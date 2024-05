Después de ver cuchillos, pistolas de perdigones y amenazas de muerte, DePaul retira el campamento

El campamento anti-Israel en Universidad DePaul fue desalojado por el Departamento de Policía de Chicago el jueves tras la ruptura de las negociaciones entre los manifestantes y la administración y la preocupación por la seguridad del campus después de que en la escuela se hubieran visto armas, muertes, amenazas violentas, agresiones y enaltecimiento del terrorismo.

La administración de DePaul compartió documentación de varias infracciones el miércoles, antes del desalojo del campamento, incluyendo una pistola de perdigones y cuatro cuchillos de cocina. En el campus se erigieron supuestamente defensas peligrosas para el campamento, incluidas tablas en el suelo con clavos y tornillos que sobresalían para servir de "trampas"

Hubo cuatro acusaciones de agresión criminal, una de ellas relacionada con un grupo de manifestantes pro-Israel y anti-Israel que se enfrentaron cerca del campus el 5 de mayo. Las imágenes de seguridad mostraban a un hombre intentando arrancar una bandera israelí, lo que provocó una refriega en el suelo entre cuatro personas. La DePaul University’s Divestment Coalition (DUDC) afirmó que un estudiante palestino fue hospitalizado por un manifestante proisraelí como consecuencia de ese incidente.

Decenas de cientos de quejas

Entre las más de 635 quejas de vecinos y miembros de la comunidad, y las 425 quejas de estudiantes, profesores y personal que DePaul recibió en relación con el campamento desde que se había establecido el 30 de abril, un denunciante dijo que había sido atacado cuando pasaba por la puerta del campus al volver de un acto pro-Israel.

“Mi hijo y yo vimos cómo un grupo de cinco hombres enmascarados que portaban banderas palestinas empujaban a un judío al suelo y luego le robaban su bandera israelí,” dijo el denunciante.

“Me llamaron asesino de bebés, asesino, partidario del genocidio. A mis amigos les arrojaron pintura, les empujaron y les agredieron verbalmente,” añadieron. Manifestantes propalestinos en la Universidad DePaul. (crédito: Universidad DePaul)

DePaul registró una amenaza de muerte, cuatro amenazas creíbles de violencia, 13 denuncias de acoso y 16 casos de intimidación durante el periodo de casi dos semanas. En una de esas amenazas de muerte, una estudiante denunció a Seguridad Pública de DePaul que la habían seguido por el patio y que había oído por casualidad a sus acosadores decir: "Quiero matarla" y "Quiero violarla". Una madre detalló a la administración cómo su hijo ya no se sentía seguro en la universidad como estudiante judío después de que él y un amigo fueran rodeados por un grupo de estudiantes enmascarados que les gritaron “amenazas verbales y retórica antisemita”.

Según DePaul, las pancartas de protesta en el campamento proclamaban, “Muera Isra-hell,” y “Mata a tu [sic] multimillonario local.”

ALTERNATIVAMENTE, EL DUDC dijo el sábado que la universidad no había hecho lo suficiente contra el acoso y el terror de los estudiantes palestinos, musulmanes y árabes. El presidente de DePaul, Robert Manuel, dijo en una carta el jueves que se habían colocado recompensas de identificación para los miembros del campamento, que había amenazas telefónicas contra el campamento rastreadas hasta anarquistas y grupos de odio, y que se habían lanzado fuegos artificiales contra el campamento.

En particular, en un vídeo del 6 de mayo publicado por Stop Antisemitism, un manifestante enmascarado hizo el gesto de 10 y 7 con la mano, probablemente una referencia a la masacre del 7 de octubre, seguido de un gesto de degüello.

Ésta no fue la única veneración del 7 de octubre o del terrorismo que mostraron los manifestantes antiisraelíes. En una venta de pasteles de la Alianza Judía, un manifestante gritó: “7 de octubre, motherf*****s.” Los manifestantes también vitorearon a Hamás, cantando: “Yalla yalla, Hamás.”

En un momento de la ocupación de los terrenos del campus, se izó una bandera palestina, blasonada con la imagen del portavoz de las Brigadas Izzadin al-Qassam de Hamás, Abu Obaida. Otro cartel del campamento mostraba la imagen de la aviadora del Frente Popular para la Liberación de Palestina hijacker Leila Khaled con el texto, “Por todos los medios necesarios.

Varias pancartas, incluida una sostenida por un activista con una camiseta con la hoz y el martillo, llamaban a una intifada, que según un denunciante pedía el asesinato de judíos.

DUDC dijo en Instagram el sábado que la palabra intifada es “una palabra árabe utilizada a menudo para describir la resistencia a los sistemas de opresión, sin embargo, DePaul continúa caracterizándola erróneamente como una amenaza”

La intifada es “una palabra árabe utilizada a menudo para describir la resistencia a los sistemas de opresión, sin embargo, DePaul continúa caracterizándola erróneamente como una amenaza.

Los estudiantes informaron a DePaul de 34 casos de antisemitismo, entre ellos que se dijo a los judíos que "volvieran a Polonia" y "volvieran a Brooklyn".

Además, se colocaron en el campus pegatinas que, según DePaul, eran antisemitas, con la estrella de David y la palabra judía en alemán "Jude".

