La OIM informa de que 80.000 migrantes han regresado voluntariamente de Libia desde 2015

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) anunció el martes que, desde 2015, 80.000 migrantes han sido deportados voluntariamente desde Libia a sus países de origen a través del programa Voluntary Humanitarian Return (VHR). Según la OIM, entre los migrantes deportados había 2.733 víctimas de trata de seres humanos, 843 menores no acompañados o separados de sus familias y 5.144 personas con necesidades médicas.

