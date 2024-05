¿Es la enseñanza superior estadounidense intrínsecamente antiisraelí? - opinión

En los campus de universidades públicas como Universidad de la Ciudad de Nueva York, y de instituciones privadas de élite como New York University, Columbia y Harvard, abunda el caos. Activistas estudiantiles, apoyados e incitados por personas ajenas a la universidad, ocupan grandes franjas de estas torres de marfil impidiendo el paso sin obstáculos, la libertad de expresión y el acceso a las clases de sus compañeros.

Acciones violentas como saqueos, destrucción de propiedades y lesiones corporales a estudiantes proisraelíes acompañan a las protestas en apoyo de los palestinos. Las banderas estadounidense e israelí son quemadas y sustituidas por la bandera del pueblo palestino. Los monumentos que conmemoran hitos importantes de la historia de Estados Unidos son profanados gratuitamente. Las administraciones académicas están congeladas y no responden o, en algunos casos, han empezado a capitular ante las demandas de los estudiantes. El malestar en la Academia ha alcanzado un nivel que no se veía desde el apogeo de la guerra de Vietnam, hace unos 50 años.

En respuesta a las protestas, muchos profesores han enarbolado la bandera de la libertad académica. Se puede ver a un grupo de miembros activistas del profesorado apoyando a los estudiantes que protestan al grito de “Los sionistas no’merecen vivir” y “estén agradecidos de que yo’no salga a asesinar sionistas”

No me impresionan. Estos miembros de la facultad son defensores del Boicot, la Desinversión y las Sanciones y reprimen el diálogo con los estudiantes israelíes y judíos. Como miembro del profesorado de CUNY durante casi 50 años, he experimentado este comportamiento de primera mano. En mi campus, vi a miembros de Estudiantes por la Justicia en Palestina negarse a estrechar la mano o incluso a dialogar con estudiantes judíos de Hillel. Esto fue años antes del 7 de octubre. Escuché a una profesora lesbiana feminista abogar por Hamás en Gaza a pesar de que la homosexualidad está proscrita en este enclave terrorista y de que las mujeres son objeto de discriminación y brutalidad sin control.

Respuesta del profesorado a la guerra Israel-Hamás

¿Cómo se entiende el activismo antisionista anti-israelí que prevalece en los campus universitarios? Dada la violencia que acompaña ahora a las protestas estudiantiles y sus esfuerzos por aplastar las contraprotestas y debates civiles, ¿por qué la Academia Estadounidense no se levanta en armas contra este comportamiento? Para responder a estas preguntas críticas, hay que escudriñar el desarrollo de la educación superior estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial, en particular desde la década de 1960 y la guerra de Vietnam. Estudiantes colocan banderas cerca del césped principal de la Universidad de Columbia, para mostrar su apoyo a la comunidad judía del campus, a soluciones pacíficas y conmemorar todas las vidas perdidas desde el 7 de octubre de 2023, frente a un campamento de protesta estudiantil en apoyo a los palestinos, durante el actual conflicto entre (crédito: REUTERS/CAITLIN OCHS)

Por esas fechas, la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios, el Consejo Estadounidense de Educación y la Asociación de Consejos de Administración de Universidades y Colegios Universitarios publicaron un documento titulado "Statement on Government of Colleges and Universities" (Declaración sobre el gobierno de los colegios y universidades). La declaración aborda la cuestión del gobierno compartido y el equilibrio de responsabilidades entre el profesorado y la administración. Se abordaron cuestiones como la titularidad, la libertad académica y las funciones del personal y el profesorado en la universidad.

Sin entrar en detalles, se estableció un terreno de juego para el mundo académico y se establecieron normas de conducta. Lo más importante era la cuestión de quién ostentaría el poder en un entorno universitario: ¿la Junta de Gobierno, el profesorado, los estudiantes? Después de este documento, el profesorado luchó, a menudo a través de los sindicatos de profesores, para ejercer el poder último en las decisiones clave de muchas instituciones.

Durante muchos años, el plan de estudios y la pedagogía fueron competencia exclusiva del profesorado. Ahora, además, el profesorado suele exigir participar en la elaboración del presupuesto, la contratación de administradores y la última palabra en las decisiones sobre renovación de nombramientos y titularidad. Desde la década de 1960, el profesorado ha ganado mucho poder, especialmente en las instituciones que cuentan con sindicatos. Paralelamente, el número de universidades sindicadas ha aumentado drásticamente desde 2020 y los estudiantes graduados, una cohorte importante del personal docente, han votado abrumadoramente a favor de la sindicación.

El concepto de gobierno compartido parece bastante razonable. Si se llevara a cabo a un alto nivel profesional, beneficiaría tanto al profesorado como a las facultades. En realidad, sin embargo, el gobierno compartido a menudo conduce a la mediocridad, el amiguismo y el rascado de espalda recíproco. Hace años, se destapó un gran escándalo en el departamento de policía de NYC definido como el Código Azul del Silencio. Los agentes de policía no testificarían contra otros agentes que fueran corruptos o delincuentes en sus funciones. Este silencio lo rompió Frank Serpico, que estuvo a punto de perder la vida por su valiente defensa de la integridad. Al Pacino lo interpretó en la película de 1973 Serpico.