“El pasado fin de semana, alguien del campamento me dijo que “me fuera a casa”” dijo una de las quejas. “Es la primera vez en mis 59 años que experimento un antisemitismo flagrante. Fue horroroso.

Los activistas del campamento cometieron actos vandálicos en el campus, pintando edificios con spray, encadenando puertas cerradas, grabando ventanas de cristal y causando unos daños materiales estimados en 180.000 dólares en el patio y las zonas circundantes.

Además, el campamento causó 25 interrupciones académicas y 45 cancelaciones de actos universitarios. También provocó que la cercana escuela primaria Oscar Mayer cancelara todas sus actividades al aire libre, lo que provocó quejas tanto de estudiantes como de padres.

Un estudiante exigió la devolución de su matrícula, pidiendo a DePaul que “deje de cancelar clases. Me he gastado los ahorros de mi vida en esta escuela", dijeron.

“La policía ya me ha aconsejado que no visite el patio por mi propia seguridad", dijo otro estudiante. “La gente del campamento me ha dicho que no soy bienvenido en la escuela y me han acosado hasta que me he ido. ¿Cuánto tiempo más se me va a prohibir el acceso a mi propia escuela, a la que contribuyo con mi matrícula?

Varios padres dijeron a DePaul que habían tenido que tomar una ruta diferente para llevar a sus hijos a la escuela porque estaban preocupados por las protestas.

“Ayer pasé por su universidad y di una vuelta, ya que mi hija de 15 años dijo que tenía miedo de estar cerca de la escuela,” dijo un padre preocupado.

“Ella trabaja y va a la escuela en la zona.

LA UNIVERSIDAD recibió 48 quejas por ruido, y varios estudiantes que viven en el campus escribieron a DePaul sobre su incapacidad para dormir o estudiar adecuadamente.

“Soy un estudiante israelí, judío, que vive en University Hall. I have not sleep for the past three nights because of the calls outside of my window for an intifada,” said one student.

A parent demanded action after their daughter and roommate were exhausted because “noise [was] preventing them from studying in their dorm room and sleeping soundly at night.

DePaul presentó una denuncia por allanamiento ante el CPD el jueves, con el Presidente Manuel explicando que la situación se estaba agravando, el campamento había “cruzado la línea,” y “los estudiantes que lideraban esta protesta habían perdido el control de la situación debido a la influencia de entidades externas.

“No tuvimos más remedio que actuar antes de perder la capacidad de velar por la seguridad de los miembros judíos de nuestra comunidad, proteger a los que se encontraban en el campamento, preservar los derechos de todos los demás estudiantes y mantener el funcionamiento de la universidad,” explicó Manuel.

La policía dijo que no se efectuaron detenciones y que los activistas se dispersaron tras repetidas órdenes de las fuerzas del orden. La DUDC afirmó el viernes que varios estudiantes fueron detenidos, lo que provocó lesiones y la retirada de una prenda religiosa de cabeza. El patio y las zonas verdes se cerraron para realizar reparaciones, y Manuel advirtió de que los intrusos serían detenidos y suspendidos.

No obstante, cientos de activistas, patrocinados por la Red de la Comunidad Palestina de Estados Unidos, Musulmanes Estadounidenses por Palestina, el Centro de la Comunidad Palestino Estadounidense y Estudiantes por la Justicia en Palestina Chicago, se concentraron el viernes en DePaul contra el desalojo del campamento.

“A pesar de que DePaul ha desalojado el campamento estudiantil, los estudiantes continuarán protestando,” DUDC dijo en una declaración el jueves. “A pesar del intento de DePaul de destruir nuestro movimiento, nuestro poder está creciendo con cada día que pasa, y no nos detendremos hasta la desinversión.”

Las negociaciones entre la administración y el campamento llegaron a un punto muerto el 11 de mayo. La universidad había emitido respuestas directas a las demandas de los manifestantes, ofreciéndose a crear un centro de Oriente Medio, y dijo que estarían dispuestos a pedir un “alto el fuego mutuamente acordado para proteger vidas inocentes, el regreso de los rehenes y esfuerzos para asignar ayuda humanitaria a los palestinos y a otros en Gaza.Rechazó las peticiones del campamento de eliminar un programa de estudios en el extranjero sobre Israel, destituir a los miembros del consejo de administración vinculados a Israel, conceder una amnistía general a los activistas y poner fin a los vínculos académicos con universidades israelíes. Y aunque DePaul establecería un comité asesor de inversiones, dijo que la intención no sería desinvertir en Israel.

“Creo que los estudiantes de la Coalición de Desinversión iniciaron la acampada con intenciones sinceras de protestar pacíficamente.

“Desgraciadamente, la acampada pasó de ser un ejercicio pacífico a convertirse en un entorno inseguro que atrajo a agitadores externos, perturbó el funcionamiento del campus y afectó a la existencia cotidiana de nuestros vecinos en sus hogares y escuelas”, declaró Manuel el jueves.

“Nos entristece que la situación llegara a un punto en el que fuera necesaria la intervención de las fuerzas del orden para garantizar la seguridad y el bienestar de todos” tanto dentro como fuera del campamento.””