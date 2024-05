Profesor de CUNY amenazado tras ondear la bandera de EE.UU.: "Quieren destruir América" - entrevista

Un profesor de Derecho de la Universidad de la Ciudad de Nueva York que ondeó la bandera estadounidense frente a manifestantes antiisraelíes el lunes fue amenazado y blanco de los elementos activistas, según declaró el martes a The Jerusalem Post.

El director de Students, Alumni and Faculty for Campus Equality (SAFE Campus), Jeffrey Lax, dijo que se sintió obligado a desplegar la bandera estadounidense en la protesta en el CUNY Kingsborough Community College debido al sentimiento antiestadounidense que había visto en las protestas y campamentos del campus."

"Soy estadounidense y esta gente odia a Estados Unidos", dijo Lax. "Quiero proteger a mi país y defender a mi país"

¡Este soy yo! Los que odian a América estaban furiosos. No sabían cómo bloquear mi bandera estadounidense con su bandera palestina. La bandera estadounidense ondeó orgullosa y alta durante toda la manifestación pro-Hamas. Nunca me había sentido tan orgulloso. Al final, los que odian a Estados Unidos se rindieron y abandonaron la zona. https://t.co/GFPbRYe3jk — CUNY PROF (@CUNY_Prof) 14 de mayo de 2024

'La bandera estadounidense dispara a los manifestantes'

En la concentración del lunes contra un acto ya cancelado en el que participó un soldado de las FDI, Lax se situó detrás de la valla del campus y ondeó la bandera estadounidense de un lado a otro. Dijo que en cuanto mostró la bandera atrajo toda la atención de los activistas. Otro miembro de la facultad dio instrucciones a los activistas para que bloquearan la bandera de Lax con una bandera palestina. Se muestran carteles frente a Deering Meadow, donde un campamento de estudiantes protesta en apoyo de los palestinos, durante el conflicto en curso entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás, en el campus de la Universidad Northwestern en Evanston, Illinois, EE.UU.. 25 de abril de 2024 (crédito: REUTERS/Nate Swanson)

“La bandera estadounidense no debería” desencadenarlos, pero lo hace,” dijo Lax.

Los manifestantes llamaron a la bandera “símbolo fascista” y “bandera nazi.”Un activista supuestamente amenazó con “F***give it all up,” y una persona trató de agarrar la bandera a través de la valla de tela metálica, dijo. Lax compartió una publicación en las redes sociales el lunes de un estudiante que pedía que Lax fuera atacado y que fue respaldada por la Asociación de Estudiantes Musulmanes del Kingsborough Community College, que organizó la protesta junto con CUNY for Palestine, Within Our Lifetime y Palestinian Youth Movement. “¡Tenemos que protestar contra Jeffery Lax y el personal sionista la próxima vez!” dijo el estudiante. “El KBCC es demasiado tranquilo para la cantidad de estudiantes de Medio Oriente y musulmanes que tenemos matriculados.” El Campamento de Solidaridad con Gaza de la CUNY tomó el martes el Centro de Postgrado de la CUNY y la Biblioteca Mina Rees, rebautizando esta última como Biblioteca de la Universidad al-Aqsa. Las Juventudes Revolucionarias de Nueva York declararon que habían colocado una pancarta en la que se leía "Larga vida a la resistencia armada" en una parte del edificio que habían bautizado con el nombre del terrorista palestino Bassel al-Araj. El Campamento afirmó que se negaría a abandonar los edificios a menos que se cumplieran sus cinco demandas. El activista antiisraelí exigía la desinversión “cómplice del genocidio imperialista-sionista” y un boicot académico a las instituciones israelíes. Exigía que la administración de la CUNY expresara su solidaridad con los palestinos haciendo pública una declaración en la que afirmara el derecho de los palestinos a la “liberación nacional” y el derecho de retorno a Israel, así como la readmisión del profesorado que había sido despedido por su activismo antiisraelí. LAS DEMANDAS exigían la expulsión de la policía de Nueva York de todos los campus de CUNY, el fin de toda asociación con la CIA y el Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva-ROTC, la retirada de todos los símbolos estadounidenses del campus y el cambio de nombre de los edificios en honor a figuras como la asesina convicta del Ejército Negro de Liberación Assata Shakur. Por último, los activistas exigían matrículas gratuitas y que la CUNY no estuviera "en deuda con los donantes privados sionistas e imperialistas" Lax dijo que las demandas pretendían socavar las instituciones estadounidenses en el campus, la ciudad y el país. La razón por la que las protestas a menudo bloqueaban puentes y arterias era destruir la infraestructura estadounidense y el modo de vida estadounidense. Quieren la destrucción de Estados Unidosdijo el profesor. Lax recordó el antiamericanismo que había estado presente en los campamentos universitarios de Nueva York, incluidos los cánticos de “muerte a Estados Unidos” y la quema de banderas estadounidenses. Aunque los contramanifestantes (proisraelíes) ondeaban a menudo banderas tanto israelíes como estadounidenses, dijo que las barras y estrellas siempre estaban ausentes de las protestas y ocupaciones en los campus. “Esta gente ondeaba la bandera palestina sobre el City College de Nueva York,” dijo Lax, después de arrancar la bandera estadounidense.

El movimiento de protesta que siguióal 7 de octubre vio cómo radicales marxistas e islamistas dejaban de lado su falta de puntos en común para perseguir su objetivo común de destruir Estados Unidos. Lax dijo que la protesta del lunes contó con el apoyo de organizaciones marxistas y de The Professional Staff Congress – La acampada exigía que la administración protegiera al sindicato. Lax dijo que había visto correspondencia interna en la que el sindicato alentaba al profesorado a ir a los campamentos y ayudaba a los activistas a crear estrategias y organizarse. SAFE Campus se formó en respuesta a la animadversión antiisraelí y antijudía del sindicato que él y otros habían visto entre bastidores, que culminó en una resolución de Boicot, Desinversión y Sanciones de 2021. Lax dijo que cientos de miembros del personal y de la facultad renunciaron al sindicato, lo que llevó a la formación de su grupo. Con la masacre del 7 de octubre, se ha quitado una “máscara” sobre el activismo anti-Israel en el campus. “Antes del 7 de octubre había una pretensión en la que decían que no tenían ningún problema con los judíos, el único problema es la política del gobierno israelí,” dijo Lax. Estas personas, incluso antes de que Israel disparara una sola bala contra Gaza, defendían” las atrocidades de la masacre del 7 de octubre. Las protestas no tenían nada que ver con la política, y todo que ver con los judíos” a quienes querían expulsar de EE.UU e Israel, dijo Lax. “En realidad se trata más de derribar la infraestructura de EE.UU. que de los judíos,” dijo Lax.“Los judíos no son más que fruta al alcance de la mano,”

.