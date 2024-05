Gallant y Gantz, indignados porque el Gobierno promueve una polémica ley de reclutamiento haredí

El ministro de Defensa, Yoav Gallant, y el ministro sin cartera Benny Gantz expresaron el lunes su indignación por los esfuerzos del Gobierno para aprobar una ley que regule el reclutamiento de los haredim (ultraortodoxos).

El primer ministro Benjamin Netanyahu ha estado intentando promover una versión de una ley de reclutamiento promovida por Gantz en el anterior gobierno en 2022. Gantz se ha opuesto a la medida, diciendo que el proyecto de ley ya estaba destinado a ser sólo un paso provisional cuando se propuso por primera vez, y ahora es insuficiente para hacer frente a las necesidades de seguridad del Estado de Israel.

El lunes, el gabinete rechazó una apelación del Partido de Unidad Nacional de Gantz para bloquear el plan de Netanyahu de promover el antiguo esbozo. Dentro de dos semanas, la petición del Gobierno de aplicar la norma de continuidad al proyecto de ley se someterá a votación en la Knesset. Si la Knesset decide aplicar la regla de continuidad, el proceso de aprobación del proyecto de ley continuará como si no se hubiera detenido en el gobierno anterior.

Los ministros haredíes no participaron en la votación para rechazar el recurso el lunes. Gallant se opuso a la apelación pero también se opuso a promover el proyecto de ley en su estado actual. Protesta de haredim en Jerusalén contra el reclutamiento de jóvenes ultraortodoxos en el ejército. (crédito: MARC ISRAEL SELLEM)

“No tengo intención de participar en este circo político– no se puede aceptar el llamamiento político al igual que no se puede aceptar la aplicación de la ley de continuidad política. En lugar de que el Gobierno dedique horas a llegar a un acuerdo por los soldados, nosotros nos sentamos aquí durante horas y discutimos por los votantes”dijo Gallant durante la reunión, según los medios israelíes. “Parece que han olvidado para qué se formó el Gobierno de unidad, así que permítanme que se lo recuerde: para la guerra, no para las elecciones.”

'La política está por encima de la seguridad de Israel'

Gantz expresó su indignación por la decisión de promover el proyecto de ley en su forma actual, diciendo, “La discusión de hoy’fue una dolorosa prueba de que entre los ministros del gobierno, la política está por encima de la seguridad de Israel’ “En lugar de reclutar para el servicio – están tratando de ganar tiempo. En lugar de unirse al esfuerzo bélico, se unen por consideraciones de coalición. Esta ley no será aprobada por la Knesset, no será aprobada por el Tribunal Supremo y, lo que es más importante, no será aprobada por el público, y el primer ministro es responsable de esta violación de la seguridad", dijo Gantz.

Fiscal general: Gobierno haciendo 'reforma judicial silenciosa'

El lunes, el fiscal general Gali Baharav-Miara subrayó que una vez que el último proyecto de ley expiró en junio de 2023, ya no había ninguna base legal para que el gobierno no reclutara estudiantes de yeshiva haredi. “Sin una ley, dar un trato diferente a los miembros de yeshiva designados para el servicio es contrario al principio de igualdad y es inconstitucional,” advirtió Baharav-Miara. El fiscal general añadió que el Gobierno había aprobado una resolución en la que se daba más tiempo para encontrar una solución al proyecto de ley y que esta resolución se había aprobado basándose en dos condiciones: la primera, que se formulara una nueva ley antes del verano de 2024, y la segunda, que se formulara una nueva ley que tratara adecuadamente la cuestión de la igualdad en el proyecto. “La realidad es que tras la guerra, las necesidades de los militares aumentaron significativamente, los gastos de la economía se hincharon y la carga sobre los miembros del servicio se incrementó drásticamente. Por lo tanto, dejé claro que es imposible avanzar en la legislación gubernamental sobre la cuestión de un reparto equitativo de la carga [del servicio militar] sin tener en cuenta la posición del establecimiento de defensa o de los militares y sus necesidades,” subrayó Baharav-Miara. “Un asesor jurídico profesional no puede proteger, desde un punto de vista jurídico, una situación en la que el gobierno, por un lado, aumenta la carga sobre los miembros del servicio e intensifica la violación del derecho a la igualdad; y por otro lado promueve la legislación gubernamental, sin basarse en datos actuales de seguridad y económicos,” añadió el fiscal general.

Baharav-Miara subrayó que no ha apoyado ni apoyará lo que calificó de intento del Gobierno de eludir la orden provisional del Tribunal Supremo que congeló las ayudas económicas a las yeshivas en las que los alumnos eludían el servicio militar obligatorio.

“A partir de aquí, el giro de los acontecimientos &ndquo;o deberíamos decir el deterioro de los asuntos &ndquo; fue rápido,” dijo la fiscal general, señalando la petición del Gobierno’de excluirla de la gestión de la cuestión del servicio militar obligatorio. “En otras palabras, el gobierno israelí trató de mantener alejados a los guardianes de la ley y el orden, de eliminar la capacidad de los asesores jurídicos para actuar como control del poder gubernamental o para mantener el Estado de derecho,” dijo Baharav-Miara. ”No en vano he dicho que esta actuación del gobierno es una continuación de la ‘reforma judicial’” “La reforma judicial se diseñó para eliminar los controles y equilibrios del poder del gobierno, para dañar las garantías existentes para mantener el Estado de derecho y una administración adecuada. El fiscal general advirtió que la decisión del gobierno de nombrar a un abogado privado en lugar del fiscal general para supervisar la formulación de una nueva ley de reclutamiento creaba una situación en la que un abogado en un "puesto de confianza", que depende de las mismas personas a las que se supone que debe supervisar, era responsable de una compleja cuestión gubernamental. “El intento de neutralizar los controles del poder gubernamental no por la vía legislativa, sino desmantelando las formas normales y adecuadas de trabajar, puede calificarse de “reforma silenciosa”, dijo Baharav-Miara. “Nuestro papel es poner el foco sobre el fenómeno oculto, porque los costes económicos, sociales, de seguridad y democráticos de la falta de Estado de Derecho son elevados.”