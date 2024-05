Jerry Seinfeld se pone tonto en una película sobre tomarse en serio el desayuno

Jerry Seinfeld pasó mucho tiempo durante su icónica serie Seinfeld comiendo cereales. Resulta que esas cajas y cuencos no eran accesorios al azar: se toma muy en serio la comida del desayuno. Tan en serio, de hecho, que su nueva película de Netflix, Unfrosted, trata sobre la rivalidad entre las empresas de alimentación Kellogg’s y Post para crear Pop Tarts.

Es tonta y, si estás de humor, divertida. Nos recuerda que gran parte de la comedia de Seinfeld era bastante tontorrona, y en parte por eso a la gente le encantaba. Preguntado recientemente por la National Public Radio qué quería que la gente se llevara de Unfrosted, que escribió, dirigió y protagoniza, Seinfeld respondió: "No quiero que se lleven nada. Sólo quiero que la vean y se rían un rato. Eso es todo".

Unfrosted es un cariñoso homenaje a la cultura pop estadounidense de principios de los 60, que también fue obsesivamente celebrada y analizada en la película de Wes Anderson Asteroid City. Pero ver Unfrosted es como mirar Asteroid City a través de un espejo; en comparación con la reverencia hipster de Anderson, Seinfeld ve esta época como un circo de excesos y rarezas del que burlarse alegremente y presentar de la forma más accesible posible.

Se desarrolla en Battle Creek, Michigan, en 1963 y se centra en Bob Cabana (Seinfeld), un ejecutivo de Kellogg’s que está empeñado en crear lo que se convertiría en la Pop Tart, una búsqueda que adquiere mayor intensidad cuando descubre que Post está a punto de inventar su propia golosina rellena de fruta para el desayuno.

Nada tiene realmente peso en una historia en la que el final está cantado y todo es una mera excusa para satirizar la cultura pop de la época, pero eso no significa que no la disfrutes. JERRY SEINFELD escribió, dirigió y protagoniza ‘Unfrosted.’ (crédito: John P. Johnson/Netflix)

SEINFELD siempre se ha rodeado de actores con talento, y esta no es una excepción. Amy Schumer interpreta a la jefa de la Post Corporation y Melissa McCarthy a Stan, supuestamente un genio inventor al que Cabana contrata lejos de la NASA. Stan trae a un grupo de expertos que, según ella, tienen todo lo que necesita: el empresario de helados Tom Carvel (Adrián Martínez); el magnate de las bicicletas Steve Schwinn (Jack McBrayer, de 30 Rock); el inventor de Sea-Monkeys Harold Von Braunhut (Thomas Lennon); el Chef Boyardee (Bobby Moynihan); y el experto en ejercicio Jack LaLanne (James Marsden).

También hay una subtrama sobre la rebelión de las mascotas de los cereales, lideradas por Hugh Grant, que interpreta a Thurl Ravenscroft, un actor de Shakespeare reducido a encarnar resentido a Tony el Tigre. Su grito de guerra es: "¿Qué queremos? Dignidad."

¿Cuándo la queremos?"

Todas las rarezas de principios de los 60 tienen su momento, incluido el presidente John F. Kennedy (Bill Burr), que no puede esperar a que Cabana y Stan salgan a ver a los gemelos Doublemint, y el líder ruso Kruschev (Dean Norris), a quien los ejecutivos de Post cortejan con una marca de cereales a base de sopa de remolacha. Peter Dinklage, de Juego de tronos, aparece como el amenazador jefe de un cártel de la leche.

La escena más divertida para los fans de Mad Men será cuando Jon Hamm, que interpretó a Don Draper en esa serie, aparece con su compañero de reparto John Slattery, y presentan una sexy campaña publicitaria de Pop Tarts, diciendo: “Empieza con dos corazones latiendo. Cuando Cabana sugiere que esto es inapropiado para un producto dirigido a los niños, Hamm arremete con el estilo característico de Don Draper, lo que desconcierta a Cabana, que pregunta: "¿Por qué son tan malos? It’s just advertising.”

Aunque Unfrosted sin duda divertirá a los estadounidenses de cierta edad, la vi con un veinteañero estadounidense-israelí y un israelí de nacimiento, ambos no la entendieron y la abandonaron a los cinco minutos.

