste por normalizar los lazos con Israel, que merece la pena, que da dividendos.

Los saudíes y otros no querrán establecer lazos con Israel si Israel no puede’ganar. Si Israel no puede derrotar contundentemente a Hamás, entonces para qué necesitan una relación, por supuesto, un país que no puede derrotar a una organización terrorista con 40.000 combatientes no puede defenderse de Irán y sus apoderados.

Israel, por lo tanto, está acosado por estos dos deseos contradictorios: ser amado y ser temido. Ser amado es agradable, pero ser temido es un requisito previo para la supervivencia.

Si se les pide que elijan entre las dos cosas, la gran mayoría de los israelíes elegirán la supervivencia, razón por la cual el país respaldó y, en su mayor parte, sigue respaldando la guerra en Gaza a pesar del oprobio que se le ha lanzado en el proceso.

Sin embargo, los israelíes también anhelan ser amados.

Ese anhelo se hizo evidente en la reacción de la nación a la conmovedora actuación de Eden Golan en Eurovisión el sábado por la noche.

Como escribió Fraser Nelson en el Spectator: “Para aquellos que quieran entender la política europea, se puede aprender más de la votación de Eurovisión que viendo un año de debates del Parlamento Europeo. Es un escenario de drama diplomático, donde se entierran ejes de batalla o se trazan líneas de combate.

Los israelíes siguieron la votación de cerca, utilizándola como indicador de si el mundo -o al menos esa parte del mundo que participa en Eurovisión- les odia tanto como parece.

Así que fue una agradable sorpresa despertar y ver que si, efectivamente, Eurovisión es una medida de la popularidad de un país tanto como un voto de aprobación o desaprobación de una canción en particular, entonces la posición de Israel no es tan mala como pensábamos: Israel quedó quinto en el concurso de los 25 países que actuaron en la final del sábado por la noche.

Además, al menos para los que buscan algún resquicio de esperanza en estos días difíciles, si la votación hubiera dependido únicamente de la aprobación del público -y no de un jurado de jueces de cada país- Israel habría quedado en segundo lugar.

No está nada mal; de hecho, es notable, teniendo en cuenta toda la controversia y el ruido de fondo antes y durante el concurso: si se debía permitir a Israel participar, qué palabras eran aceptables en su canción, los abucheos del público, los desaires de los artistas compañeros del Golán y las protestas en las calles.

Quinto puesto de Israel en Eurovisión

Segundo puesto entre los votos del público y quinto en la general, no está nada mal. Sólo ha habido diez ocasiones desde que Israel comenzó a participar en este concurso en 1973 en que una entrada israelí obtuviera una puntuación más alta que la de Golan el sábado por la noche.

¿Qué significa esto? Tal vez, si Nelson está en lo cierto, que la posición general de Israel en determinados países de Europa no es tan mala como pensamos.

Por ejemplo, Israel obtuvo la puntuación más alta (12 puntos) entre el público de nada menos que 14 países, incluidos algunos cuyos gobiernos son de todo menos amistosos: como España y Portugal. El público de Gran Bretaña dio a Israel 12 puntos, mientras que el jurado no le dio ni un solo punto.

¿Cómo explicar la incoherencia entre lo que pensaba la gente y lo que votó el jurado? Algunos podrían decir que los votos del público fueron el resultado de una campaña organizada por la comunidad judía y el Ministerio de Asuntos Exteriores para conseguir que la gente votara.

Otros podrían decir que los respectivos jurados, formados por miembros del mundo artístico, siguen la mentalidad de rebaño despertado cuando se trata de Israel.

También podría ser el resultado de la simpatía: gente viéndolo desde casa, oyendo los abucheos del público y sintiendo simpatía por el simpático Golan, de 20 años, que sólo intenta cantar una canción.

También podría ser una forma de expresar su desagrado por las protestas antiisraelíes que tienen lugar en las calles locales, una forma de decir: puede que vosotros queráis cancelar Israel, pero nosotros no.

