Inmigrantes rusos en Israel enfrentan problemas de integración durante el Día de la Independencia

Desde el estallido de la guerra entre Ucrania y Rusia el 24 de febrero de 2022, la asombrosa cifra de 83.198 olim rusos han buscado refugio en Israel, según ha informado el Ministerio de Aliá e Integración. Según la Oficina Central de Estadística de Israel, esta afluencia forma parte de un patrón más amplio que ha visto a aproximadamente 1,3 millones de rusoparlantes establecerse en Israel, constituyendo el 15% de la población del país, un grupo demográfico que incluye a los procedentes de otros estados postsoviéticos.

Sin embargo, la transición a la vida israelí no ha sido perfecta para muchos. Estos recién llegados, que luchan contra la asimilación cultural y religiosa, experimentan a menudo un profundo aislamiento y soledad. A medida que sus dificultades de adaptación persisten hasta bien entrado su segundo año, se hace cada vez más patente la urgencia de abordar sus retos de integración.

Para conocer mejor su situación, The Media Line habló recientemente con el rabino Binyamin Minich, un experto en "aliá de guerra" rusa de la comunidad Daniel de Jaffa que interactúa frecuentemente con nuevos ciudadanos israelíes de las regiones postsoviéticas.

"Sin duda, los repatriados del espacio postsoviético encuentran dificultades para integrarse en Israel. Aunque todos han 'vuelto a casa', la crisis de los inmigrantes persiste. A la gente le resulta difícil desde el punto de vista económico. Ante todo, todos quieren comer, no rezar. Luego viene la crisis de la cultura y el idioma", admite el rabino Minich.

"Es imposible ser plenamente israelí sin haber nacido aquí. Y, por tanto, la crisis siempre existirá", añade. Rabino Benjamin Minich (crédito: Cortesía/The Media Line)

El rabino califica de fracaso del enfoque multicultural la actual debilidad en la integración de los repatriados rusos. "La gente cree que porque aquí hay una enorme diáspora de habla rusa, pueden establecerse sin mucho esfuerzo. Pero no es así. A pesar del liberalismo de Israel, aquí existen códigos culturales y religiosos, incluso entre los ciudadanos más laicos", señala Minich.

Los retos a los que se enfrentan los inmigrantes rusos en Israel

Dasha Shkolnikova, inmigrante rusa de 28 años, habla de las dificultades a las que muchos se enfrentan al integrarse en la sociedad israelí.

"Un error fundamental que cometen muchos es cerrarse en banda. Israel no es el tipo de país adecuado para eso. Tienes que salir y socializar; aquí todo está diseñado para que siempre estés fuera. Nadie se queda en casa, y esa es la cultura", dice Shkolnikova.

"Mucha gente de Rusia se fue involuntariamente, y en su mente está 'huí'. Sólo se comunican con rusos,” añade, “y se convierte en un auténtico Bat Yam (ciudad israelí popular entre los rusos), casi un gueto.”

El periodista Ilya Egorov se hace eco de esa experiencia. "Huí literalmente a Israel con una sola maleta porque estaba en viaje de negocios. Luego, de alguna manera, conseguí que me transfirieran los documentos y me repatriaran"

"Alquilé un apartamento y me encerraba en el balcón todos los días, abría el Zoom y me comunicaba con mis colegas y amigos que permanecían en Rusia. Sinceramente, aparte de un viaje de negocios, ni siquiera he estado en Jerusalén", admite Egorov.

Además, muchos inmigrantes del espacio postsoviético sienten nostalgia de su país de origen. Los rusos pueden sentir que su identidad y su cultura se ven amenazadas.

"Aquí hay una enorme capa de tiendas y eventos rusos,” dice Shkolnikova.“Puedes encontrar básicamente de todo. Pero muchas cosas resultan desconocidas aquí porque es el Este. Por ejemplo, aquí todo el mundo es muy táctil, y para alguien del espacio postsoviético, esto es muy inusual"

"Siento que esta vida—como si no fuera mía, y la mía se quedó en Rusia,” añade Egorov. “Puedo golpearme el pecho y gritar: soy judío, soy israelí, pero sólo soy israelí porque tengo pasaporte."

