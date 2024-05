Silencioso pero peligroso: Peatones corren más riesgo con coches híbridos o eléctricos

Los coches eléctricos, los autobuses, las bicicletas y los patinetes son silenciosos porque carecen de motor de gasolina, lo que es bueno para el medio ambiente, pero no necesariamente para los peatones en la calle.

Un nuevo estudio sobre las tasas de víctimas entre 2013 y 2017 en el Reino Unido, que acaba de publicarse en línea en el Journal of Epidemiology & Community Health, muestra que el riesgo es mayor en las zonas urbanas.

Los peatones pueden tener el doble de probabilidades de ser atropellados por un coche eléctrico o híbrido que por los propulsados por gasolina (diésel) o gasóleo, escribieron Phil Edwards, Siobhan Moore y Craig Higgins, de la London School of Hygiene & Tropical Medicine, en el artículo titulado "Pedestrian safety on the road to net zero: cross-sectional study of collisions involving electric and hybrid-electric cars in Britain".

Los autores instaron a los gobiernos a tomar medidas para reducir este riesgo para la seguridad a medida que avanzan hacia la eliminación progresiva de los vehículos impulsados por combustibles fósiles para mejorar la calidad del aire y frenar el cambio climático.

Mayor peligro para los peatones

En medio de la tendencia actual hacia los coches eléctricos e híbridos, ha surgido la preocupación de que estos vehículos puedan suponer un mayor peligro para la seguridad de los peatones que los coches convencionales porque son más silenciosos, sobre todo en las zonas urbanas, donde los niveles de ruido ambiental son más altos. Peatones cruzando la 311 (crédito: Thinkstock/Imagebank)

Las lesiones por accidentes de tráfico son la principal causa de muerte entre niños y jóvenes, y una de cada cuatro muertes en carretera afecta a peatones. Las bicicletas silenciosas y los patinetes eléctricos en las aceras son también un peligro para los peatones de todas las edades.

La diferencia en los índices de causalidad

Los investigadores compararon las diferencias en las tasas de mortalidad de peatones por cada 100 millones de kilómetros recorridos entre vehículos eléctricos/híbridos y de combustibles fósiles utilizando datos de seguridad vial. En total, se incluyeron en el análisis 32.000 millones de kilómetros recorridos por vehículos eléctricos/híbridos y 3.000 millones de kilómetros recorridos por vehículos de gasolina/diesel. Entre 2013 y 2017, se registraron 916.713 víctimas de colisiones de tráfico en Gran Bretaña. De ellos, 120.197 eran peatones, 96.285 de los cuales habían sido atropellados por un coche o taxi. La mayoría de las colisiones se produjeron en zonas urbanas, y en una mayor proporción estaban implicados vehículos eléctricos o híbridos que vehículos de gasolina/diésel: 94% frente a 88%. Esto contrasta con el 6% y el 12%, respectivamente, en las zonas rurales. A partir de estos datos, los investigadores calcularon que, durante los cinco años estudiados, las tasas medias anuales de peatones fallecidos por cada 100 millones de kilómetros recorridos fueron de 5,16 para los vehículos eléctricos e híbridos y de 2,40 para los vehículos de gasolina y diésel. Los conductores más jóvenes y con menos experiencia tienen más probabilidades de verse implicados en una colisión de tráfico y también son más propensos a poseer un coche eléctrico, lo que posiblemente explica en parte el mayor riesgo observado asociado a estos vehículos, sugirieron.

"En Gran Bretaña, resultan heridos más peatones por los coches de gasolina y diésel que por los eléctricos, pero en comparación con éstos, los eléctricos suponen un mayor riesgo para los peatones, y el riesgo es mayor en entornos urbanos", escribieron los investigadores.

"Una explicación plausible de nuestros resultados es que los niveles de ruido ambiental de fondo difieren entre las zonas urbanas y rurales, lo que hace que los vehículos eléctricos sean menos audibles para los peatones en las zonas urbanas", escribieron. "Desde el punto de vista de la salud pública, nuestros resultados no deberían desincentivar formas de transporte activo beneficiosas para la salud, como caminar y montar en bicicleta; más bien, pueden utilizarse para garantizar que se comprenda y evite cualquier posible aumento de los riesgos de lesiones por tráfico", añadieron. Concluyeron que el mayor riesgo para la seguridad de los peatones que suponen los coches eléctricos e híbridos "debería reducirse a medida que los gobiernos proceden a eliminar progresivamente los coches de gasolina y diésel".""