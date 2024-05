¿Sigues confiando en Biden sobre Israel? No - opinión

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha relatado en innumerables ocasiones su conversación con Golda Meir cinco semanas antes de la Guerra de Yom Kippur de 1973.

Meir le dijo al joven senador de Delaware que no dudara del futuro de Israel, incluso en tiempos de gran peligro para el Estado judío.

“No se preocupe, senador,” le dijo. “Los judíos tenemos un arma secreta en nuestra lucha: No tenemos otro lugar adonde ir.

Pero una conversación diferente con un primer ministro israelí ha cobrado mayor relevancia desde el sorprendente e inquietante anuncio de Biden’a la CNN la semana pasada de que detendría los envíos de armas estadounidenses a Israel por primera vez si El primer ministro Benjamin Netanyahu ordenara una invasión a gran escala de Rafah.

En una reunión a puerta cerrada del Comité de Relaciones Exteriores del Senado en 1982, Biden advirtió al entonces primer ministro Menachem Begin de que podría cortarse la ayuda militar para la guerra de Israel en Líbano. Begin respondió airadamente. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pronuncia un discurso durante una visita al Gateway Technical College de Sturtevant, Wisconsin, Estados Unidos, 8 de mayo de 2024 (crédito: REUTERS/KEVIN LAMARQUE)

“No amenacen con cortarnos la ayuda para que renunciemos a nuestros principios” dijo Begin. “No soy un judío al que le tiemblan las rodillas. Soy un judío orgulloso con 3.700 años de historia civilizada. Nadie vino en nuestra ayuda cuando moríamos en las cámaras de gas y los hornos. Nadie vino en nuestra ayuda cuando luchábamos por crear nuestro país. Pagamos por él. Luchamos por él. Morimos por él. Defenderemos nuestros principios. Los defenderemos. Y, cuando sea necesario, volveremos a morir por ellos, con o sin vuestra ayuda.

Biden siempre se ha pintado a sí mismo como pro-Israel, pero no debería haber sorprendido a nadie que se limitara a cumplir la amenaza que lanzó al Estado judío hace 42 años.

La respuesta en Israel ha sido culpar a Netanyahu por dañar las relaciones con Estados Unidos, a las Fuerzas de Defensa de Israel por no derrotar a Hamás lo suficientemente rápido o a décadas de políticas israelíes de subcontratar la fabricación de municiones a Estados Unidos, en parte porque, oye, es gratis.

No lo hagas.

La culpa es de Biden

La culpa es del presidente estadounidense, que ha tomado la decisión estratégica de abandonar a su aliado clave en el momento en que más lo necesita. Ha insistido en que Israel actúe sólo a la defensiva, a pesar de que las guerras siempre se ganan a la ofensiva. Ha decidido intentar impedir que Israel logre sus importantes objetivos de derrotar a Hamás, impedir nuevos ataques desde Gaza y traer a los rehenes a casa.

Sí, esos mismos rehenes cuyas familias han estado en la Casa Blanca. Los ciudadanos estadounidenses de los que Biden habló como si fueran familia.

Biden sabía que les estaba traicionando. Sabe que Israel tiene armamento suficiente para derrotar a las cuatro últimas brigadas de Hamás en Rafah sin necesidad de un nuevo cargamento, pero tiene una grave escasez de influencia en las conversaciones con Hamás sobre los rehenes.

Cualquier influencia que Israel tuviera le fue arrebatada en un par de frases que el mundo árabe vio pronunciar a Biden en la CNN. No es de extrañar que las negociaciones acabaran en fracaso una vez más, tras el sabotaje.

IMAGINE SI Biden hubiera utilizado esa entrevista para amenazar a Qatar con convertirse en un paria internacional en lugar de amenazar a Israel. Podría haber anunciado que si Qatar no traía a los rehenes a casa, Estados Unidos retiraría su base militar del país y prohibiría a las universidades estadounidenses tener campus en un Estado que patrocina a grupos terroristas como Hamás.

Biden, por supuesto, nunca se atrevería a hacer eso. Pero aparentemente podría mentir a Rachel Goldberg-Polin y condenar a su hijo Hersh, ciudadano estadounidense, a languidecer en Gaza hasta su prematuro fallecimiento.

¿Por qué?

Porque, como muchos políticos, la lealtad última de Biden es hacia sí mismo y sus posibilidades de ser reelegido. Antes eran los judíos la clave de la victoria en los estados morados, razón por la que Biden los tuvo en el punto de mira durante décadas.

Ahora son los musulmanes de Minnesota y Michigan, los electores de las representantes Ilhan Omar y Rashida Tlaib, quienes Biden cree erróneamente que tienen la llave de su segundo mandato, y actúa en consecuencia. Ahora podrá decirles que, aunque proporcionó armas que mataron a miles de gazatíes, podría haber proporcionado aún más, pero no lo hizo.

Biden también permitirá la entrada de 100.000 palestinos en Estados Unidos y tomará otras decisiones controvertidas para acercarse a esos votantes musulmanes. La pendiente resbaladiza continuará.

La tragedia de la decisión de Biden es que contradice tantas declaraciones y promesas que ha hecho durante muchos años e incluso una el día antes de anunciar el embargo.

“Mi compromiso con la seguridad del pueblo judío, la seguridad de Israel y su derecho a existir como Estado judío independiente es férreo, incluso cuando no estamos de acuerdo,” dijo en el Memorial del Holocausto de EE.UU. el 7 de mayo. “Mi administración está trabajando incansablemente para liberar a los rehenes restantes, al igual que ya hemos liberado rehenes, y no descansaremos hasta que los traigamos a todos a casa. ”Todo el público saludó este mensaje con un estruendoso aplauso.

En lo que puede ser un récord internacional de velocidad de incumplimiento de promesas, ese férreo compromiso se oxidó en un solo día.

En 2019, Judy Woodruff preguntó a Biden en PBS NewsHour sobre los políticos de izquierdas partidarios de cortar la ayuda a Israel para protestar por su construcción sobre la frontera anterior a 1967.

“Eso sería un trágico error,” dijo. “La idea de que cortaríamos la ayuda militar a un aliado, nuestro único verdadero, verdadero aliado en toda la región, es absolutamente absurda. Está más allá de mi comprensión por qué alguien haría algo así.

Por absurdo que sea, Biden se criticaba a sí mismo cinco años después. Sus acciones serán recordadas, no sus palabras.

Esta es una coyuntura crítica en la guerra existencial de Israel para derrotar a Hamás. Israel ganará esta guerra, con o sin Biden.

A su pueblo no le tiemblan las rodillas. Seguirán siendo judíos orgullosos, defendiendo los principios que Israel y Estados Unidos seguirán compartiendo mucho después de que Biden haya sido olvidado.

El escritor es presidente de Religious Zionists of America, presidente del Center for Righteousness and Integrity, presidente del Culture for Peace Institute y miembro del consejo de la Jewish Agency. Fue nombrado por el expresidente Donald Trump miembro del Consejo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos. Las opiniones aquí expresadas son suyas. Martinoliner@gmail.com