El muelle de EE.UU. para ayuda humanitaria siempre fue una posibilidad remota- analisis

El muelle flotante construido por Estados Unidos se enfrenta a un nuevo obstáculo en la entrega de ayuda a la costa de Gaza. El muelle constaba de dos elementos, uno de los cuales estaba unido a la costa y el otro se encontraba en el mar. El muelle se construyó después de que los buques del ejército estadounidense realizaran un largo viaje de un mes y medio hasta Israel. Ahora CNN y Reuters informan de que el muelle ha sufrido un grave impacto debido al fuerte oleaje. CNN caracterizó esto como “se rompió en pedazos.” Reuters dijo que “funcionarios de EE.UU., que hablaron bajo condición de anonimato, dijo que el mal tiempo se cree que es la razón de que la parte se había roto. No dijeron qué tan grande era la parte o especular sobre cuánto tiempo tomaría para que el muelle para reanudar las operaciones. Durante la noche del 24 de mayo, un remolcador que forma parte del muelle y se asemeja al propio muelle fue arrastrado hasta la playa de Ashdod.

El 25 de mayo, una lancha de desembarco estadounidense LCM también se quedó atascada en la playa intentando liberar la sección del remolcador. La lancha de desembarco fue retirada en la tarde del 26 de mayo, pero el remolcador permaneció en la arena. No está claro si ha sido liberado. El 27 de mayo apareció un breve vídeo en el que se afirmaba que el muelle se había hundido frente a la costa de Gaza. Mostró una sección aparentemente amarrada a la costa, pero las otras secciones que estaban ancladas a la costa desaparecieron.He seguido de cerca la historia del muelle. Cuatro buques del ejército estadounidense partieron a mediados de marzo de Ft. Eustis. Entre ellos se encontraban el USAV James A. Loux, el USAV Montorrey, el USAV Matamoros y el USAV Wilson Wharf.

Buques utilizados para la entrega de ayuda a Gaza a través del muelle construido por Estados Unidos encallan en Ashdod, 25 de mayo de 2024 (crédito: AMIR COHEN/REUTERS) El 17 de abril, los buques se encontraban en Creta, en la bahía de Souda, en una base naval. Para entonces, entre ellos se encontraban el USAV Matamoros, el USAV James A. Loux, el USAV Montorrey y el USAV General Frank S. Besson Jr. El USAV Wilson’s Wharf se había quedado en la costa de África Occidental. Al parecer, no fue el único barco que dio la vuelta. Otro barco también lo hizo. El 15 de mayo, el Mando Central de EE.UU. dijo que el muelle podría empezar a funcionar en cuestión de días.

Signos de problemas en la operación

Sin embargo, ya había signos de problemas en esta operación. El muelle se había montado frente a la costa de Ashdod. El muelle flota y se compone de secciones modulares. El funcionamiento previsto consiste en unir las secciones y, a continuación, remolcadores pueden trasladarlo a un lugar donde pueda ser amarrado o anclado. A continuación, los buques de carga entregan la carga al muelle flotante. A continuación, la carga puede colocarse en buques como el USAV Matamoros y trasladarse a la costa o a la sección del muelle flotante que está unida a la costa. Los palés que llegan en el carguero al muelle flotante pueden colocarse en camiones que suben y bajan de los barcos, como el Matamoros, y desembarcan en el muelle flotante. Es una operación increíblemente compleja. Los barcos forman parte de la 7ª Brigada de Transporte del 18º Cuerpo Aerotransportado del Ejército estadounidense. En marzo, el Mando Central de los EE.UU. declaró que los buques de la 7ª Brigada de Transporte (Expedicionaria), del 3er Mando Expedicionario de Apoyo, del XVIII Cuerpo Aerotransportado, partieron de la Base Conjunta Langley-Eustis rumbo al Mediterráneo Oriental para establecer una capacidad de muelle de carga rodada que permita al buque llevar ayuda humanitaria a Gaza. El SP4 James A. Loux, Monterrey, Matamoros y Wilson’s Wharf transportan equipos y suministros necesarios para establecer un muelle temporal que permita entregar suministros humanitarios vitales. Aquí había muchas variables. Tenían que unir una sección al terreno cercano al corredor de Netzarim, una zona controlada por las IDF al sur de la ciudad de Gaza. También había que defender esa sección. Estados Unidos colocó un sistema C-RAM en el muelle flotante. El sistema puede derribar morteros y otras amenazas. Estados Unidos no quería tener tropas sobre el terreno, así que el sistema se instaló en la sección flotante. El peligro de los bombardeos era sólo uno de los problemas. Los informes dicen que el muelle no estaba diseñado para soportar una mar gruesa, o de hecho parece cualquier mar en el que las olas alcanzaran más de 1,5 metros. En la costa de Israel y Gaza es habitual que las olas alcancen 1 metro o 1,5 metros y que los vientos racheen a veces a 20 nudos. Al parecer, cada vez que había un indicio de tormenta, los planificadores no querían que el muelle estuviera en el mar, por lo que tuvo que ser remolcado a una zona frente a Ashdod el 24 de mayo. Esto significa que sólo estuvo operativo durante un breve periodo de tiempo. Dijo que hasta el 24 de mayo, 903 toneladas métricas de ayuda habían sido entregadas desde la playa a un almacén de la ONU. Además, unas 1.005 toneladas métricas habían sido entregadas por el CENTCOM desde el mar a la playa, de las cuales 184 toneladas llegaron a la playa los días 23 y 24 de mayo. “Los hombres y mujeres del Mando Central de EEUU están orgullosos de apoyar a USAID en la entrega de ayuda humanitaria a Gaza. Este corredor es un esfuerzo multinacional y combinado dirigido por USAID y el Departamento de Defensa – junto con la República de Chipre, las Naciones Unidas y donantes internacionales, incluidos los EAU, el Reino Unido, Rumania y la Unión Europea. ”Las entregas se realizaron básicamente del 17 al 24 de mayo. Después, el mal tiempo provocó los problemas actuales. Varias voces ven en los problemas del muelle un símbolo del fracaso de EE.UU. durante esta guerra. Hay personas que se oponen a Israel y al apoyo de la administración estadounidense a Israel y consideran que el muelle es un símbolo de cómo Estados Unidos improvisó una mala operación para solucionar una crisis humanitaria provocada por Israel. Han estado aplaudiendo lo que consideran su desaparición. Por otra parte, también hay voces pro-Israel que piensan que la administración Biden ha hecho un desastre de su política en la región, y que el muelle es un ejemplo de este tipo de incompetencia. Aunque los críticos pueden tener razón en la historia más amplia, tal como ellos la ven, el hecho es que una operación como este muelle siempre iba a ser una compleja apuesta logística a largo plazo. No es fácil cruzar un océano en barcos pequeños y llegar a la costa de un país para construir un muelle flotante. Hubo que transportar secciones del muelle y las lanchas de desembarco, y traer un gran número de barcos para gestionar este trabajo. También puede demostrar que el concepto de muelle flotante tiene problemas inherentes, porque si el muelle no puede resistir un mar duro, siempre va a tener que moverse. ¿Y si el muelle no tuviera el puerto de Ashdod y la costa fuera más hostil? No cabe duda de que se trata de una experiencia de aprendizaje, y puede que la verdadera historia del muelle consista ahora en aprender cómo puede funcionar realmente.