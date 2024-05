¿Cómo celebrar el Día de la Independencia de Israel cuando mi país está en caos? - Opinión

(JTA) - “Shalom aleichem [BOOM], malachei hasharet [bang], malachei elyon [thump, thump] …”

Así empezó mi cena del viernes por la noche, este último Shabat en Kibbutz Alumim. Estaba pasando el Shabat con mi madre, que hace unos años se mudó a donde mi hermana vive desde hace casi 40 años. Desde que llegué hasta que me fui, no cesaron los incesantes sonidos de guerra -gracias a Dios, todos salidos de Israel-.

Atrás, en octubre, el kibutz Alumim fue atacado en ese Shabat negro. Gracias a su equipo de seguridad, soldados y otras fuerzas de defensa, mi madre, mi hermana, mi cuñado y otros miembros del kibbutz y visitantes se salvaron.

Sin embargo, 16 trabajadores extranjeros, un oficial de las FDI, dos reservistas voluntarios y un civil israelí, murieron en los combates, y otros ocho trabajadores extranjeros fueron tomados como rehenes en Gaza. Al día siguiente, mi familia fue evacuada. Después de pasar seis meses en Raanana, volvieron a casa justo antes de Purim, en marzo.

En Pésaj, cuando nuestra extensa familia se reunió para el seder, en la seguridad de Netanya, no cabía duda de que éramos muy afortunados de celebrarlo sin pérdida de vidas y sin ningún miembro de la familia retenido como rehén en Gaza. Afortunadamente, ninguno de nosotros visitaba a los Alumim que maldijeron Simjat Torá. Todos sabíamos que el resultado podría haber sido terriblemente distinto.

El viernes por la noche, mientras estaba sentada comiendo con mi madre, y con la estremecedora “música” de guerra acompañándonos, no pude evitar preguntarme: “¿Por qué?”

Preguntas sobre la paz y los conflictos

¿Por qué las FDI atacan de nuevo en el norte de Gaza, una zona supuestamente limpia de terroristas hace unos meses? Por qué es aceptable que mi madre viva en medio de un campo de batalla? ¿Por qué un gobierno corrupto sigue enviando a nuestros hijos e hijas, hermanos y hermanas, a morir o quedar mutilados en Gaza, cuando parece que no hay un final a la vista?

¿Por qué no podemos llegar a un acuerdo -por muy “malo” que sea- con los terroristas, que sin duda será bueno para los rehenes y sus familias, y para el pueblo de Israel? ¿Por qué somos nosotros, Israel, incapaces de explicar nuestras acciones a los críticos en el extranjero?

Y quizás sobre todo me pregunto: ¿Por qué pensamos que casi 60 años de ocupación de otro pueblo no tendrán consecuencias nefastas?

El martes es Yom Ha’atzmaut, el Día de la Independencia de Israel, y no lo celebraré, ni en las calles ni en mi corazón. Incluso antes de 7 de octubre, me preguntaba qué tiene de festivo un gobierno que siembra el malestar social para legislar la antidemocratización de Israel. Ahora pregunto al mismo gobierno: ¿Queremos vivir en un estado perpetuo de guerra con nuestros vecinos, o queremos no dejar piedra sin remover en la búsqueda de una existencia pacífica en nuestra tierra? Ni nosotros ni los palestinos vamos a ir a ninguna parte. Si ellos no quieren sentarse a discutir nuestro futuro común, entonces nosotros, como la parte más fuerte, debemos tomar la iniciativa.

Como judío al que se le ha enseñado que todos los seres humanos han sido creados a imagen y semejanza de Dios, me duele ver sufrir a la gente. Sin embargo, creo que hay una diferencia entre el sufrimiento causado por otros y el sufrimiento que yo inflijo directamente a la gente. Mi interpretación del judaísmo es que tenemos todo el derecho -de hecho, el deber- de defendernos, pero no tenemos derecho a ocupar a otro pueblo, ni siquiera en lo que puede considerarse nuestra patria dada por Dios.

¿Cómo podemos celebrar la independencia cuando no estamos dispuestos a concedérsela a otros, y mucho menos a nuestro propio pueblo? Hoy -y todos los días desde que este gobierno decidió hacer añicos mi sueño sionista- mi corazón sangra y lloro: por todos los que han perdido a sus seres más queridos, por los que están secuestrados en Gaza, por sus familias que esperan en casa y por las familias que envían a sus seres queridos a la guerra.

No basta con hacer preguntas. He aprendido que si quieres que se produzca un cambio, debes ser el catalizador. Podemos esperar una eternidad a que los palestinos realicen un cambio, o podemos decidir cómo podría ser nuestro futuro.

El camino a seguir no pasa por sofocar la disidencia mediante llamamientos a una falsa unidad que, de hecho, no es más que una exigencia de conformidad. Un futuro brillante es aquel en el que podemos garantizar que nuestros hijos vivan en paz, dentro de fronteras seguras, con oportunidades para ampliar sus horizontes.

Así que, en lugar de celebrarlo, me propongo luchar por un Israel que esté a la altura de su Declaración de Independencia, para, como dice ese cacareado documento, "fomentar el desarrollo del país en beneficio de todos sus habitantes": Israel “se basará en la libertad, la justicia y la paz, tal como previeron los profetas de Israel; garantizará la plena igualdad de derechos sociales y políticos a todos sus habitantes, independientemente de su religión, raza o sexo; garantizará la libertad de religión, conciencia, lengua, educación y cultura; salvaguardará los Santos Lugares de todas las religiones; y será fiel a los principios de la Carta de las Naciones Unidas.”

