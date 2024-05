De la oscuridad a la luz La exposición pionera del Museo de la Tolerancia de Jerusalén el 7/10

Durante más de seis meses, Malki Shem Tov, productor de medios de comunicación israelí y director general de AVS Creative Visual Solutions, ha vivido en un momento congelado en el tiempo: las 6:29 de la mañana del 7 de octubre de 2023.

El mundo tal y como lo conocemos cambió en cuestión de minutos cuando su hijo Omer le llamó desde el festival de música Supernova mientras las sirenas sonaban en las regiones del sur y el centro de Israel. Durante dos horas, Shem Tov permaneció en contacto permanente con su hijo, incapaz de ayudarle mientras escuchaba su voz cada vez más aterrorizada con cada llamada. LA EXPOSICIÓN ‘6:29 De la oscuridad a la luz’ en el Museo de la Tolerancia de Jerusalén capta el complejo impacto de un mundo posterior al 7 de octubre desde la perspectiva de mujeres que han vivido las peores tragedias imaginables. (Crédito: MOTJ Media Division)

“6:29 – estos tres números se han convertido en iconos del horror que tuvo lugar el 7 de octubre,” dice Shem Tov en la sede del Foro de Familias de Rehenes en Tel Aviv, reviviendo esos momentos una y otra vez desde hace más de medio año. Visiblemente agotado, pero impertérrito, Shem Tov relata la desgarradora serie de acontecimientos que condujeron al violento secuestro de Omer por Hamás, mientras observaba desde su teléfono móvil cómo su hijo tomaba rápidamente velocidad hacia la frontera de Gaza. Esta pesadilla sigue atormentándole a él y a miles de personas cuyos seres queridos murieron o fueron tomados como rehenes en lo que se ha convertido en la guerra más larga de Israel desde 1948.

Los peores temores de Shem Tov se confirmaron cuando Hamás publicó un vídeo de Omer, junto con su amigo Itay, en la parte trasera de una camioneta que los llevaba a Gaza. Inmediatamente llamó a su primo, el abogado Dudi Zalmanovich, y organizó en el salón de su casa la primera reunión del Foro de Rehenes y Familiares Desaparecidos, junto con varios expertos que participaron en la liberación de Gilad Schalit, secuestrado por Hamás en 2006 y liberado tras cinco largos años de cautiverio. El foro se trasladó varios días después a su sede en Tel Aviv.

“Es realmente duro a medida que pasa el tiempo, pero no tenemos otra opción, y ésta es la misión de nuestra vida. Tenemos que traer a Omer y a los demás rehenes de vuelta a casa,” dice Shem Tov. “Esto es lo que mantiene nuestra cabeza fuera del agua, estar ocupados haciendo todo tipo de misiones y las actividades diarias. Esto nos ayuda, pero al mismo tiempo nos estamos desmoronando. Estamos agotados, pero no tenemos la opción [de descansar]. Debemos tener energía para traerlos de vuelta a casa.” LA EXPOSICIÓN ‘6:29 De la oscuridad a la luz’ en el Museo de la Tolerancia de Jerusalén capta el complejo impacto de un mundo posterior al 7 de octubre desde la perspectiva de mujeres que han vivido las peores tragedias imaginables. (Crédito: MOTJ Media Division)

Con más de 20 años de experiencia en medios visuales creativos y tecnologías de vanguardia, Shem Tov ha colaborado con el Museo de la Tolerancia de Jerusalén (MOTJ) para crear la primera exposición experiencial de la historia, “6:29 - De la oscuridad a la luz,” que capta el complejo impacto polifacético de un mundo posterior al 7 de octubre desde la perspectiva de las mujeres que han vivido las peores tragedias imaginables.

“6:29 – De la oscuridad a la luz” cuenta toda la historia, principio, medio y final. “No hay ningún otro lugar en Israel que cuente la historia de lo ocurrido, los testimonios, cómo se hizo la luz al final y cómo ha quedado impactada toda nuestra sociedad” dice Jonathan Riss, director gerente del Museo de la Tolerancia de Jerusalén. “Aquí queremos mostrar el impacto en el individuo, no sólo las atrocidades. Al mostrar a los testigos y cómo lo vivieron, podemos aportar más de una perspectiva.

“Sentimos que, tras el 7 de octubre, debemos abordar cómo la sociedad israelí y los judíos de la diáspora, junto con otros, afrontaron la situación, y es necesario explicar desde el principio hasta el final para destacar cómo la lección de la responsabilidad mutua es esencial para el futuro de la sociedad israelí.

Como parte de su misión, MOTJ se dedica a promover la tolerancia y la dignidad humana, al tiempo que crea un diálogo poderoso entre individuos de todas las culturas y religiones. La nueva exposición encaja en esa misión al concienciar sobre lo que ocurrió el 7 de octubre en todo el mundo y promover una mayor apreciación del impacto y las consecuencias del atentado en Israel y el pueblo judío.