Cualquiera que sean las razones -probablemente una combinación de todas las anteriores- para que un país ansioso por ser querido se sienta ahora tan incomprendido, esta votación de Eurovisión proporcionó un breve momento de placer.No así otra votación al estilo de los concursos de belleza sobre Israel: esta vez en las Naciones Unidas, donde la Asamblea General, por 143 votos a favor, 9 en contra y 25 abstenciones, respaldó la candidatura palestina a miembro de pleno derecho, mejoró su estatus en el organismo mundial y recomendó que el Consejo de Seguridad de la ONU reconsiderara favorablemente la cuestión de conceder la condición de miembro de pleno derecho a los palestinos. El mes pasado, Estados Unidos vetó una resolución del Consejo de Seguridad que habría hecho precisamente eso.

Aunque la votación de Eurovisión podría reconfortar un poco a los israelíes -quizá la posición de Israel en el mundo no sea tan mala como parece-, esta votación les da motivos para preocuparse.

Una votación similar en la Asamblea General en 2012, en la que se concedió a los palestinos el estatus de Estado observador no miembro tras el fracaso del Consejo de Seguridad a la hora de aprobar una recomendación sobre la condición de Estado, fue aprobada por 138 votos a favor, 9 en contra y 41 abstenciones.

En otras palabras, en los 12 años transcurridos desde entonces -un periodo que incluyó un enorme impulso diplomático del primer ministro Benjamin Netanyahu para mejorar la posición de Israel en todo el mundo- la posición del país en el organismo internacional es peor, no mejor de lo que era.

En septiembre de 2017, en pleno apogeo de los viajes de Netanyahu por todo el mundo para allanar el camino hacia nuevos lazos -viajes que le llevaron a zonas a las que nunca antes habían ido primeros ministros israelíes: Ruanda y Colombia, México, Singapur y Australia-, Netanyahu dijo ante la Asamblea General de la ONU: “Estamos en medio de una gran revolución, una revolución en la posición de Israel entre las naciones. Esto está ocurriendo porque muchos países de todo el mundo se han dado cuenta por fin de lo que Israel puede hacer por ellos.

Después de 70 años, Netanyahu dijo en la reunión de la Asamblea General de ese año: "El mundo está abrazando a Israel, e Israel está abrazando al mundo".

Si la votación del viernes en la Asamblea General de la ONU sirve de indicación, ese impulso se ha detenido en seco. Israel perdió terreno en esta votación en comparación con 2012 en América Latina, Asia y África, donde amigos incondicionales como Guatemala y Panamá -que se abstuvieron la última vez- votaron esta vez con los palestinos.

En el lado positivo de la balanza, sin embargo, Argentina -que votó en contra de Israel en 2012, votó a favor esta vez.

En Asia, Corea y Singapur, que se abstuvieron en 2012, votaron a favor de los palestinos esta vez, , y mientras que en 2021 cinco países africanos se abstuvieron, esta vez sólo lo hizo Malawi.

El empuje diplomático al que se refería Netanyahu en 2017 -una época en la que era de los pocos en el mundo que hablaba regularmente con los líderes de EEUU, Rusia, China e India- ha cesado.

Canadá se abstuvo esta vez, mientras que la pasada votó con Israel, mientras que Australia, que se abstuvo la última vez, votó a favor de los palestinos el viernes.

La votación entre los 27 países de la Unión Europea fue muy parecida esta vez que la pasada. En 2021, 14 países de la UE votaron a favor de los palestinos, uno --la República Checa-- votó a favor de Israel y 12 se abstuvieron.

Este año, la puntuación fue de 14 a favor de los palestinos, 2 a favor de Israel --la República Checa y Hungría-- y 11 abstenciones. Lo que cambió no fue la puntuación global en Europa, sino la forma en que votaron los países.

Finlandia, Italia, Suecia y Austria --países que votaron a favor de los palestinos en 2012, se abstuvieron esta vez-- reflejando los cambios gubernamentales en esos países, mientras que Estonia, Eslovenia, Eslovaquia y Polonia, que se abstuvieron en 2012, votaron en contra de Israel el viernes.

La forma en que los europeos votaron tanto en la ONU sobre la cuestión de la creación del Estado palestino como en casa sobre su canción favorita de Eurovisión indica que, contrariamente a la percepción que uno pueda tener tras ver las noticias de la noche, una ola antiisraelí no ha barrido completamente el continente.

La situación en Europa para Israel puede parecer sombría, pero no es completamente oscura.