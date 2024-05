Grupos antiisraelíes piden una "escalada mundial" con una "intifada en cada capital"

Varios grupos anti-Israel llamaron el lunes a una escalada mundial y a interrupciones en ciudades y universidades en respuesta a las operaciones militares en curso contra Hamás en Rafah.

“Escalar las protestas hasta una intifada abierta en todas las capitales y ciudades para privar al mundo de su pesado sueño que se produce a costa de los cuerpos y restos de los que sobreviven; interrumpir todas las facetas de la vida cotidiana hasta que nuestro pueblo pueda respirar libremente sin la mancha de la maquinaria de guerra israelí, estadounidense y europea,” decía un llamamiento a una “escalada mundial” emitido por el pequeño Grupo Gaza, pero que fue compartido por el Comité de Solidaridad con Palestina de Harvard, el SJP de Princeton, Estudiantes de Pensilvania contra la Ocupación, Escritores contra la Guerra en Gaza. Los grupos antiisraelíes no sólo pidieron la paralización de la vida normal fuera de Levante, sino también en toda la Palestina histórica, desde cada puesto de control y esquina hasta la cara de cada colono y soldado.

Llamamiento a la acción

El llamamiento a la escalada se produjo en respuesta a un ataque aéreo israelí contra dos altos mandos de Hamás el domingo, que causó la muerte accidental de decenas de civiles palestinos.Estados Unidos y los países europeos estaban dando cobertura política a Israel, y era necesario aumentar la presión después de que “movimientos, consignas y cánticos no hayan logrado disuadir” la acción militar israelí.

UNA MANIFESTACIÓN ANTIISRAEL tiene lugar en la ciudad de Nueva York, el mes pasado (crédito: BRENDAN MCDERMID/REUTERS)

“Elevar el techo del movimiento de solidaridad mundial e intensificar inmediatamente todas las protestas y presiones contra los cómplices de Israel en el genocidio, ya sean los que le ofrecen una cobertura política y diplomática para la ocupación o los que le suministran un flujo constante de apoyo militar y financiero, así como los que participan en maniobras cínicas que prolongan el sufrimiento de nuestra gente de Gaza", decía el llamamiento a la acción.

“Ejercer una presión urgente y seria sobre todas las partes para que abran el paso fronterizo de Rafah, garanticen la evacuación de miles de heridos, traigan los suministros médicos necesarios y para que todas las organizaciones internacionales asuman sus responsabilidades hacia los civiles que huyen del interminable ciclo de muerte y desplazamiento” “No permitiremos que continúe la matanza de nuestro pueblo sin que estalle un fuego de revolución” dijeron los Estudiantes Nacionales por la Justicia en Palestina en las redes sociales. ”Mientras la Conferencia [de Detroit] de los Pueblos [por Palestina] llega a su fin, nos reafirmamos como nunca en nuestro compromiso de desmantelar a todos aquellos que facilitan la colonización de Palestina y el brutal asesinato de nuestro pueblo. NSJP, Answer Coalition, People’s Forum y Palestinian Youth Movement pidieron a sus simpatizantes que se unieran a ellos para una protesta el 8 de junio frente a la Casa Blanca. El director ejecutivo de People’s Forum, Manolo De Los Santos, dijo que los activistas pro-palestinos no deben perder la esperanza en los debates en línea, ya que “La militancia crece a partir de la organización y los movimientos de masas, no de personas influyentes. Este es el momento de movilizar & organizar. Únete a los millones de personas que luchan por cambiar el mundo y liberar a Palestina. Nos vemos en DC. Within our Lifetime (WOL) llamó a “la acción autónoma durante todo el día” en la ciudad de Nueva York. “La masacre de ayer exige una respuesta sostenida,” dijo WOL. “Forma marchas separadas o reúne a un equipo. El genocidio es posible gracias a innumerables instituciones de la ciudad. ¡Encuentra un objetivo y emprende acciones autónomas por Gaza!”