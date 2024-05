Ben-Gurion declara Estado de Israel en Tel Aviv, 14 de mayo de 1948, bajo retrato de Herzl

Yair Lapid (Yesh Atid), líder de la oposición y ex primer ministro

Este será un triste Día de la Independencia. Este año no lo celebraré. No iré a la ceremonia anual de encendido de la antorcha . Ni a ninguna celebración. Ni a ninguna celebración nacional oficial. La fundación de Israel es un gran acontecimiento, pero los rehenes no han vuelto a casa, los asesinados no están con nosotros y no podemos celebrarlo. Colgaré una bandera israelí en mi casa, como todos los años, y pensaré en ellos..

General de Brigada (retirado) Amir Avivi, fundador y presidente del IDSF Israel’s Defense and Security Forum

La Guerra de la Independencia no empezó ni terminó en 1948. Llevamos milenios luchando contra quienes buscan nuestra destrucción, y esta guerra del 7 de octubre no es diferente. En mis 30 años de carrera al mando de soldados, aprendí que el ingrediente clave del éxito en el campo de batalla es el espíritu y la voluntad de los soldados. Por lo tanto, este Día de la Independencia, cada ciudadano tiene la responsabilidad de estar orgulloso de nuestro país y de nuestros soldados, para asegurar nuestra victoria.

Dr. Warren Goldstein, Gran Rabino de Sudáfrica

No hubo holocausto el 7 de octubre. Se perpetró una horrible salvajada contra los judíos, infligiendo un trauma y un dolor indecibles, pero no un holocausto.

Y por una razón: Las FDI derrotaron a los atacantes. Sin ellas, Hamás habría arrasado el país, matando a millones de judíos. Eso no ocurrió porque tres años después del Holocausto, Dios bendijo al pueblo judío con el establecimiento de un Estado soberano y un ejército, lo que nos permitió protegernos con ayuda divina.

MK Dan Illouz (Likud)

Este Día de la Independencia, recordamos el 7 de octubre, un día de horrores que recuerdan a los pogromos del pasado. Sin embargo, el marcado contraste de hoy con el pasado radica en nuestra respuesta: Cientos de miles de soldados de las FDI defienden Israel, encarnando sueños de autodeterminación y fortaleza. A nuestros antepasados, acostumbrados a la tragedia, el tipo de poder que tenemos hoy les parecería milagroso. Así que celebramos nuestra soberanía y resistencia, conscientes y vigilantes de los rehenes que aún mantiene Hamás. Aviones de la Fuerza Aérea de Israel son vistos volando el Día de la Independencia, playa de Tel Aviv, 26 de abril de 2023 (crédito: REUVEN CASTRO)

Uri Geller, ilusionista y vidente

Luché en Jerusalén en la Guerra de los Seis Días como paracaidista y marché en aquel desfile del Día de la Independencia. Siempre he celebrado el día con alegría y orgullo. Este año, ¿cómo puedo celebrarlo

Cómo, cuando nuestros soldados están luchando y cayendo, nuestros rehenes retenidos en los túneles de Hamás, nuestros miles afligidos o heridos, un tsunami de odio y violencia contra nosotros se intensifica en todo el mundo, y cuando mi país se desangra y lucha por su existencia?

Juez Moshe Kinley Tor-Paz (Yesh Atid), vicepresidente de la Knesset

Este año, celebraré el Día de la Independencia con la escuela prearmada de mi hijo en el kibutz Sofa, que fue evacuado tras la masacre del 7 de octubre. Será un día de emociones encontradas: estamos atravesando uno de los momentos más difíciles del Estado.

Nos falta unidad entre la gente y acuerdo sobre cuestiones materiales. No vemos el final de la guerra y nuestros rehenes no están en casa. Por otro lado, este es nuestro único Día de la Independencia.

Ariel Shafir, abogado, estratega y fundador de Shafir Strategy

El Día de la Independencia de este año llega en uno de los momentos más difíciles de la existencia de nuestro estado. El año hebreo comenzó con una tormenta brutal, y nuestros soldados luchan por preservar nuestra independencia vital.

