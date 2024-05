Montana Tucker sobre Israel y la resistencia judía

El pasado sábado fue una noche que Montana Tucker, cantante, actriz, bailarina, influencer en las redes sociales y defensora de Israel, recordará siempre, porque subió al escenario de la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv y cantó "Ha Tikvah", el himno nacional de Israel, rodeada de familiares de los rehenes que Hamás mantiene retenidos en Gaza.

"He cantado Ha Tikvah muchas veces, pero nunca en Israel, así que cantarlo aquí, en Tierra Santa, sabía que sería emotivo", dijo Tucker, que a pesar de su nombre de vaquera y su aspecto de estadounidense alimentada con maíz, es judía. Acaba de terminar su segunda visita a Israel desde el 7 de octubre, un viaje patrocinado por el Movimiento de Lucha contra el Antisemitismo (CAM), una coalición mundial de más de 700 organizaciones asociadas y tres millones de personas, todas ellas centradas en la lucha contra el odio hacia los judíos.

“Pero estar allí en el escenario... y cantar cogida de la mano de los miembros de la familia, con tres mujeres poderosas a las que he tenido el placer de conocer, en este viaje y en el anterior.... No estaba nerviosa, pero era un gran momento en el que tenía que hacer justicia a todas las palabras de la canción, hacer justicia a todas las familias cantándola con ellas, y ellas me dieron fuerzas cogiéndome de la mano, y son tan increíbles". Moran Stela Yanai, Yocheved Lifshitz y Raz Ben Ami, rehenes liberados, son algunas de las personas a las que se ha acercado en sus visitas.

Traedlos a casa

Fue una concentración especialmente cargada, que se produjo poco después de la noticia de que las FDI habían recuperado los cuerpos de varios rehenes asesinados en cautiverio, Shani Louk, Itzhak Gelertner, Amit Buskilla y Ron Benjamin. La manifestación contó con videoclips de la ex senadora estadounidense Hillary Clinton y del Dr. Phil de la televisión, así como con actuaciones musicales de la concursante israelí de Eurovisión, Eden Golan, y de las estrellas de la canción Noga Erez, Lola Marsh y Netta Barzilai. Pero incluso entre todas estas luminarias, la interpretación del himno nacional por parte de Tucker fue uno de los momentos más destacados. Montana Tucker y los rehenes liberados. (crédito: Michelle Tucker)

Tucker ha tenido una apretada agenda en esta visita – estuvo aquí por última vez en diciembre – y antes de que habláramos, acababa de estar en el kibutz Be’eri, una de las comunidades que sufrió las mayores pérdidas el 7 de octubre, y se había pasado por el Centro Médico Sheba para visitar a los soldados heridos. Ha documentado la mayoría de sus actividades en vídeo y publicará este contenido en sus redes sociales próximamente.

Otro momento importante para ella en esta visita fue un viaje al lugar donde se celebró el Festival de Música Supernova en Re’im, donde casi 400 personas fueron asesinadas por Hamás y unas 40 fueron secuestradas. Allí pudo actuar en una pieza de danza para honrar la memoria de los que perdieron la vida, con bailarines del Centro de Danza Lilach Friedman, así como con supervivientes del festival de música. “Creo que la música y la danza hablan donde las palabras no pueden, y creo que realmente lo demostramos con este viaje. . . It’s a really powerful piece.”

She visited the Benyamin Rotman Eshel Hanassi School in Merchavim to speak to friends of the late Noya Dan, a 13-year-old girl on the autism spectrum who was kidnapped and murdered by Hamas, along with her grandmother, Carmela Dan, on October 7. The music and dance are a very powerful piece.

“Quería devolver la luz a Israel” dijo. “Creo que en los medios de comunicación ahora hay todas estas ideas erróneas y teorías de conspiración y propaganda sobre Israel.Si pudiera aclarar una idea errónea sobre Israel, sería que "la gente cree que en Israel sólo viven judíos blancos y no se dan cuenta de cuántas personas de todas las religiones, razas y condiciones viven en paz y coexisten en paz". Montana Tucker y Eden Golan. (crédito: Michelle Tucker)

Aunque la música y el baile han sido sus principales señas de identidad, ya antes del 7 de octubre había publicado contenidos inspirados en su herencia judía, como una serie de vídeos sobre el Holocausto. Después del 7 de octubre, se ha centrado a menudo en Israel, llevando un vestido con un enorme lazo amarillo para mostrar su apoyo a los rehenes en los premios Grammy, y publicando a menudo sobre Israel.

“Ya recibí odio cuando publiqué sobre el Holocausto, pero no hubo nada como el odio que recibí cuando hablaba de Israel. Mis abuelos son supervivientes del Holocausto, son húngaros y rumanos, y la gente me dice: ‘¿Por qué luchas tanto por Israel?’ y mis abuelos siempre me han dicho que creen que el Holocausto no habría ocurrido si Israel hubiera existido entonces.”

Piensa que tanto los judíos como los no judíos deberían apoyar a Israel. Con las protestas en los campus, la gente está despertando y dándose cuenta de que las protestas no son sólo antiisraelíes, sino también antiestadounidenses. Aunque podría publicar contenidos proisraelíes desde su casa en Estados Unidos, visitar Israel es importante para ella. I’d venir aquí todos los días si pudiera, ” dijo. “Me gustaría que todo el mundo, también. Todos los que’están en contra de Israel, apuesto a que ninguno de ellos ha estado realmente aquí. Cada vez que vengo, digo lo mismo, que todo el mundo tiene que venir físicamente aquí y ver por sí mismo lo increíble que es este lugar"

"Cuanta más gente conozco aquí, más me frustra toda la propaganda que’hay por ahí sobre Israel. Por eso sé que tengo que publicar [sobre Israel] y sé que puedo hacer más desde aquí porque estoy visitando físicamente estos lugares, estoy conociendo físicamente a estos supervivientes que han sido liberados, a estos soldados que han sido heridos y que arriesgan sus vidas cada día, es importante que el mundo lo vea. . . Los israelíes son resistentes y fuertes, y yo también quiero demostrarlo.