Una red vinculada a China financia grupos de protesta antiisraelíes clave en EE.UU. - informe

Las principales organizaciones de izquierda radical del movimiento de protesta antiisraelí posterior al 7 de octubre están financiadas o conectadas con una red vinculada al Partido Comunista Chino, según un informe publicado el lunes por el Network Contagion Research Institute (NCRI).

Tres convocantes de la Shut it Down For Palestine coalition, Answer Coalition, The People's Forum e International People's Assembly están vinculados por una complicada red de lazos financieros, personales, de personal e ideológicos con asociados del PCCh, Neville Roy Singham y su esposa Jodie Evans, según el NCRI.

Singham trabajó como consultor para Huawei, vive en Shanghai y comparte locales con la empresa de propaganda china Shanghai Maku Cultural Communications, explicó el NCRI. Se le ha visto en talleres del PCCh y ha sido investigado por Estados Unidos, Canadá e India por operaciones del PCCh. En agosto, una investigación del New York Times describió a Singham como un conocido "benefactor socialista de causas de extrema izquierda" y rastreó la canalización de cientos de millones de dólares a grupos vinculados a Singham dedicados a la defensa progresista pro-China.

El activista socialista Evans es, según el NCRI, miembro de la junta del Foro del Pueblo y figura como cofundador de CODEPINK, que apoya oficialmente Shut it Down For Palestine y ha sido prominente en las protestas posteriores al 7 de octubre.

Evans ha coescrito un libro titulado China is Not Our Enemy (China no es nuestro enemigo), del que el NCRI dice que es coautor con un investigador de las fundaciones vinculadas al PCCh Dongsheng News y Tricontinental: Institute for Social Research. El hijo de Signham, Nate Singham, trabaja como investigador en Tricontinental, y el mayor de los Singham es presidente del consejo asesor internacional de la organización

El Foro del Pueblo, que ha participado en importantes acciones de protesta en Nueva York, como el cierre del puente de Manhattan el 15 de mayo por el Día de la Nakba y los bloqueos económicos del 15 de abril, admitió en un post de 2021 en las redes sociales que el "camarada marxista" Singham financiaba la organización. La cofundadora de Codepink, Medea Benjamin, elogió en una ocasión a Singham por su apoyo al Foro.

Dinero que fluye hacia el movimiento de protesta propalestino desde el extranjero

The Free Press afirmó en noviembre que el Foro recibió 20 millones de dólares entre 2017 y 2022 de Singham canalizados a través del Goldman Sachs Philanthropy Fund. Según NCRI, "GSPF parece funcionar como una cámara de compensación de dinero oscuro, oscureciendo la identidad de los donantes mientras facilita la transferencia de sumas sustanciales a organizaciones sin fines de lucro de Estados Unidos."

El Foro según NCRI recibió una subvención de 64.500 dólares de The Justice and Education Fund, que había recibido 20 millones de dólares a través de GSPF en 2019 y 2020. Los miembros de la junta de JEF incluyen al fundador de People's Forum e investigador de Tricontinental, Manolo De Los Santos, y al gerente general de People's Forum, David Chung. El NCRI dijo que JEF también parece facilitar la transferencia de fondos a otras entidades vinculadas a Singham en el extranjero, pagando a Maku 2,3 millones de dólares y a Newsclick, con sede en la India, 2,9 millones de dólares por contratistas. La BBC informó en octubre de que el gobierno indio realizó una redada entre funcionarios de Newsclick por fondos ilegales procedentes de China y sirvió de portavoz propagandístico del PCCh en relación con Singham.

El Fondo Comunitario Unido, que al parecer recibió una subvención de 8,33 millones de dólares del JEF, destinó 3 millones al Foro Popular y 700.000 dólares a Tricontinental. Tings Chak, director artístico del Instituto Tricontinental e investigador y colaborador del IPA, figuraba como director del Fondo Comunitario Unido en 2022, según el NCRI. La supuesta tesorera de UCF, Renata Porto Bugni, también trabaja en Tricontinental.

La Coalición Answer, que al igual que el Foro del Pueblo ha participado en importantes protestas en todo el país, incluso en apoyo a los campamentos universitarios, recibió financiación de Progress Unity Fund (PUF) y comparte liderazgo con ella. NCRI dijo que PUF dio a ANSWER 244.000 dólares en los últimos cinco años. PUF es un patrocinador fiscal de Pivot to Peace, cuyo miembro Henry Liang fue arrestado por violaciones de la FARA como agente del gobierno chino. El director nacional de la Coalición Answer, Brian Becker, Benjamin de Code Pink, y People’s Forum figuran en la lista de PUF como firmantes de su declaración de misión que busca disminuir el antagonismo de Estados Unidos hacia China. El sitio web de la Coalición Answer y de PUF sirve a menudo de cuartel general del Partido del Socialismo y la Liberación (PSL), que también ha desempeñado un papel notable en las protestas contra Israel. Becker es también un líder del PSL, al igual que la cofundadora de Answer, Claudia De la Cruz, que es la candidata presidencial del PSL para 2024.

