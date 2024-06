Irán redobla su apoyo a los Houthi y suministra misiles al grupo

El régimen iraní es implacable en su apoyo a los Houthis yemeníes y otros grupos terroristas de la región. A pesar de que el presidente Ebrahim Raisi y el ministro de Exteriores Hossein Amir-Abdollahian murieron en un accidente de helicóptero, el país avanza en el suministro de misiles balísticos antibuque a los Houthis, según la agencia de noticias iraní Tasnim, alineada con Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Lo que no está claro es cómo trasladaría Irán los misiles a los Houthis, ni cómo los lanzarían, ya que no cuentan con muchos barcos grandes en su armada. El informe llega después de que el buque de carga seca Laax, con bandera de las Islas Marshall, fuera alcanzado por cinco misiles disparados desde Yemen. Sin embargo, el buque pudo navegar hasta su destino y la tripulación está a salvo, según informó el miércoles a Reuters la compañía de seguridad del barco, LSS-SAPU.

El barco, que transportaba un cargamento de grano, fue atacado el martes frente a la ciudad portuaria yemení de Hodeidah. Los Houthis dijeron el miércoles que habían atacado seis barcos, incluido el Laax. “El barco ha sido dañado. No está haciendo agua, no se está inclinando, y no hay heridos a bordo,” dijo un portavoz del LSS-SAPU. “Todo el mundo [está] a bordo.”

VISTA DE MISILES durante un desfile militar celebrado por los Houthis el 21 de septiembre para conmemorar el aniversario de su toma del poder en Saná, Yemen. (crédito: KHALED ABDULLAH/REUTERS) El LSS-SAPU tenía la misión de evacuar a la tripulación del Rubymar, que se hundió tras ser alcanzado por un misil houthi a principios de año. El Laax llevaba 23 tripulantes, entre ucranianos, filipinos y egipcios, y un equipo de seguridad de tres personas a bordo, según el portavoz. El buque informó por última vez de su posición el martes, con destino a Bandar Imam Jomeini en Irán, según los datos de transporte de LSEG. Los Houthis también lanzaron drones kamikaze, que fueron derribados por el Mando Central de EE.UU. “Se determinó que los sistemas suponían una amenaza inminente para los buques mercantes de la región,” dijo CENTCOM. “Estas acciones se están tomando para proteger la libertad de navegación y hacer que las aguas internacionales sean más seguras para los buques estadounidenses, de la coalición y mercantes,”

Esto refleja el aumento de los intentos de los Houthi de intimidar a los buques. El miércoles, el grupo afirmó haber derribado un avión no tripulado Reaper de fabricación estadounidense, aunque esto seguía sin confirmarse al cierre de esta edición. Sin embargo, fotos que circulaban por Internet parecían mostrar que se había estrellado un dron de gran tamaño.

Un intento más amplio

La reivindicación iraní forma parte de un intento más amplio de demostrar que Teherán no se saltará ningún paso a la hora de respaldar a sus apoderados, que libran guerras en varios frentes por toda la región. El lunes, los medios de comunicación iraníes dijeron que las milicias respaldadas por Irán en Irak habían atacado la ciudad israelí con aviones no tripulados. El miércoles, los medios de comunicación iraníes dijeron que Hezbolá había llevado a cabo una serie de ataques contra el norte de Israel, con un informe de la IRNA (Agencia de Noticias de la República Islámica) diciendo que los ataques tenían como objetivo una base israelí de “espionaje” en la zona de Moshav Shtula. El ministro de Asuntos Exteriores en funciones iraní, Ali Bagher Kani, dijo el miércoles que iba a realizar una gira por "un par de países de la región en relación con los crímenes del régimen sionista en la Palestina ocupada", informó IRNA. Irán está tratando de intensificar y coordinar los ataques en toda la región. La estrategia incluye aumentar los ataques contra barcos en el Mar Rojo y el Golfo de Adén, así como tratar de derribar aviones no tripulados, movilizar milicias en Irak y coordinar la estrategia con Hezbolá y los grupos terroristas palestinos en Cisjordania y Gaza contra Israel.

