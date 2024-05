Activistas antiisraelíes protestarán en Londres contra el documental sobre la masacre de Supernova

Miembros preocupados de la comunidad judía londinense iniciaron el lunes una petición contra una posible protesta contra la proyección de un documental sobre la masacre en el festival Supernova el jueves, pidiendo a las autoridades que no permitan ninguna concentración fuera del teatro.

El martes, la petición había recogido 6.940 firmas, expresando su preocupación porque una supuesta "protesta planeada plantea una amenaza significativa para la seguridad y la tranquilidad de nuestra comunidad. La presencia de manifestantes antisemitas y anti-israelíes durante la proyección de un documental sensible es probable que conduzca a provocaciones y potencialmente a una escalada de violencia"

Los organizadores de la petición compartieron una captura de pantalla de un mensaje de texto, llamando a los activistas a "protestar fuera de una proyección financiada por el gobierno israelí del documental de propaganda 'Supernova'.

Intentos de censura

En el marco del Festival Internacional de Cine Israelí de Seret, está prevista una proyección privada de Supernova: la masacre del festival de música, que sigue las experiencias y la documentación de víctimas y supervivientes de la masacre del 7 de octubre, en el cine Phoenix. El documental es la única película del festival que se proyecta en el cine.

"En los últimos meses, el festival se ha enfrentado a retos y presiones por parte de las salas de cine, con amenazas de boicot y demandas de cancelaciones", señaló la rama británica del festival en su página web. "Sin embargo, Seret se mantiene firme en su compromiso de promover la cultura israelí a través del cine y se niega a sucumbir a la censura o la cancelación." Marcha palestina en Londres. (crédito: REUTERS)

Artists for Palestine UK emitió una declaración el pasado martes en la que pedía a Phoenix Cinema, Everyman Cinemas Hampstead y Barnet, y JW3 que no acogieran ninguna proyección de Seret. La declaración fue firmada conjuntamente por Culture Workers Against Genocide, Film Workers For Palestine, South Asians for Palestine y The Rights Collective.

"Seret forma parte de una estrategia más amplia de lavado de arte por parte del Estado de apartheid israelí que utiliza la cultura para blanquear y encubrir sus crímenes contra el pueblo palestino", afirmó Artists for Palestine. "Creemos que no hay justificación moral ni ética para que un espacio cultural británico siga haciendo negocios con una organización patrocinada por el régimen israelí mientras éste intensifica su genocidio contra 2,3 millones de palestinos en Gaza. Les pedimos que se pongan del lado de la humanidad, contra el apartheid y el genocidio, cancelando sus proyecciones de películas patrocinadas por Israel y comprometiéndose a no acoger el Festival de Cine Reino Unido-Israel en el futuro"

El grupo activista anti-Israel afirmó que los cines Picturehouse y Curzon se habían negado a acoger los eventos, al igual que los Cines Girona de Barcelona.

El festival se celebró en febrero en España y en marzo en los Países Bajos. El festival continuará en Alemania en septiembre, y en noviembre en Argentina y Chile.