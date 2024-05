Jordania celebra un discreto Día de la Independencia mientras prosigue la guerra en Gaza

Jordania celebró el sábado el Día de la Independencia, 78 años después de su independencia del dominio británico. Las celebraciones de este año fueron tranquilas, ya que los jordanos lloraban la guerra de Gaza.

Tras la Primera Guerra Mundial, el ejército hachemí tomó el control de Jordania. Mientras tanto, Gran Bretaña y Francia trazaron nuevas fronteras para Medio Oriente, con Gran Bretaña gobernando las actuales Jordania, Israel y Cisjordania y Francia gobernando Siria. Más tarde, Gran Bretaña dividió la zona que controlaba en dos partes: la zona desde el mar Mediterráneo hasta el río Jordán, llamada Palestina, y otra zona al otro lado del río Jordán, llamada Transjordania.

En 1921, los británicos pusieron a Abdullah I en el poder en Transjordania, y el 25 de mayo de 1946, Gran Bretaña accedió a conceder la independencia al Estado. Tuvieron que pasar dos años para que Jordania obtuviera la plena independencia.

Este año, Jordania está de un humor poco festivo. La guerra de Gaza ha entrado ya en su octavo mes, lo que ha disgustado a muchos jordanos de ascendencia palestina o que se identifican con la causa palestina.

Aunque Jordania tiene un tratado de paz con Israel desde 1994, siempre ha pedido la creación de un Estado palestino, dijo a The Media Line James Gelvin, profesor de Historia de Medio Oriente en la UCLA. Manifestantes portan banderas y pancartas durante una protesta en apoyo a los palestinos de Gaza, en medio del actual conflicto entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás, en Ammán, Jordania 24 de mayo de 2024. (Crédito: REUTERS/JEHAD SHELBAK)

La peculiar posición de Jordania

Desde el estallido de esta guerra, Jordania se encuentra en una posición peculiar, siendo socio de paz de Israel pero sin aceptar sus acciones militares en Gaza y pidiendo un alto el fuego", dijo Gelvin;

La incómoda alianza de Jordania con Israel está vinculada a la identificación del reino con Arabia Saudí más que con Irán en la actual rivalidad regional de ambos países.

“Por eso Jordania se mantiene al margen de la situación de Gaza y ayudó a derribar aviones no tripulados durante el ataque de Irán,” explicó Gelvin.

Los jordanos se han sentido frustrados con su gobierno dada la mala situación económica del país, y la aparente inacción del reino en la cuestión palestina ha aumentado el descontento público,

“El siglo XXI no ha sido muy bueno para los Estados no productores de petróleo como Jordania,” dijo Gelvin. “La inflación está aumentando y también el desempleo. Además, la política exterior del país está en deuda con potencias exteriores como los saudíes y Estados Unidos. Así que por los favores económicos que recibe el país, devuelve los políticos concediendo alianzas, cooperación, etc.

El Día de la Independencia de Jordania suele estar marcado por desfiles militares, actos festivos, fuegos artificiales y servicios religiosos. Este año, sin embargo, el ambiente será más sombrío.

“Las celebraciones de este año son una mera formalidad, y nadie tiene ganas de hacer nada festivo,” declaró a The Media Line Tasneem Edwan, cofundadora de ThirtySix, una empresa de marketing con sede en Ammán. ”Normalmente, hay decoraciones por todas las calles, la gente canta y baila junta, se preparan platos tradicionales y las tiendas también ofrecen descuentos especiales, pero ahora, nuestros hermanos y hermanas de Gaza están muriendo.”

Con los jordanos menos interesados en salir a celebrarlo, la economía también se resiente.

“La guerra no sólo ha afectado al espíritu de los jordanos, sino también a la economía local, ya que la gente ha dejado de hacer actividades recreativas en su tiempo libre debido a la guerra de al lado,” declaró a The Media Line Alaa Murad, director de la agencia de marketing Correct, con sede en Ammán.

Calificó la transición de grandes eventos alegres a otros más pequeños centrados en la crisis humanitaria de Gaza como una muestra de solidaridad.

“Las pérdidas causadas por la falta de anuncios para esta fiesta nacional aún no se han compensado, pero sólo esperamos que esta guerra termine pronto para volver a la normalidad,” dijo Murad.

Este año se celebrarán en Jordania algunos actos más pequeños con motivo del Día de la Independencia, entre ellos celebraciones infantiles con pintacaras y dabke, una danza folclórica tradicional levantina

El Día de la Independencia se celebrará este año en la capital jordana.