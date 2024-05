La máxima contención contra Irán es demasiado peligrosa: análisis

En el mundo de la política, a veces personas muy sofisticadas esgrimen argumentos que se basan en una lógica descaradamente circular.

Las críticas occidentales a la política de Israel respecto a Irán -una política que tendrá que reevaluarse a fondo tras el ataque sin precedentes de Teherán con misiles y aviones no tripulados el 14 de abril- son un ejemplo de ello.

Muchos occidentales criticaron a Israel por asesinar al comandante de la IRGC para Siria y Líbano, Mohammed Reza Zahedi, el 1 de abril. Estos mismos críticos también instaron a Israel a no atacar el programa de armas nucleares de la República Islámica.

Al final, Israel hizo algo de caso a esas críticas, y la ministra de Transporte, Miri Regev, confirmó un ataque israelí contra el sistema de misiles antiaéreos S-300 de Irán, como advertencia a Irán del daño que Israel podría haber causado, pero nada más que eso.

No está nada claro que esta maniobra ofreciera a Israel seguridad frente a cualquier ataque directo de Irán en el futuro.

Quienes arremetieron contra Jerusalén por matar a Zahedi dijeron que era de muy alto rango y que el asesinato desestabilizaba la región. Añaden que a Israel le sorprendió la intensidad de la cólera de Teherán y que su primer ataque directo contra el Estado judío era una prueba de que el atentado fue realmente muy doloroso.

Los críticos instaron entonces a Israel a no atacar de nuevo a Irán.

para evitar un conflicto en espiral. Y lo que es más importante, para evitar una guerra regional, instaron a Israel a no atacar el programa de armas nucleares de Irán.

En esencia, llaman a sentarse y esperar a que los ayatolás y sus apoderados hagan lo peor contra Jerusalén, siempre a la defensiva.

Sin embargo, Zahedi no fue asesinado en el vacío, que es la forma en que la mayoría de los medios de comunicación del mundo informaron de ello; como si el conflicto Israel-Irán hubiera comenzado con su "asesinato no provocado" el 1 de abril.

Pero Zahedi no era un hombre inocente. Durante años dirigió una implacable campaña de terror contra Israel desde Siria y Líbano.

Hezbolá en Líbano ha disparado miles de veces contra Israel con cohetes y misiles antitanque desde el 7 de octubre, mientras que las milicias en Siria probablemente dispararon cientos de veces.

Pero, durante aproximadamente una década antes del 7 de octubre, el IRGC, dirigido por Qasem Soleimani o Zahedi, o por ambos, reunió a Hezbolá y a las milicias sirias para atacar a Israel, desarrollando una acumulación masiva de cohetes y milicias en las fronteras de Israel como preparación para una invasión o una guerra de múltiples frentes, muy parecida a la actual.

Israel ha intentado mantener a raya a Irán, a sus apoderados y a Zahedi con miles de ataques propios contra los intentos de Teherán de introducir armas más avanzadas de contrabando a través de la frontera con Israel, ya sea por Líbano o Siria. Un hombre junto a los aparentes restos de un misil balístico, mientras yace en el desierto cerca del Mar Muerto, tras un ataque masivo con misiles y drones de Irán contra Israel, en el sur de Israel el 21 de abril de 2024 (crédito: REUTERS/Ronen Zvulun)

Israel no tendría ningún problema con Irán si los ayatolás dejaran en paz al Estado judío. Ambos Estados están separados por unos 1.500 km y no hay disputas territoriales entre ellos. Si Irán dejara de amenazar a Israel sin más, Jerusalén no ordenaría ningún ataque contra Irán porque no habría motivo para hacerlo.

Cuando Israel decidió atacar a Zahedi, el objetivo era enviar un mensaje a Irán: que sus años de presionar a Hezbolá, Siria y Hamás en Gaza para que ataquen y desgasten a Israel no quedarían sin respuesta.

Hamás, por voluntad propia, eligió el 7 de octubre como fecha para invadir, rompiendo un alto el fuego existente. Hay que recordar que nada de esto podría haberse hecho sin la financiación, la planificación, las armas y el entrenamiento iraníes.

Estaba justificado que Israel atacara a Zahedi

Israel tenía todos los motivos para eliminar a Zahedi, y su asesinato no fue ni mucho menos no provocado.

Cuando Jerusalén decida en el futuro si le interesa estratégicamente atacar al sucesor de Zahedi o a otro oficial similar de muy alto rango del CGRI, no tendrá que sopesar si merece la pena correr el riesgo; tendrá toda la información que necesita. Un ataque de este tipo no se llevaría a cabo en el vacío.

¿Estará Israel más en peligro por un futuro contragolpe de otro ataque aéreo directo de Irán para vengar la muerte de uno de sus altos oficiales del IRGC, o estará más en peligro si no hace nada y permite que la República Islámica le ataque lentamente y le rodee de armas cada vez más mortíferas?

No se trata de un simple acto de equilibrismo, y es algo que Israel tendrá que sopesar cuidadosamente, frente a la fórmula simplista de algunos críticos occidentales, que actúan como si el uso de la moderación fuera una estrategia que pudiera mantener a Israel a salvo de Irán.

Y para los que aconsejan a Israel que no ataque el programa nuclear iraní'en respuesta al ataque aéreo, ¿cómo cree que debería haber respondido Jerusalén? ¿Cuál debería haber sido la respuesta adecuada?

El ataque podría haber matado a miles de israelíes, haciendo que la masacre del 7 de octubre pareciera un calentamiento. También podría haber acabado con los escuadrones de F-35 de Israel, obstaculizando el poder ofensivo y defensivo nacional israelí durante la próxima década.

Estos críticos no 'quieren que Israel ataque el programa nuclear, ni a los funcionarios iraníes en Líbano y Siria que planean campañas terroristas contra Jerusalén.

¿Cree que la República Islámica no volverá a "disparar misiles, cohetes y aviones no tripulados contra Israel porque el Estado judío demostró que era magnánimo?

¿Hasta qué punto una garantía estadounidense de defender a Israel de un futuro ataque de este tipo disuadirá a Irán cuando lo peor que le puede pasar a Teherán es que sus misiles no pasen, y su "mejor" escenario es matar a miles de israelíes?

Israel puede haber perdido una oportunidad única de hacer retroceder el programa nuclear iraní, que habría sido legitimado como "represalia" por el ataque masivo de Teherán. Pero Estados Unidos y Occidente se opusieron, por lo que Jerusalén encontró un punto intermedio que no provocó derramamiento de sangre, dejando a Irán fuera de juego.

Desde la perspectiva estadounidense, a corto plazo, puede haber salvado a Israel de sí mismo: de precipitarse en una innecesaria escalada bélica regional.

La diferencia es que Israel necesita vivir en esta región mucho después de que EE.UU. pierda el foco o el interés y finalmente tendrá que recalibrar cómo puede evitar que los apoderados de Irán hagan llover un anillo de fuego sobre él, así como evitar que Teherán llegue a tener un arma nuclear, lo que podría poner en peligro a Israel a nivel existencial.

Equilibrar los riesgos de represalias es vital, pero continuar con la contención como estrategia establecida para hacer frente a un adversario endurecido como Irán resultará en última instancia más peligroso que tomar medidas.

Por lo tanto, es importante que Estados Unidos se abstenga de tomar represalias.