La Asamblea Popular Internacional, que sirve como organización paraguas internacional, incluye a Tricontinental como socio, y la investigadora de Tricontinental Mikaela Nhondo Erskog es también coordinadora regional de IPA. El comité coordinador de IPA incluye a CodePink y PSL. Trabajando con la coalición Shut it Down For Palestine, ANSWER, People's Forum e IPA han organizado grandes protestas en Estados Unidos, reuniendo a 20.000 personas para una protesta el 1 de mayo en Nueva York, y haciendo repetidos llamamientos directos a los activistas para que se unan a las protestas del campamento con gráficos de gran producción.

"¡Todo el mundo a Columbia ya!". decía People's forum en Instagram el 24 de abril con un gráfico adornado con el logo de Shut It Down. "Los organizadores estudiantiles de la Universidad de Columbia están llamando a todos los neoyorquinos de conciencia a ir inmediatamente a Columbia para estar con ellos después de la amenaza de la Administración de la Universidad’de llamar a la Guardia Nacional si no se llega a un acuerdo antes de la medianoche."

Answer y People's Forum están trabajando con el principal Movimiento Juvenil Palestino (PYM) posterior al 7 de octubre, National Students for Justice in Palestine (NSJP), Al-Awda, US Palestinian Community Network y la US Campaign for Palestinian Rights para organizar una Conferencia Popular por Palestina el 24 de mayo. NSJP, Al-Awda y PYM son coorganizadores de la coalición Shut It Down. Entre los partidarios de Shut It Down se encuentran American Muslims for Palestine (AMP) y Codepink.

La medición realizada por el NCRI de los valores de influencia de cada uno de los convocantes de Shut It Down muestra que los grupos de extrema izquierda asociados con Singham fueron mucho más influyentes en las redes sociales que los grupos musulmanes y árabes a la hora de compartir contenidos con el hashtag #ShutItDown4Palestine. El hashtag, según el NCRI, fue lanzado por Los Santos.

La red Singham amplificó el activismo antiisraelí no sólo a través de las cuentas de redes sociales de las ONG, sino también a través de medios de comunicación favorables al PCC como BreakThrough News. El redactor jefe de BT News, Ben Becker, fue anteriormente organizador de ANSWER, y el presentador y productor Eugene Puryear es, según el Daily Beast, uno de los fundadores de PSL. El director de ANSWER, Brian Becker, es colaborador del medio. BT News operaba en la misma dirección que el People's Forum, que le concedió subvenciones en 2021 y 2022, según el NCRI. El medio de comunicación también recibió "483.000 dólares transferidos de JEF, 15.600 dólares de PUF y 540.000 dólares de GSPF desde 2022".

El análisis de NCRI del contenido de YouTube de BT News a través de los términos más utilizados mostró un cambio el 7 de octubre de un enfoque en China, Estados Unidos y Rusia, a Israel y los palestinos.

"El cambio narrativo a la cobertura anti-israelí fue acompañado por un crecimiento inexplicablementeexplícito en su seguimiento a través de los medios sociales", dijo NCRI.

El NCRI también señaló la convergencia de la red vinculada al PCCh con grupos terroristas palestinos, en particular el marxista-leninista Frente Popular para la Liberación de Palestina, que a través de sus afiliados ha influido en el movimiento de protesta.

Charlotte Kates, casada con el presunto dirigente del FPLP Khaled Barakat, es la responsable de comunicación de Al-Awda. Kates es también la coordinadora internacional de la Red de Solidaridad con los Prisioneros Palestinos Samidoun, que fue prohibida por Israel como filial del FPLP en 2021. Samidoun aboga en nombre de los terroristas del FPLP encarcelados, y a menudo comparte comunicados del FPLP. Samidoun figura como uno de los patrocinadores oficiales de la coalición Shut it Down.

IPA organizó una conferencia con la secuestradora del FPLP Leila Khaled y Del La Cruz. BT News entrevistó también a Khaled y a Marwan Abdul Al, miembro del Politburó del FPLP.

El NCRI señaló que el fundador del NSJP, Hatem Bazian, había recaudado fondos para KindHearts, disuelta tras un acuerdo con el Tesoro estadounidense por apoyo material a Hamás. El NCRI también alegó que Saleh Sarsour y Osama Abu Irshaid, que trabajan junto a Bazian en la Junta Nacional de la AMP, están siendo investigados por vínculos con Hamás.

"El NCRI cree que el aumento de las acciones directas, dirigidas contra infraestructuras y espacios públicos, está en parte impulsado por organizaciones conectadas con los esfuerzos de influencia externa del PCC", declaró el NCRI.

"Aunque nominalmente se centran en Israel, las protestas actuales pueden entenderse mejor como una iniciativa bien financiada que impulsa una agenda revolucionaria, antigubernamental y anticapitalista, con organizaciones líderes que sirven como herramientas versátiles para entidades extranjeras hostiles a EE.UU."

El NCRI señaló que el 8 de octubre, un día después de la masacre del 7 de octubre, PYM, People's Forum, PSL, Al-Awda y Answer fueron firmantes de una declaración que explicaba "nos movilizamos en el vientre de la bestia porque entendemos que tenemos un papel único que desempeñar en la lucha contra el apoyo material al sionismo y en el debilitamiento de la servidora del imperialismo global estadounidense.

El sionismo es una de las fuerzas más poderosas del mundo.