Con la cabeza bien alta, debemos ondear con orgullo nuestra bandera. Nuestros antepasados soñaron con nuestra capacidad para defendernos. A pesar del inmenso dolor, tenemos un país que puede protegernos. Debemos persistir en la unidad, por el futuro de nuestros hijos. No tenemos otro país.

MK Ze’ev Elkin (Partido de Unidad Nacional)

Incluso este año, a pesar del dolor, celebraré el Día de la Independencia con mi familia. Les diré que precisamente durante este año difícil, debemos comprender lo importante que es el pueblo judío. Creo firmemente en el Estado de Israel y en su poder para afrontar todos sus retos. Como alguien que nació en la antisemita Unión Soviética, y emigró por razones ideológicas, puedo apreciar plenamente el milagro de nuestro propio Estado independiente.

MK Shelly Tal Miron (Yesh Atid)

Este año, el Día del Recuerdo y el Día de la Independencia difieren de años anteriores. La tragedia del 7 de octubre, que se prolongó durante siete meses; la forma en que los ciudadanos israelíes fueron desatendidos en ese sábado negro.

El pensamiento de los rehenes israelíes en los túneles, su independencia robada. Por el futuro del país, debemos devolverlos. Pasaré este Día de la Independencia en casa con mis dos hijas, agradecido por cada momento que estén a mi lado donde pueda protegerlas.

MK Simcha Rothman (Partido Sionista Religioso)

El Día de la Independencia adquiere un significado diferente este año, tras el 7 de octubre. Comenzará con una oración por el retorno de la independencia para los rehenes. Se izará la bandera por aquellos que sacrificaron sus vidas por la seguridad de nuestro país y sus ciudadanos y por los asesinados por los terroristas. Junto con los judíos de la diáspora, declaramos que el pueblo judío está unido y luchará por existir como pueblo judío en nuestra patria.

Tamar Uriel-Beeri, redactor jefe adjunto, The Jerusalem Post

Es muy difícil utilizar la palabra “celebración” al referirse al Día de la Independencia de este año. Suele ser un gran acontecimiento, sobre todo en nuestra fiesta anual del Día de la Independencia del JPost, que consiste en trivialidades sin sentido sobre noticias y hamburguesas demasiado cocidas (lo siento, chicos).

Pero este año, nosotros tenemos nuestra independencia; ellos no.

Así que creo que pasaré el Día de la Independencia reflexionando.

Eso no es razón para no comer algo de barbacoa, por supuesto. Pero nada de fiestas para mí.

David Brinn, redactor jefe, The Jerusalem Post

Este Día de la Independencia es mi 40º como israelí, siempre dividido entre el júbilo por nuestros logros y la angustia por nuestros sacrificios. Después del 7 de octubre, nunca me he sentido más orgulloso de nuestro pueblo, ni más patriota; ni más consternado por mi gobierno, cuyos miembros pueden no tener nuestros mejores intereses en el corazón.

Mientras Hamás siga manteniendo rehenes, es imposible celebrarlo plenamente. Pero después de los últimos meses, gracias a nuestra resistencia y asombrosa valentía, es imposible no hacerlo.

Seth J. Frantzman, corresponsal y analista sénior de Oriente Medio, The Jerusalem Post

Este año, el Día de la Independencia de Israel se siente vacío.

Nuestros rehenes llevan siete meses abandonados en Gaza mientras los países extranjeros que apoyan y acogen a

Hamás siguen determinando su destino. Este año lo celebro sobre todo para que los niños tengan algo positivo que hacer. Un país independiente rescata a sus civiles, no deja que se lleven a sus soldados y no evacua comunidades y las abandona al fuego interminable de cohetes. Quizá el año que viene el país vuelva a ser independiente.

Judy Siegel-Itzkovich, reportera de salud y ciencia, The Jerusalem Post

Vivir detrás del monte Herzl de Jerusalén solía ser emocionante porque teníamos asientos en primera fila para el espectáculo de fuegos artificiales que daba comienzo al Día de la Independencia. Pero todo ha cambiado desde el 7 de octubre, cuando oímos elogios y gritos de desesperación en los funerales de todos los soldados. En el 76º aniversario, no queremos oír ni ver a los políticos y otros dirigentes que no consiguieron evitar una catástrofe tan monumental. Que se callen, dimitan tardíamente – y rezaremos por días mejores.

