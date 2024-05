Smotrich y Strok elogian a Trump por rechazar la creación de un Estado palestino

El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, afirmó el jueves en una declaración escrita que el ex presidente estadounidense y presunto candidato republicano, Donald Trump, demostró “valentía e integridad” al “cambiar de opinión” y oponerse a un Estado palestino.

Sin embargo, la transcripción completa de los comentarios de Trump, realizados en una entrevista para la revista TIME el 12 de abril, indica que el ex presidente no negó realmente una solución de dos Estados ni un Estado palestino, sino que se limitó a decir que esto se ha vuelto mucho más difícil debido al endurecimiento de las posturas de ambas partes.

La traducción errónea de Smotrich se basó en un post del periodista del Canal 12 Amit Segal en el que escribió: “En una entrevista para TIME, Trump se convierte en el primer candidato [presidencial] del siglo actual que renuncia a apoyar un Estado palestino.

Preguntado en una entrevista sobre si la actual guerra entre Israel y Hamás debería terminar con una solución de dos Estados, Trump respondió: "La mayoría de la gente pensaba que iba a ser una solución de dos Estados. No estoy seguro de que la solución de dos Estados vaya a funcionar. Todo el mundo hablaba de dos Estados, incluso cuando yo estaba allí. Yo decía: ‘¿Qué te gusta aquí? Do you like two states?’

“Ahora la gente está volviendo a – depende de dónde estés,” dijo Trump. “Ahora cambia cada día. Si Israel’está progresando, no’quieren dos estados. Lo quieren todo. Y si Israel no progresa, a veces hablan de una solución de dos Estados. Two-state solution seemed to be the idea that people liked most, the policy or the idea that people liked above.

Asked if he liked the idea of a two-state solution, Trump answered, “It depends when. Hubo un tiempo en el que pensé que dos estados podían funcionar. Ahora creo que dos Estados va a ser muy, muy difícil. Creo que va a ser mucho más difícil de conseguir. También creo que hay menos gente a la que le gusta la idea. Había mucha gente a la que le gustaba la idea hace cuatro años. Hoy, tienes mucha menos gente a la que le gusta esa idea.

Trump describió entonces una afirmación hecha por su amigo, el multimillonario fallecido Sheldon Adelson, de que el nivel de odio en el sistema escolar palestino hacía imposible una solución de dos Estados. Orit Strock, Ministra de Misión Nacional llega a una conferencia del gobierno en la oficina del Primer Ministro en Jerusalén el 7 de mayo de 2023. (credit: YONATAN SINDEL/FLASH90)

“No estaba de acuerdo. Pero hasta ahora, no se ha equivocado,” dijo Trump.

"Un líder que mira a la realidad a los ojos"

Smotrich calificó a Trump de “claro partidario de Israel,” y bendijo al ex presidente por sus supuestas “palabras claras y su retirada del apoyo a la formación de un Estado palestino.

“Un Estado palestino sería un Estado terrorista que pondría en peligro la existencia de Israel”y la presión internacional para formarlo es una injusticia de proporciones históricas por parte de los países de Occidente, que están dispuestos a poner en peligro al único Estado judío por intereses políticos internos,” escribió Smotrich.

Conceder a los palestinos un Estado tras la masacre del 7 de octubre de Hamás sería un “terrible premio para el terror” y serviría de estímulo para otras organizaciones islamistas radicales, afirmó.

“Espero y rezo para que otros líderes del mundo muestren el coraje y la integridad que mostró el candidato presidencial Trump: que cambien su posición y se retracten de su alejamiento del Estado de Israel, y cooperen con nosotros con determinación en la lucha que estamos liderando en nombre del mundo libre contra el islamismo radical, que amenaza la paz en el mundo entero,” escribió Smotrich.

Un compañero de partido de Smotrich’la ministra de Misiones Nacionales Orit Strock, también elogió los comentarios de Trump, calificándolos de “astutos, honestos y valientes.”

“Así es un líder que mira a la realidad a los ojos, evita los delirios y quiere de verdad lo mejor para Israel,” escribió Strock en X.

El jefe de la Autoridad Regional de Samaria, Yossi Dagan, también elogió el supuesto rechazo a la creación de un Estado palestino, afirmando que “Trump es un verdadero amigo, no sólo del Estado de Israel, sino también de la justicia”

Los elogios a Trump del jueves llegaron tras otros comentarios de ministros del Gobierno en la misma línea. La semana pasada, por ejemplo, el ministro de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, Amichai Chikli, calificó de “débil” la política exterior del actual presidente estadounidense, Joe Biden, y dijo que, si fuera estadounidense, votaría por el Partido Republicano en las próximas elecciones.