Aunque diferente en grado e impacto, en muchas universidades sindicadas existe una falta de disposición del profesorado a hacer evaluaciones críticas de sus colegas en un entorno público. En ciertas instituciones es raro que un miembro del profesorado contratado con una partida presupuestaria a tiempo completo no reciba la titularidad de sus compañeros. Este amiguismo, en mi opinión, contribuye significativamente a que un gran número de profesores no se opongan a los profesores y estudiantes activistas que están impulsando las campañas antisionistas/antisemitas que prevalecen actualmente en Estados Unidos.

La deslegitimación de Israel

Los movimientos SJP y BDS han estado librando una guerra política contra la existencia del Estado de Israel desde su fundación en la década de 1990 y principios de la década de 2000, respectivamente. Al principio, estos grupos expresaban sus actividades antiisraelíes y antisemitas en un lenguaje atractivo para un gran número de académicos, haciendo hincapié en el racismo y el apartheid. Aunque Israel es un país multirracial diverso, que por ley garantiza los derechos de todos sus ciudadanos, el BDS y el SJP han machacado sobre estas falsedades. Al difundir la gran mentira repetidamente, y con la ayuda de los medios de comunicación, los líderes del SJP y el BDS hicieron incursiones entre los jóvenes universitarios idealistas.

Los números no mienten

Los estudiantes árabes israelíes representan recientemente aproximadamente el 17%, el 20% y el 40%, respectivamente, del alumnado de la Universidad Hebrea, el Technion y la Universidad de Haifa. En 2023, los árabes israelíes constituían aproximadamente el 25%, el 30% y el 60%, respectivamente, de los médicos, enfermeros y farmacéuticos de Israel. Hay 10 miembros de la actual Knesset que son árabes israelíes, y un partido árabe (la Lista Árabe Unida) formó parte del anterior gobierno de coalición. ¿Es esto coherente con un Estado racista y de apartheid? La respuesta es “no,” pero los defensores del BDS repiten la mentira porque les granjea simpatía y apoyo.

El verdadero objetivo del BDS, sin embargo, se revela al escrutar la carta que hace hincapié en el derecho de los refugiados palestinos a regresar a sus hogares. Estos refugiados son el resultado de la guerra árabe-israelí de 1948. Esa guerra se inició con el ataque de Egipto, Siria, Jordania, Líbano e Irak al naciente Estado de Israel, establecido por las Naciones Unidas. En 1948-1949 su número ascendía a unos 700.000. Según diversas fuentes, el número de “refugiados” ha aumentado hasta los seis o siete millones de palestinos. El Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas (OOPS) se ocupa específicamente de Palestina, incluido el paso hereditario del estatuto de refugiado por generaciones de descendientes, incluidos los que poseen otras ciudadanías. Su regreso a Israel pondría fin a la existencia del Estado judío, que es el objetivo último del movimiento BDS.

¿La mayoría de los académicos estadounidenses buscan la desaparición de Israel?

¿Está la mayoría del profesorado estadounidense en contra de una patria nacional para el pueblo judío? ¿Son los científicos, ingenieros y humanistas supuestamente muy inteligentes y con un alto nivel educativo proclives a apoyar a grupos terroristas como Hamás, Hezbolá, los Houthis y sus patrocinadores iraníes en lugar de respaldar a una nación democrática que lucha por sobrevivir? ¿Están mis colegas realmente a favor de quienes violan todo principio de diálogo y trato civil y llaman al asesinato de judíos e israelíes, mientras no critican las atrocidades de Hamás del 7 de octubre de 2023?

Personalmente, no lo creo. Sin embargo, al no dar la cara, al no criticar a sus pares activistas y al no oponerse a los miembros radicales de quienes en la academia gravitan hacia actividades contrarias al establishment, la Academia está perdiendo su altura moral.

El público concluye que el profesorado estadounidense tiene inclinaciones antisionistas y nosotros en la Academia estamos permitiendo que se difunda una imagen distorsionada desde los campus universitarios y las aulas. La mayoría de los miembros del profesorado se dedican principalmente a la investigación y la docencia, y a hacer avanzar las fronteras del conocimiento. Yo formé parte de esta cohorte. Sólo un pequeño porcentaje del profesorado gravita hacia el activismo y las maquinaciones políticas.

No obstante, como se demostró durante las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, permanecer en silencio y no alzar la voz contra los estudiantes y profesores que difunden diatribas antisemitas y antisionistas, equivale a apoyarlos. El mundo académico debe liberarse de las ataduras de la interseccionalidad, la corrección política y la cultura woke, y restablecer su liderazgo moral antes de causarse un daño irreparable a sí mismo y a las sociedades que debería liderar. El momento de hacerse oír es ahora.

El escritor es un distinguido profesor emérito de bioquímica y química en la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Vive en Rehovot y tiene dos nietos en las FDI. Las opiniones expresadas en este artículo son suyas.