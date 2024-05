Sector turco de drones se impulsará por su papel en la búsqueda del accidente del Raisi

La industria turca de drones recibirá un impulso tras las afirmaciones de que uno de sus aviones no tripulados ayudó a localizar el lugar donde se estrelló el helicóptero del presidente iraní Ebrahim Raisi, según dijeron analistas a The Media Line.

El dron Bayraktar Akinci, de Baykar, empresa propiedad del yerno del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, llevó a cabo la misión.

Según el sitio web de Baykar, el dron puede alcanzar una altitud de hasta 12.000 metros, permanecer en el aire durante 24 horas, contar con radares aire-aire y anticolisión, y utilizar inteligencia artificial para su sistema electrónico.

Tolga Özbek, experta en aviación en Turquía, dijo a The Media Line que el dron Bayraktar Akinci tiene dos potentes motores, puede ir rápido y cuenta con una sofisticada cámara que detecta temperaturas. Esta cámara permite al dron identificar zonas con calor, lo que podría sugerir que se trata del lugar del accidente.

Estas capacidades hacen que el dron sea especialmente valioso en zonas de difícil acceso, como terrenos montañosos cubiertos de espesa niebla, donde se encontró el helicóptero de Raisi.

"Muy pocos drones pueden volar [a] esta gran altitud, pueden permanecer allí [durante] mucho tiempo y pueden llevar cámaras sofisticadas," Özbek dijo.

Aunque Baykar afirma que su avión no tripulado también puede ser utilizado para misiones de ataque aire-tierra y aire-aire, Özbek dijo que la misión en el lugar del accidente Raisi mostró razones alternativas para el uso del avión no tripulado más allá de las operaciones militares.

Özbek estimó que uno de los drones Bayraktar Akinci costaría unos 50 millones de dólares.

Desacuerdo sobre el papel de Bayraktar

El lunes, la agencia de noticias estatal turca informó de que Irán había recibido coordenadas después de que el dron de Baykar detectara calor, lo que sugería que había localizado los restos del helicóptero.

Sin embargo, el miércoles, Irán refutó este informe, afirmando que no fue el avión no tripulado turco el que encontró el lugar del accidente, sino que fueron sus aviones no tripulados los que ayudaron a identificar dónde se encontraban los restos.

Ryan Bohl, analista de Oriente Medio para la firma de inteligencia de riesgo RANE, dijo a The Media Line que la pertenencia de Turquía a la OTAN significa que puede comprar tecnología más avanzada de los aliados occidentales para mejorar sus aviones no tripulados, lo que les da una ventaja competitiva sobre los aviones no tripulados iraníes.

Bohl dijo que elementos, como la detección por radar, de los drones turcos procedentes de países occidentales los harían más capaces que los drones iraníes en operaciones de búsqueda y rescate.

En comparación, dijo Bohl, Teherán tendría dificultades para obtener piezas para fabricar drones avanzados, en parte debido a las sanciones de EE.UU.

Además, países como China se mostrarían reacios a proporcionar tecnología para los drones iraníes, que podrían verse implicados en ataques iraníes, como sus anteriores ataques aéreos contra Israel.

“Formar parte de la OTAN le ha dado [a Turquía] acceso a estas tecnologías durante décadas, lo que le ha permitido mantenerse al día en el desarrollo de drones,” dijo Bohl.

Añadió que el uso del avión no tripulado Bayraktar Akinci reavivó la atención en torno a la industria de aviones no tripulados de Turquía, que estaba en declive a medida que su uso en la guerra de Ucrania disminuía.

Bohl dijo que la reciente misión de búsqueda permitió a Turquía ayudar a un rival de Estados Unidos sin alienar a Washington.

Esta misión “permite servir a los intereses turcos sin crear mucho riesgo para ella. Así que es realmente un gran ejemplo de la posición de potencia media de Turquía y de cómo su gobierno está posicionando sus políticas y estrategias militares en torno a eso,” dijo.

Aunque Turquía y el vecino Irán tienen intereses contrapuestos, como el apoyo a bandos opuestos en Siria, también han cooperado en la escena mundial.

En enero, Erdoğan y Raisi se reunieron para discutir la guerra en Gaza. Tras la reunión, el presidente turco dijo que estaba de acuerdo con su homólogo en que había que evitar una escalada de las tensiones.

Selçuk Bayraktar, jefe de Baykar, dijo que el dron de Bayraktar Akinci se adentró en un terreno que un avión en condiciones normales no habría podido hacer, según la agencia estatal turca de noticias.

Timothy Ash, economista centrado en Turquía y estratega de BlueBay Asset Management, dijo a The Media Line que el reciente uso de drones por parte de Turquía era una gran oportunidad de marketing."

“Los turcos han demostrado la mejor capacidad. Imagine volar a cien metros del suelo con un tiempo terrible, con fuertes vientos,” escribió Ash en un mensaje a The Media Line.