Eliav Breuer, corresponsal en la Knesset, The Jerusalem Post

El gobierno de Israel’optó durante los últimos 15 años por debilitar a la pragmática Autoridad Palestina y apuntalar al fundamentalista Hamás. En 2023, el gobierno destrozó el país con su intento de utilizar su escasa mayoría para alterar por completo el equilibrio de poder constitucional de Israel. El gobierno se niega a reconocer su responsabilidad en la lamentable situación actual de Israel; sigue jugando a la política mezquina y sembrando la discordia. El Día de la Independencia de este año sirve como recordatorio de que Israel se merece algo mejor.

Audrey Lynn Leinoff, editora y redactora jefe, The Jerusalem Post

<ldquo;¿A dónde podemos ir?” se preguntaba el judío Pinchas Zabludovitz sobre su comunidad, su familia y, más tarde, lo poco que quedó de ellos después de que los nazis invadieran Polonia.

“A nuestras tumbas,” era la única respuesta mientras intentaba escapar a Rusia sólo para ser rechazado y trasladado de un campo de concentración a otro. Finalmente, la respuesta quedó clara: “Podemos volver a casa” a Israel.” El Día de la Independencia, daré las gracias a quienes piden nuestra aniquilación por reforzar esta verdad.

Darcie Grunblatt, redactora de noticias de última hora, The Jerusalem Post

A pesar del lema, “Juntos, venceremos,” Israel está dividido, ahora sobre si dar prioridad a un asentamiento o a una invasión de Rafah. Las familias de mis padres están en lados opuestos del espectro político. Esta división es difícil, ya que vilipendian al otro, sin empatía. Hay argumentos legítimos para ambos. Nos debatimos sobre lo que significa la paz. Aun así, vivo aquí los sueños de mis antepasados. No hay lugar en el que preferiría estar, por mucho que sangre a Israel.

Natan Rothstein, escritor y redactor jefe, The Jerusalem Post

Nuestra copa de la vida vuelve a estar medio llena y medio vacía.

Vacía porque muchos siguen dependiendo de sus captores, el antisemitismo resurge y hay mucho por lo que estar tristes y preocupados. Llena porque muchos más son independientes, podemos luchar y hay mucho por lo que estar contentos y esperanzados.

Mirando hacia abajo en la taza, se ve la mitad llena a través de la mitad vacía. Hagámoslo, al menos para celebrar el Día de la Independencia.

Atara Beck, escritora y editora, The Jerusalem Post

Me he sentido algo ansiosa en los días previos al Día de la Independencia, que suele ser mi día favorito del año. Cómo puedo estar alegre en medio de tanto sufrimiento? Sin embargo, todavía tenemos mucho que celebrar, ya que hemos perseverado durante miles de años de persecución. Así que, en lugar de ceder a la desesperación, debemos aprender de nuestros errores y seguir adelante. “Ein li eretz aheret” – No tengo otro país. Am Yisrael Hai!”

Ohad Merlin, corresponsal de asuntos de Oriente Próximo, The Jerusalem Post

(Las mayúsculas son intencionadas en el siguiente poema)

Asado festivo. DOS PANES AL DÍA.

Frase paralela. CINTA AMARILLA. día libre en el trabajo.

HORAS. relax. PREOCUPACIÓN. excursión por la naturaleza.

TÚNELES DE TIERRA. dormir hasta tarde. FAMILIA Y AMIGOS PELEANDO EN EL FRENTE. reunirse con la familia. TRAERLOS YA A CASA. música israelí. SIRENAS Y ALARMAS. tumbarse en la hierba. FAMILIAS CAÍDAS. logros y orgullo. UPHEAVAL POLÍTICO Y

SOCIAL. judío y democrático. LUCHANDO POR NUESTRA EXISTENCIA.

76 AÑOS. 220 DÍAS.

Independencia. GUERRA.

hatikvah. HOPE.

hOmE.

HOmE.