Al mismo tiempo, quiere aprender el idioma y sentirse israelí. Egorov admira la mentalidad israelí y la resistencia de la gente ante las dificultades y la guerra. "Hoy en día, siento profundamente el antisemitismo en el mundo, y creo que tengo derecho a decir que a mí también me afecta directamente", afirma.

El rabino Minich explica que la autoconciencia judía de muchos repatriados cambia después de trasladarse a Israel, lo que dificulta su integración.

"Puede que en su país de origen se sintieran judíos y nadie se opusiera a ello, pero en Israel se les recuerda que no son de ascendencia matrilineal y que, por tanto, "no son verdaderamente judíos"", dice Minich.

Sus palabras las confirma Polina Altzitser, una profesora de idiomas de 25 años que fue repatriada a Israel desde Rusia en abril de 2022 debido al inicio de la guerra en Ucrania. Polina Altzitser (crédito: Cortesía/The Media Line)

"Aunque tengo raíces judías, nadie en mi familia apoyaba en absoluto las tradiciones judías, por desgracia. No hablábamos de ello. Siempre supe que mi abuelo era judío, pero nunca hicimos hincapié en ello", explica.

"Veo una fuerte discriminación aquí contra los que no son judíos, según la halajá (ley bíblica en el judaísmo). Me molesta y me enfada mucho. No entiendo cuál es el problema. ¿Por qué, por ejemplo, no puedes casarte sin un certificado en el que conste que tu madre es judía? Me enfrenté a esto cuando empecé a salir con mi novio, y ha sido difícil para mí", confiesa Polina.

"Es un país laico pero, al mismo tiempo, muy religioso. En lo que respecta a la familia, las tradiciones y todo lo demás, siento claramente una falta de conocimiento porque mi familia no es totalmente judía,” dice Shkolnikova.

“Hay que acostumbrarse a las tradiciones y entenderlas,” añade pensativa. “Viviendo en un mundo diferente, no puedes aislarte de él y seguir viviendo como si estuvieras en Rusia. Si lo haces, ¿por qué estás aquí?"

El rabino Minich comparte que, además de liberal, su comunidad es multilingüe y multipolítica, donde no sólo se acoge a judíos de ascendencia matrilineal, sino también a hijos, nietos y cónyuges de judíos.

"Creo menos en el concepto de sinagogas de habla rusa porque, en última instancia, creo que es imposible evitar el efecto secundario de la guetización. Por lo tanto, mi comunidad es completamente israelí; hablan seis idiomas diferentes", comparte Minich.

Los repatriados también destacan la importancia del idioma.

"Me matriculé inmediatamente en ulpan (escuela de hebreo); simplemente sabía que era necesario. La lengua es el ADN de un pueblo y de una cultura. Si no tienes el idioma, asimilarte te resultará mucho más difícil", dice Shkolnikova.

El ulpán es un gran paso, pero no siempre una solución completa. "El 90% de mi entorno sigue hablando ruso,” dice Alzitser. Por eso el hebreo me resulta tan difícil. El problema es que todavía no puedo aceptar del todo que necesito el idioma. No puedo decir que haya abandonado por completo mi pasado y la comprensión de mí misma como rusa.

Minich cree que, a pesar de todas las dificultades, los repatriados que se queden en Israel contribuirán significativamente al desarrollo de la sociedad israelí.

"Israel es un país complejo, y vivir aquí no es fácil. Los que se sienten cómodos en Israel, al final se dedican al país y lo mejoran", afirma.

"La inmigración siempre es un reto. Y lo menos que podemos hacer por los que acaban de llegar es ayudarles a que se sientan como en casa", concluye Minich.

