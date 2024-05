Un paciente de Gaza acosa sexualmente a una interna en un hospital israelí

Una interna del Centro Médico Barzilai de Ashkelon fue supuestamente acosada mientras trataba a un residente de Gaza que había sido evacuado al centro médico unos días antes y sometido a una intervención quirúrgica.

Según la interna, mientras trataba al residente de Gaza, éste empezó a acariciarle el pelo y la cara. La interna, angustiada, huyó de la habitación e informó al personal, que llamó a seguridad.

El hospital respondió al incidente: "Involucramos inmediatamente a la persona responsable de las denuncias de acoso sexual, a la enfermera general y al equipo de seguridad mientras calmábamos a la interna. Las fuerzas de seguridad aislaron a la persona hospitalizada, y se llamó a la policía para que acudiera al lugar y detuviera a la paciente", informó Kan el lunes.

Tras las protestas ante las instituciones médicas por el tratamiento médico a terroristas de Hamás en Israel, la Asociación Médica Israelí (IMA) envió en abril una carta a los directores de los hospitales del país. El presidente de la Oficina de Ética, Yosef Walfisch, escribió que "sentía la necesidad de enfatizar el compromiso ético en este momento"."

"Tratar a todo el mundo, incluidos los terroristas de Hamás, es necesario y nuestro deber como médicos", escribió Walfisch. Además, Walfisch argumentó que el derecho internacional, la Convención de Ginebra y la ley israelí exigen que "un médico trate a todas las personas." También se afirmó que la única consideración para los médicos debe ser la condición médica del paciente. Hospital Barzilai de noche. Subido el 28/5/2024 (crédito: Wikimedia Commons)

La IMA señaló en la carta: "Dejaremos que el sistema judicial los lleve ante la justicia". También apoyaba plenamente a los médicos. El apoyo se produce después de repetidas protestas públicas sobre el asunto.

Desacuerdo sobre el tratamiento de terroristas en hospitales israelíes

Amiram Ben Zaken, un ciudadano del sur de Israel que trabaja como voluntario en el hospital, explicó a Maariv su postura respecto al incidente.

"Estuve en el hospital desde el primer día que empezaron los combates. Estaba en urgencias y de repente vi a muchos policías alrededor de una cama", dijo Zaken. “Me enfadé y me indigné. Me advirtieron que no me acercara. No querían que la gente supiera que había terroristas hospitalizados allí. Me obligaron a borrar el vídeo que grabé, pero antes de que me lo pidieran, ya lo había enviado, y así’se difundió."

Herzl Hajaj, el padre de Shir Hajaj, asesinado en un atentado terrorista en 2017, también habló del tema con Sivan Cohen en 103fm y compartió su enfado por la hospitalización de un terrorista de Nukhba en el Hospital Hadassah.

"Un terrorista es un terrorista. Ningún terrorista debe entrar en un hospital israelí", dijo. "Recibimos un mensaje del personal del hospital de que había un terrorista allí. Yo estaba en un acto en memoria de Shir en el Azrieli College.

“Rápidamente decidí correr hacia allí", añadió Hajaj. "No sabía cuántos serían, ni quiénes estarían allí. Subimos al departamento y, justo en ese momento, le estaban trayendo golosinas. Nos dimos cuenta de que el terrorista estaba allí... Había dos soldados custodiándole, y tenía una habitación para él solo"