Shem Tov, junto con los directores de cine Noam Shalev y Kobi Sitt, la diseñadora Mimi Lam y el fotógrafo Ziv Koren, han comisariado un viaje cautivador y emocionalmente provocador que trasciende la política y la religión, capturando la difícil y multifacética experiencia que transcurrió desde las 6:29 a.m. del 7 de octubre. Los invitados son recibidos por Ella Shani, de 15 años. A través de los ojos de Shani, los visitantes escuchan el estremecedor relato de su comunidad de Beiri, antaño idílica, donde su padre fue brutalmente asesinado y sus dos abuelos tiroteados por terroristas de Hamás.

“Lo que teníamos en mente no era sólo proporcionar la información de lo que ocurrió el 7 de octubre, sino captar los sentimientos de lo que ella vivió. Como visitante, cuando vienes, te conviertes en parte de ello. Desde el momento en que entras en la exposición, es como si te absorbiéramos dentro de esta cápsula del tiempo,” explica Shem Tov, añadiendo que después de que los visitantes adquieran una perspectiva de primera mano de lo que ocurrió, se les inundará con los sonidos de la alerta roja y sonidos demasiado familiares para la mayoría de los israelíes que darán a los visitantes extranjeros una comprensión real del pánico que se transmite en los 30 segundos necesarios para buscar refugio.

Mientras los invitados son conducidos a un pequeño refugio antiaéreo simulado, migunit, donde los supervivientes se escondieron durante horas, estos miguniot sirven de conector entre los “actos,” que proporcionan una pequeña visión de los horrores que sufrieron los supervivientes y las víctimas.

La experiencia guiada lleva a los visitantes desde el refugio hasta la sala principal, las Mujeres de Valor, donde 20 proyecciones a tamaño real de mujeres sobre un sombrío y oscuro telón de fondo narran historias de profundo heroísmo, pero también de desesperación, cada una de ellas compartida a través de sus propias perspectivas y de una miríada de orígenes que representan el a menudo incomprendido mosaico cultural de la sociedad israelí.

“Intentamos crear un tapiz de mujeres de todos los ámbitos de la vida que compartieran la historia del 7 de octubre y de los días siguientes. Empezamos con las mujeres que estaban [en primera línea] – soldados, agentes de policía y profesionales de la medicina” explica la directora Shalev. “En conjunto, es una impresionante recopilación de la voz femenina del 7 de octubre. Realmente cubrimos todo lo que pudimos para contar una narración completa desde la perspectiva de las mujeres”.

Las demás representan todo tipo de orígenes, como Mirjam Beit Talmi, una superviviente del Holocausto de 88 años en Zikim; y Nasreen Yusuf, una drusa residente en el Negev, que ayudó a las primeras unidades de seguridad a identificar a terroristas en la zona; así como madres afligidas como Ricarda Louk, cuya hija Shani se convirtió en emblema de las atrocidades cometidas contra las mujeres cuando la foto de su cuerpo inerte en la parte trasera de una camioneta circuló por los medios de comunicación de todo el mundo.

Pero de la oscuridad surge un brillante faro de luz, un símbolo de la resistencia judía y de la cohesión de la gran sociedad israelí. El tercer acto interactivo de la exposición lleva a los visitantes a la luz y muestra Arevut, el concepto judío de responsabilidad mutua, ofreciendo un espacio dedicado a que la gente exprese sus esperanzas y sentimientos personales a través de notas Post-it de colores que se iluminan bajo una luz negra ultravioleta única.

“Puede que seamos la nación más pequeña que conoces, pero la mayor familia que tiene cualquier nación. Si nos fijamos, no hay ninguna otra nación que conozcamos en la historia moderna en la que se vea tal colaboración de todos los ámbitos de la vida,” dice Riss.“Tenemos israelíes y judíos de la diáspora trabajando juntos, pero esa luz no es sólo Am Israel [la nación de Israel]. Hay beduinos, árabes, musulmanes, cristianos e incluso vaqueros estadounidenses que se han unido. Es una familia extendida.

Estamos definiendo la columna vertebral de la futura sociedad israelí. La gente recordará cómo trabajaron todos juntos cuando ocurrieron estas atrocidades.

El MOTJ considera la exposición como una herramienta que el Ministerio de Asuntos Exteriores puede utilizar para educar al mundo sobre los acontecimientos del 7 de octubre y la capacidad de recuperación que surgió dentro de Israel y de la nación judía en general.

La exposición “6:29 – De la oscuridad a la luz” fue inaugurada oficialmente por el presidente Isaac Herzog, junto con los copresidentes del Museo de la Tolerancia, Larry Mizel y el rabino Marvin Hier, el jueves. Asistieron algunas de las mujeres que aparecen a lo largo de la exposición, así como 300 estudiantes de Jerusalén y de la región circundante, entre los que había estudiantes religiosos y laicos, beduinos, cristianos y musulmanes.

>> La exposición se abre al público el 20 de mayo. Las entradas pueden adquirirse en motj.org.il.