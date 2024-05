El Ministro de Justicia Levin declara en el Caso 2000 de Netanyahu

El ministro de Justicia Yariv Levin declaró el martes en Caso 2000, el “Asunto Yediot Aharonot-Israel Hayom,” en medio de la reanudación del juicio del primer ministro Benjamin Netanyahu en el tribunal de distrito de Jerusalén. Levin fue interrogado por el abogado Yonatan Tadmor.

Cuando Tadmor le preguntó qué relación tenía con Yediot Aharonot, Levin respondió: "Me reuní con Noni Mozes [propietario del periódico] en persona tres veces, una cuando entré en la Knesset en 2009 o 2010, y parece que hubo otra reunión durante 2013 y una visita que hice en Yediot Aharonot en 2016. Más allá de eso, mantengo un contacto muy estrecho con periodistas. Tuve contacto con periodistas en Yediot Aharonot todo el tiempo."

El abogado defensor de Netanyahu, Amit Hadad pidió a Levin que confirmara “que la relación cotidiana entre los políticos y los medios de comunicación a todos los niveles es algo que forma parte integral de la ocupación de un miembro de la Knesset." También preguntó a Levin si "desde su punto de vista es absurdo pensar que si está en contacto con un medio de comunicación y le pide que añada una noticia o la retire, no se le ha pasado por la cabeza que está en un conflicto de intereses"

Levin respondió a esto afirmando: "Obviamente, así es como se comporta todo el mundo. No hay otra manera. Si hemos llegado a esto, no es una situación fácil. Se supone que un medio de comunicación te cubre en función de la importancia de tu actividad y, en realidad, no es así"

Hadad abordó a continuación los tres proyectos de ley presentados en la Knesset entre los años 2009 y 2010, durante la etapa de Levin en la Knesset, que afectaban al diario israelí Yisrael Hayom. “Desde el punto de vista de Netanyahu, la persona que está detrás de estos proyectos de ley es Noni Mozes. En su investigación, habló específicamente de un proyecto de ley que quería establecer que el propietario de un periódico debía ser ciudadano israelí, y si se mira la prensa, se ve que hay un propietario que lo es de un periódico que no es ciudadano israelí", dijo Hadad refiriéndose a Sheldon Adelson, propietario de Yisrael Hayom. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, asiste a la reunión semanal del gabinete en la oficina del primer ministro en Jerusalén, 25 de junio de 2023. (credit: ABIR SULTAN/POOL/VIA REUTERS)

Levin declaró que no recordaba el proyecto de ley, sin embargo, lo aprobó en general.

Hadad preguntó entonces sobre proyectos de ley similares, “Usted pensó que Noni Mozes estaba detrás de los proyectos de ley, y no vio nada inusual en ello.” Levin respondió, “Sucede muchas veces que la persona que te propone un proyecto de ley es una parte interesada. Esto es habitual.”

Levin dice que Netanyahu le dio instrucciones de no promover la ley de Yisrael Hayom

Hadad pidió a Levin que confirmara que el primer ministro se oponía al proyecto de ley de Yisrael Hayom. Levin respondió: “Me dio una instrucción inequívoca de no promover la ley y, desde entonces, no me ha dado ninguna otra instrucción."

La declaración de Levin ante el tribunal se produce después de que la fiscalía informara el martes a Hadad de que se encontraba en un "claro conflicto de intereses” debido a que representa a Shlomo Filber, testigo del Estado en el caso 4000, en la vista que tendrá ante la fiscalía.

Hadad declaró que no estaba en conflicto de intereses y que el tema se trasladaría a un comité de ética.

En el caso 2000, Netanyahu está acusado de intentar disminuir la competitividad de Yisrael Hayom en favor de su competidor Yediot Ahronot. A su vez, el propietario de Yediot Ahronot, Mozes, cambiaría la cobertura negativa de Netanyahu por una positiva.

Yonah Jeremy Bob contribuyó a este artículo.