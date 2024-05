La extraordinaria trayectoria vital de un superviviente del Holocausto danés-israelí

El reciente concurso de Eurovisión celebrado en la ciudad sueca de Malmo estuvo marcado por airadas manifestaciones destinadas a hacer que la concursante israelí Eden Golan no se sintiera en absoluto bienvenida.

Pero hace 81 años, Malmo extendió la alfombra roja a familias judías danesas cuando los alemanes planeaban llevarlas a un campo de concentración.

Con la ayuda de buena gente en la clandestinidad, Robert Bachmann y su familia – tras esconderse con una familia cristiana – pasaron cinco horas en alta mar, en el viento y la oscuridad de octubre de 1943, primero en un barco pesquero y luego en un buque faro.

“La guardia costera vino y nos sacó de allí. Aún puedo ver a mi madre trepando por la escalera de cuerda fuera del buque faro,” dice Bachmann.

“Cuando llegamos a Malmo, tres amables policías nos recibieron. Nos quedamos allí unas noches y luego fuimos a Estocolmo, donde mi madre tenía familia. Nos salvamos! FLANKED BY Queen Margrethe II of Denmark (L) and wife, Ramona, 1965. (crédito: Cortesía R. Bachmann)

Bachmann, nacido en enero de 1932, ya era producto de circunstancias un tanto milagrosas.

“Soy el menor de gemelos, nací cinco horas después que mi hermano. Nadie sabía que yo estaba ahí – ni el médico, ni la comadrona, ni mi madre. Eso fue lo primero chocante. Lo segundo es que yo era mucho más grande que mi hermano,” dice Bachmann.

Un año después de su dramática entrada en el mundo, la familia tuvo que abandonar su hogar en Altona, un suburbio al norte de Hamburgo. Su padre recibió una carta del Ministerio de Justicia alemán en la que se le informaba de que, por ser judío, ya no podía ejercer la abogacía en Alemania. (Robert Bachmann donó la carta a Yad Vashem, que se encargó de filmar la historia de su familia.)

La familia huyó a Dinamarca, la tierra natal de su madre. “Y entonces los alemanes llegaron a Dinamarca en 1940 y nos persiguieron en 1943, y así fue como llegamos a Malmo” dice.

Bachmann, que habla alemán, inglés, danés, sueco y francés básico, celebró su bar mitzvah en Estocolmo. “Tuvimos una buena vida allí durante un año y medio. Un mes después de que Dinamarca fuera liberada, volvimos a Dinamarca.

En un principio, decidió seguir los pasos de su padre, licenciándose en Derecho. Sin embargo, el campo no le interesaba, así que obtuvo otra licenciatura en marketing, desarrollo empresarial y publicidad.

A lo largo de una notable carrera, Bachmann desarrolló muchos diseños y eslóganes innovadores para una gran variedad de clientes y organizaciones.

Durante ocho años, fue elegido director de la Oficina de Turismo de Copenhague. “Uno de los aspectos más destacados fue cambiar la imagen turística de Copenhague, que pasó de ser un lugar serio a un lugar ingenioso y divertido,” afirma.

Copenhague experimentó una gran afluencia de turistas gracias a que Bachmann pensó de forma innovadora. En una ocasión, el alcalde de Jerusalén, Teddy Kollek, vino a vernos para saber cómo habíamos creado el centro comercial peatonal más largo del mundo", explica.

El único problema era que Copenhague no tenía suficientes habitaciones de hotel para acoger al turismo. También ayudó a inaugurar los vuelos de El Al entre Copenhague e Israel y colaboró estrechamente con la Oficina de Turismo de Israel.

Otro de los hitos de su vida fue cuando el Ballet Real Danés le pidió que dirigiera sus contratos de patrocinio. En calidad de tal, trabajó directamente con la reina Margarita II en diseños de marketing. “Tengo una litografía personal firmada por la reina que me recuerda nuestra agradable cooperación.”

El camino a Aliyah

HACE SETENTA Y DOS AÑOS, viajaba por todo el mundo para mantener reuniones con agencias de publicidad, y su última parada fue Israel. En la playa del hotel Dan Accadia Herzliya conoció a su futura esposa, Ramona, nacida en la India y criada en Israel. Más tarde escribiría un libro muy popular, Jewish Cooking. Su boda tuvo lugar en una hermosa y antigua sinagoga de Copenhague, y después se instalaron en la ciudad.

La pareja tiene dos hijos. Su hija vive en Denver con tres hijos (“Hablamos con ella todos los días”); y su hijo, que tiene cinco hijos, vive en Komemiyut, un moshav hassídico en el centro-sur de Israel.

“Decidimos hace 33 años trasladarnos a Israel,” dice Bachmann.

No estaba seguro de si’podría continuar con su carrera y estaba totalmente preparado para barrer las calles si era necesario. Cuando llegaron por primera vez a Ra’anana, se ofreció voluntario para conducir a los patrulleros nocturnos armados los viernes por la noche, algo que continuó haciendo durante años. Pero muy pronto, a través de un conocido de su mujer, consiguió un trabajo ayudando a una empresa de transporte de mercancías a cambiar de marca: "El cliente lloró cuando vio mis ideas", recuerda Bachmann.

Caminando por un centro comercial de Ra’anana en busca de una imprenta para finalizar el diseño, se topó con Maxine Levite, y acabaron siendo socios durante los 30 años siguientes.

Su exitosa empresa conjunta, Israel Scandinavia Business magazine, fue una valiosa herramienta promocional para las embajadas israelíes en Escandinavia. Cuando el también residente en Ra’anana Naftali Bennett era ministro de Economía, escribía la introducción en las revistas. La publicación cerró hace cuatro años, al ser menos relevante en el mundo digital.

Bachmann se mantiene bastante ocupado en Ra’anana, donde viven muchos judíos daneses. Durante varios años tras su jubilación, se ofreció voluntario para enseñar inglés en una escuela local. Recibió muchas muestras de gratitud de alumnos, padres, profesores y administradores por deleitar a los niños con retos de arte, adivinanzas, citas célebres y temas de actualidad.

Ha ofrecido al alcalde de Ra’anana sugerencias para mejorar la calidad y la seguridad de la ciudad. “Una vez sugerí un evento para los recién llegados a nuestro lago, y él lo hizo y me dio crédito.

Aunque Bachmann tuvo que abandonar el tenis matutino a los 91 años, su rutina diaria incluye escribir un “divertido poema en danés,” escuchar dos horas de música clásica, reunirse con amigos en un parque cercano y dos horas de descanso.

Menciona que uno de sus antepasados, el célebre pintor alemán Moritz Oppenheim (1800-1882), fue homenajeado con una exposición especial en el Museo de Israel hace unos años.

Él y Ramona tienen recuerdos insólitos, como un reloj de pie de 300 años de antigüedad; una colección de mapas antiguos de Palestina – el más antiguo de 1600; y un brazalete de cobre de 4.500 años de antigüedad que encontró en una caja de zapatos en un mercado de camellos de Beersheba y compró por 2 NIS. Su sospecha de que se trataba de una antigüedad fue confirmada por el museo científico de Dinamarca y el Museo de las Tierras de la Biblia de Jerusalén. Este artefacto cuelga junto a una obra de Marc Chagall firmada.

Bachmann está tan ágil como siempre y siente que ha tenido el privilegio de disfrutar de “una rica vida.”■

ROBERT BACHMANN, 92

DE COPENHAGUE A RA’ANANA, 1991