A Man in Full

Tenía muchas esperanzas puestas en la serie de Netflix A Man in Full, una adaptación de la novela de Tom Wolfe, pero al igual que la adaptación cinematográfica de La hoguera de las vanidades de Wolfe, no capta nada de lo que hizo grande al libro. Si inspira a la gente a leer A Man in Full, una disección de la política social y racial en la Atlanta de los 90, ese sería el mejor resultado, pero imagino que la mayoría de la gente que vea la serie y no haya leído la novela se preguntará por qué alguien decidió adaptarla.

La serie, obviamente, no puede incorporar los pensamientos internos de los personajes, y Wolfe tenía un don feroz para describir la vanidad y las preocupaciones secretas de la gente. En su lugar, se centra en el financiero fanfarrón y sin escrúpulos Charlie Croker (Jeff Daniels) y sus socios, pero también presenta a un héroe simpático poco habitual en una novela de Wolfe, Conrad (Jon Michael Hill), a quien los creadores de la serie han reimaginado como Black.

Conrad trabaja en un almacén que, en el libro, es propiedad de Croker, mientras que en la serie, la mujer de Conrad es la secretaria de Croker. Este cambio podría haber sido una forma interesante de tratar la política racial actual, pero de alguna manera el guión no añade nada sobre este tema, excepto señalar que la policía es brutal con los hombres negros.

Apenas hemos conocido a Conrad antes de que sea arrestado por meterse en una pelea con un agente de policía, que le empuja mientras le ruega que deje de remolcar su coche. En el libro, hemos tenido cientos de páginas para conocer a Conrad y saber cómo nunca ha podido tener un respiro en toda su vida – y por qué perder el coche aunque sólo fuera por unos días bastaría para destruirle. Las páginas de la novela en las que intenta recuperar su coche del aparcamiento son de lo mejor que ha escrito Wolfe, y eso es mucho decir; aquí, no es más que una breve escena en la que detienen a un tipo.

Bonfire (que trata en parte del antisemitismo y las tensiones entre negros y judíos en el Nueva York de los ochenta) y A Man in Full merecen sin duda ser leídos o releídos, al igual que el periodismo de Wolfe, en particular Radical Chic, en el que se burlaba salvajemente del espectáculo de Leonard Bernstein recibiendo a un grupo de liberales en una recaudación de fondos para los Panteras Negras en 1969.

En ese ensayo, Wolfe señalaba la capacidad de los liberales judíos para ignorar el antisemitismo de izquierdas, y citaba artículos de una revista llamada Black Power que rezaba "Sionismo (nacionalismo kosher) + imperialismo = fascismo" y un poema que incluía el verso "....no podía matar a los judíos demasiado pronto" A menudo he deseado en los últimos meses que Wolfe, fallecido en 2018, pudiera volver a la vida y escribir un nuevo ensayo sobre la versión actual del radical chic en los campus universitarios. (Ver reseña, página 6.)

¿Estás ahí, Dios? It’s Me, Margaret

Otro libro maravilloso que fue llevado a la pantalla con mucho más éxito es la novela de Judy Blume ¿Estás ahí, Dios? It’s Me, Margaret, que acaba de estar disponible en Netflix. Blume fue asesora en la película y trabajó con la directora Kelly Fremon Craig y el productor James L. Brooks (creador de The Mary Tyler Moore Show, Taxi y Los Simpson) para dar vida a esta historia clásica.

Hacks

La tercera temporada de Hacks, la serie ganadora de un Emmy sobre Deborah (Jean Smart), una madura monologuista que intenta mantenerse en la cima, y Ava (Hannah Einbinder), la veinteañera guionista de sitcoms canceladas a la que contrata para renovar su número, acaba de empezar a emitirse en Yes VOD, Hot VOD y Next TV y se emite los miércoles en Hot 3 a las 20:15 h.m.m.Al cierre de esta edición, aún no se habían estrenado los episodios, pero hay un salto temporal de un año con respecto a la segunda temporada. Ambos personajes han seguido adelante, pero inevitablemente vuelven a juntarse, para sacar lo mejor y lo peor de cada uno.

Entitled

Brett Gelman, de Stranger Things, que nos hizo reír cuando interpretó a un profesor de Berkeley que demostraba a sus alumnos de woke por qué Jesús no era realmente judío en Eretz Nehederet (Un país de maravillas) el invierno pasado, protagoniza ahora una nueva serie, Entitled, que está disponible en Cellcom TV. Gelman interpreta a un estadounidense cuya aristocrática esposa británica acaba de morir y él se va a vivir a su mansión gótica, donde conoce a su excéntrica y distanciada familia. Parece un papel perfecto para Gelman, que ya interpretó a un americano con esposa británica con gran efecto cómico en Fleabag.