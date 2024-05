Ha llegado el momento de investigar los fallos del 7 de octubre - opinión

Ha llegado el momento de investigar a fondo la masacre de Hamás del 7 de octubre. Basta ya de excusas, basta ya de aplazar lo inevitable.

Hay quienes argumentan y dicen “todavía no,” quienes dicen “espera a que acabe la guerra.” Afirman que una investigación ahora distraerá a las FDI, a las agencias de inteligencia y a la dirección política de la concentración necesaria para tomar las decisiones cruciales para ganar esta guerra.

Se equivocan.

Israel es una democracia fuerte. En cualquier momento, las FDI, las agencias de inteligencia y los líderes políticos hacen malabarismos con múltiples asuntos, enormes asuntos, de muchos de los cuales ni siquiera nos enteramos. Son el Equipo A. Pueden manejarlo.

El shock ha pasado. El dolor nunca desaparecerá. Cuanto más tiempo pase, más se desvanecerán o alterarán los recuerdos o incluso se verán influidos. Cuanto más tiempo pase, más probable es que las pruebas se desvanezcan y desaparezcan. Y ya ha pasado demasiado tiempo. Palestinos toman el control de un tanque israelí tras cruzar la valla fronteriza con Israel desde Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, 7 de octubre de 2023. (crédito: ABED RAHIM KHATIB/FLASH90)

En diciembre, apenas dos meses después de la masacre, surgieron temores sobre comandantes que habían borrado vídeos de entrenamiento de Hamás y otro material probatorio. Afortunadamente, al final, esas pruebas fueron “reubicadas” y consideradas apropiadas para ser vistas sólo por personas con autorización muy especial.”

El 3 de diciembre, se publicó un mensaje en una cuenta X de las FDI: “Todos los materiales de los sistemas operativos de las FDI relacionados con acontecimientos documentados, se conservan y son accesibles a las partes pertinentes.” El mensaje continuaba: “Al igual que otros materiales operativos, el acceso a los materiales está bloqueado a aquellos que no tienen que tratar con ellos. Cualquier otra afirmación carece de fundamento".

No hay duda de que, hasta el 7 de octubre, se cometieron muchos errores. No hay duda de que los que cometieron los errores ya se están preparando contra las acusaciones que se lanzarán contra ellos. No hay duda de que ya están rindiendo cuentas internamente de su responsabilidad final.

SUS ERRORES nacieron de una peligrosa – me atrevería a decir tóxica – mezcla de ineptitud, negligencia y arrogancia altanera. Sinceramente, me sorprende que haya más altos cargos que aún no hayan hecho examen de conciencia y dimitido tras hacer público su mea culpa. Pero ahí es donde entra la arrogancia.

Saben quiénes son. La culpa por sí sola aplastaría a la mayoría de la gente. Pero estas personas son diferentes.

La responsabilidad se detiene en la parte superior. Los jefes y muchos de los subjefes de las FDI, todas las agencias de inteligencia y ciertamente el primer ministro deberían dimitir. Serían inteligentes si contaran sus errores sin violar las cuestiones de seguridad y ofrecieran explicaciones de por qué siguen en sus puestos.

El defensor del pueblo de la nación

Matanyahu Englman, contralor del Estado de Israel y defensor del pueblo, anunció también en diciembre que iba a abrir una investigación exhaustiva e imparcial sobre la masacre.

El contralor del Estado de Israel es mucho más que un simple interventor. Un contralor se ocupa de la contabilidad y las finanzas. El título en inglés “comptroller” es engañoso e incorrecto – Mivaker HaMedina, “Crítico del Estado” es mucho más apto, definiendo más claramente el papel que desempeña Englman.

El “mivaker” es elegido por la Knesset, el Parlamento de Israel, y es responsable ante la Knesset y sólo ante la Knesset. Se trata de un cargo apolítico. De hecho, la persona que ocupa el cargo no puede ser miembro de la Knesset.

La tarea del contralor del Estado es investigar y revisar todas las funciones del gobierno. Nada queda fuera de su ámbito de investigación. Él o ella es también la dirección para todas las quejas contra el gobierno, lo que significa que el contralor del Estado es también el defensor del pueblo de la nación.

EL MOVIMIENTO por un Gobierno de Calidad en Israel (MQG) solicitó al alto tribunal, el Tribunal Supremo de Israel, que detuviera la investigación. La Fiscalía General se unió al caso. El fiscal general escribió en su escrito al tribunal: “La orden provisional solicitada [para que se detenga la investigación de Englman’debe ser aceptada, ya que la celebración de una investigación en este momento… dará lugar a un daño sustantivo a la capacidad operativa de los servicios de seguridad y perjudicará los combates.

Según los informes, las FDI se dirigieron directamente a la oficina de Englman, implorándole que detuviera su investigación.

El Tribunal Supremo se negó a suspender o detener la investigación del contralor del Estado. El Tribunal dio de plazo a todas las partes hasta el 8 de junio para exponer por escrito las razones de su postura. Mientras tanto, los organismos, incluidas las Fuerzas de Defensa de Israel, deben cumplir la petición de material e información de Englman.

Para aquellos preocupados por que los altos cargos tengan demasiadas cosas de las que ocuparse a la vez, esa es la misma fecha fijada a Bibi Netanyahu por Benny Gantz para presentar un nuevo plan de guerra o dimitirá del Gobierno.

En aras de la transparencia, Englman está casado con la prima de mi mujer. No estoy aquí para defenderle a él, sino al Estado judío. Exijo justicia para todos los asesinados, mutilados y cautivos. Mi agenda es ayudar a sanar un Estado roto y desgarrado, el profundamente entristecido Estado de Israel.

La parte del león de esta guerra ha terminado, pero la guerra podría prolongarse. El corazón del Estado judío late ahora a un nuevo ritmo normal. Ha llegado el momento de que los que deben asumir la responsabilidad acepten esa responsabilidad; de que los que tienen que rendir cuentas respondan.

Se trata de una cuestión moral y ética para el Estado y para sus dirigentes. Una investigación exhaustiva es una cuestión de seguridad nacional. Como afirma correctamente Englman, averiguar exactamente qué ocurrió y qué condujo a la masacre del 7 de octubre garantizará absolutamente un Israel más seguro.

En su escritorio, el presidente estadounidense Harry S. Truman tenía un cartel que decía “the buck stops here.” Él era el responsable último. La expresión procede del juego de cartas en la frontera estadounidense (no del apodo del dólar). El repartidor se elegía pasando un cuchillo con un “cuerno de Buck” en el mango. Si una persona no quería ser el croupier, pasaba el buck a otro croupier.

El buck tiene que parar en Israel – y tiene que parar ahora.

El escritor, ahora afincado en EEUU, es columnista y comentarista social y político. Vea su programa de televisión Thinking Out Loud en JBS.