¿Un minuto de silencio por la desaparición de Israel? - comentario

El miércoles, mientras comía un plato de humus en mi restaurante favorito, al final de la calle de la oficina, me enteré de cómo era la vida según Menachem, un comensal del otro lado del pasillo.

Jerusalem, rudo, de mediana edad y partidario desde hace mucho tiempo del Primer Ministro Benjamin Netanyahu y partidario del Likud, dijo que ya era suficiente.

“Bibi tiene que irse; su tiempo se ha acabado,” dijo, mientras mordisqueaba una bola de falafel. “Nunca volverá a ganar unas elecciones. ¿Qué ha hecho? Nada. El gran error del 8 de octubre fue no arrasar Gaza ”incluidos los rehenes, siento decirlo.

“No hay forma de vivir con esta gente [los palestinos], y ahora, van a tener su propio Estado del terror” añadió, señalando a la pantalla de televisión en la pared mientras emitía el anuncio de que Noruega, Irlanda y España reconocerían un Estado palestino.

El absurdo se ha apoderado del mundo

De hecho, incluso descartando la inexcusable actitud arrogante de Menachem hacia los rehenes, su comprensión del absurdo que se ha apoderado del mundo y de su visión de la guerra de Gaza tiene su mérito. Banderas de España, Noruega e Irlanda vistas mientras Mahmoud Abbas habla en las Naciones Unidas (ilustrativo) (crédito: REUTERS, WIKIPEDIA COMMONS)

Además de la declaración de un Estado palestino y de que la Corte Penal Internacional haya puesto a los dirigentes de Hamás e Israel en el mismo plano moral al solicitar órdenes de detención contra Yahya Sinwar, Ismail Haniyeh, Netanyahu y el ministro de Defensa Yoav Gallant en el mismo aliento, el centro moral del universo ha desaparecido.

Las Naciones Unidas son una causa perdida desde hace mucho tiempo, ya que la mayoría de los países ya no se rigen por la verdad y la exactitud, sino por el sectarismo, las lealtades y una animadversión subyacente hacia el Estado judío.

Ese sentimiento no ha hecho más que proliferar desde el 7 de octubre, con la indignación expresada a cada paso de que Israel se atreviera a tomar represalias por las atrocidades de Hamás.

La publicación el miércoles de las horribles imágenes de las conmocionadas y maltratadas observadoras de las FDI en sus primeros momentos de cautiverio no produjo ni un atisbo de simpatía o comprensión por la justa misión de Israel de liberarlas a ellas y a los rehenes restantes y de convertir a Hamás en una entidad no amenazante.

Ni va a aumentar, ni siquiera a iniciar, ninguna presión sobre Hamás para que las libere. La responsabilidad recae siempre en Israel, atacado el 7 de octubre y atacado todavía hoy.

La hinchazón del sentimiento antiisraelí crece, en cambio, cada día. La única conclusión que se puede sacar es que la mayor parte del mundo cree que Hamás estaba justificado en su ataque a Israel y que ahora es la desventurada víctima en la actual guerra de Gaza a manos de un Israel genocida y motivado por el hambre.

La declaración de Noruega, Irlanda y España pide un Estado palestino en las fronteras de 1967 con Jerusalén como capital palestina y toda Cisjordania ganada por Israel en la Guerra de los Seis Días entregada a los palestinos.

Como Salman Rushdie afirmó astutamente en una entrevista esta semana, cualquier Estado palestino que se creara en un futuro previsible se convertiría en un Estado terrorista, dirigido y manipulado por Hamás, la Yihad Islámica y sus matones afines, para quienes un Estado es sólo un medio para continuar su guerra santa para erradicar a Israel.

Pero si la tendencia geopolítica continúa, esa es exactamente la situación hacia la que nos dirigimos. Israel pronto estará totalmente aislado, e incluso la buena voluntad de Estados Unidos se verá impotente ante la embestida de un frente combinado europeo/ruso/chino que guarda silencio en memoria de Raisi y justifica la barbarie de Hamás con recompensas de estatalidad.

Cuando al mundo ya no le importa diferenciar entre las víctimas y los agresores, está claro que ha llegado una nueva normalidad y que Israel – no Irán ni Siria – es un Estado canalla.

La pendiente resbaladiza se está acelerando, y no está claro si hay alguna forma de frenarla.

Por primera vez en 30 años, desde que me mudé a Ma'aleh Adumim, construida en tierras ganadas por Israel en 1967, me preocupa que me obliguen a marcharme y trasladarme al Israel propiamente dicho.

Por supuesto, será un Israel con el norte y el sur inhabitables, imposible de defender. Con un país hostil gobernado por Hamás en la frontera, es sólo cuestión de poco tiempo que el 7 de octubre se repita una y otra vez.

Una vez que Israel deje de existir, podría haber incluso un minuto de silencio en la ONU.

Pero no cuenten con ello.