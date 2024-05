Aguantar lo amargo y lo dulce: El recuerdo y el Día de la Independencia 2024 - opinión

Lo sentí, e imagino que muchos otros también– chamolypi, una palabra griega que denota tristeza y alegría al mismo tiempo; alegría que surge de la tristeza, o lo contrario, tristeza que surge en la alegría.

No existe una traducción real para ella en inglés o hebreo. La traducción más cercana en español podría ser “agridulce,” pero no alcanza el sentimiento que tiene chamolypi. Es difícil de explicar, pero cuando examinamos nuestros sentimientos durante las últimas semanas, que abarcaron el Día de Conmemoración del Holocausto, el Día de Conmemoración de la Guerra de Israel y el Día de la Independencia, tal vez no podamos transmitir esta emoción con palabras, pero podemos identificar que definitivamente la experimentamos.

Cada año, y particularmente este año, en este pesado período de días conmemorativos, tenemos tantas emociones al mismo tiempo, cada persona a su manera. Está la conmoción por los traumas, tanto personales como nacionales, que hemos vivido este año. Profundo dolor por las pérdidas que hemos soportado; orgullo por nuestro ejército, nuestra gente y nuestro país; y posiblemente decepción y frustración por nuestros líderes.

Oscilamos entre la enorme tragedia del precio que hemos pagado por nuestra libertad y el sentimiento de gratitud por tener un país en el que podemos ejercer esas libertades.

¿Cómo es posible que sintamos profunda tristeza, rabia, esperanza, orgullo, gratitud, e incluso algo de alegría, al mismo tiempo? A pesar de experimentar emociones contradictorias, nos puede resultar difícil lidiar con ellas. Familiares, amigos y soldados israelíes de luto visitan las tumbas de los soldados israelíes caídos durante el Día de la Memoria que conmemora a los soldados israelíes caídos y a las víctimas del terrorismo en el Cementerio Militar del Monte Herzl en Jerusalén el 13 de mayo de 2022. (Crédito: CHAIM GOLDBEG/FLASH90)

El desarrollo de cómo vemos el mundo

Nuestro desarrollo psicológico significa que en la madurez temprana, vemos el mundo como blanco y negro; eres un niño bueno o un niño malo. Eres feliz o triste. Como padre que ha escuchado las palabras “Te odio, eres terrible” de su hijo (¡no es un incidente aislado!), tiene sentido que cuando te enfadas o te enfadas contigo, un niño te vea como una mala persona.

A medida que nos desarrollamos, nuestro sistema se vuelve más complejo. Entendemos que si alguien nos molesta, no está totalmente equivocado o es malo. En la terapia dialéctica conductual (DBT), un método terapéutico creado en los años 70 por Marsha M. Lineham, se promueve el concepto de “y, no o” –, lo que significa que podemos mantener emociones e ideas contradictorias al mismo tiempo.

Cuando pienso en “y, no o,” pienso en hacer aliá desde Manchester, en el noroeste de Inglaterra, una región notoriamente lluviosa. Cuando llegué a Israel, la gente se alegraba de que lloviera, decía que era bueno para el país, pero yo sólo veía humedad e inconvenientes. Aprendí que eran ambas cosas. Podía alegrarme de que fuera bueno para el Kinneret y para el país y también sentirme infeliz “porque me gusta el sol.

“Y, no o” también me recuerda a una trabajadora social que me contaba cómo era para ella ir a un hogar y quitarle un niño a unos padres que lo descuidaban hasta el punto de maltratarlo. Ella dijo, “Sé que no podemos’dejarlo allí, pero también sé que esto será un trauma que se quedará con él para toda la vida, y su vida en el sistema de cuidado probablemente será peor que lo que tiene ahora.”

Esta trabajadora social entendió que estaba protegiendo al niño y posiblemente perjudicando su bienestar. En lugar de la o, donde ella sólo puede ver un lado del trabajo, ella debe luchar para ver que ella está haciendo ambos.

EN ISRAEL hoy, estamos constantemente equilibrando nuestras emociones conflictivas. ¿Cómo podemos celebrar y llorar al mismo tiempo? ¿Cómo podemos bailar en una boda cuando sabemos que hay familias que viven con pérdidas? ¿Cómo celebramos nuestra condición milagrosa y lloramos el precio que hemos pagado y seguimos pagando por ella?

No hay respuestas fáciles, y cada persona se las arregla como puede, dependiendo de dónde se encuentre en cada momento. Un pensamiento importante es tratar de no ignorar o exiliar la emoción conflictiva. Podemos celebrar y contener la tristeza al mismo tiempo, podemos llorar y seguir teniendo alegría, chamolypi. Si podemos hacer eso, tenemos más posibilidades de encontrar una salida.

F. Scott Fitzgerald escribió célebremente: “La prueba de una inteligencia de primer orden es la capacidad de mantener en mente dos ideas opuestas al mismo tiempo y seguir conservando la capacidad de funcionar.” En Israel, esto puede significar estar lleno de desesperación por la situación en la que nos encontramos y también tener esperanza en el futuro. Cada año, luchamos con la transición del Día del Recuerdo al Día de la Independencia, este año más que nunca.

Desde que comenzó la guerra, hemos experimentado este desafío de emociones encontradas, no sólo en estos días conmemorativos, sino todos los días. Las veces que nos encontramos disfrutando de un acontecimiento, celebrando una ocasión o una reunión familiar, o incluso un momento de alegría por un pequeño acto, podemos luchar con los sentimientos encontrados que estamos experimentando. En estos momentos, podemos intentar ver estas emociones no como conflictivas, sino como emociones paralelas.

Al sostener la dialéctica, podemos encontrar la aceptación de nuestros sentimientos, lo que puede movernos a sostener la esperanza y el deseo de un futuro mejor, sin ignorar la tragedia y el dolor.

Chamolypi. 

La escritora tiene un máster en Trabajo Social (MSW) y es trabajadora social y psicoterapeuta licenciada especializada en terapia de pareja en su consulta de Jerusalén. www.hadassahfidler.com