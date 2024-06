Harvard dice que dejará de posicionarse en muchos temas tras sus declaraciones sobre Israel-Gaza

(JTA) - La Universidad de Harvard dejará de emitir declaraciones sobre cuestiones que no sean directamente relevantes para sus operaciones, siguiendo el consejo de un grupo de trabajo convocado en medio de las tensiones que rodean la guerra entre Israel y Hamás.

El Grupo de Trabajo sobre la Voz Institucional, creado el mes pasado para examinar cuándo y cómo debe intervenir la universidad en cuestiones políticas y controvertidas, recomendó la nueva política en su primer informe, publicado el martes. Las autoridades universitarias aceptaron inmediatamente las recomendaciones.

"Harvard no es un gobierno. No debería tener una política exterior ni una política interior", dijo Noah Feldman, profesor de Derecho y autor de un libro reciente sobre judaísmo contemporáneo que copreside el grupo, en un Q&A de la universidad publicado tras el anuncio de la decisión.

El presidente interino de Harvard, Alan Garber, formó el grupo de trabajo después de asumir el cargo en la universidad de la Ivy League tras la dimisión en enero de Claudine Gay, que se enfrentó a un escándalo de plagio desatado por la controversia sobre su gestión de las protestas contra Israel en el campus y sus comentarios en una explosiva audiencia del Congreso sobre el antisemitismo en el campus. El grupo se formó en abril, el mismo mes en que los estudiantes lanzaron una acampada propalestina en el campus de Harvard. UN ESTUDIANTE envuelto en un keffiyeh se levanta y silba mientras sostiene su gorra con las palabras, ‘Fin de la ocupación,’ en los ejercicios de graduación de la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts, la semana pasada. (Crédito: BRIAN SNYDER/REUTERS)

A diferencia de otras universidades, la polémica en Harvard no comenzó con las declaraciones de la universidad sobre la guerra. En lugar de ello, la administración se enfrentó a críticas por no emitir ninguna declaración durante días después de que una coalición de grupos de estudiantes culpara a Israel del mortífero ataque de Hamás del 7 de octubre. Cuando la universidad emitió una declaración expresando su "desolación" por el ataque y la posterior guerra, también suscitó críticas, y el representante demócrata Jake Auchincloss, judío graduado en Harvard, denunció la declaración como "ensalada de palabras aprobada por el comité". El grupo de trabajo llegó a la conclusión de que, dado que las declaraciones que expresan afecto pueden hacer que algunos se sientan alienados, "el curso de acción más compasivo es, por tanto, no emitir declaraciones oficiales de empatía".

Harvard no es el primer centro que adopta una política de este tipo: en 1967, la Universidad de Chicago declaró que una universidad "no puede emprender una acción colectiva sobre los problemas del momento sin poner en peligro las condiciones de su existencia y eficacia". Pero la nueva política de Harvard representa una refutación de las tendencias contemporáneas, en las que empresas, universidades y otras instituciones se enfrentan a presiones para intervenir en cuestiones políticas y mundiales, provocando a menudo reacciones violentas al hacerlo.

La credibilidad está en peligro

El grupo de trabajo consultó a más de 1.000 miembros de la comunidad de Harvard antes de formular sus recomendaciones, según el anuncio de su informe. Concluyó que la credibilidad de la escuela se ve comprometida por declaraciones que no reflejan la experiencia y que la emisión de declaraciones sobre algunas cuestiones significa que los líderes de la escuela "inevitablemente se verán sometidos a una intensa presión para hacerlo desde múltiples lados en competencia en casi todas las cuestiones imaginables del día".

Dado que es improbable que una declaración satisfaga por igual a todos los miembros de la comunidad universitaria, la emisión de declaraciones puede "socavar el carácter integrador de la comunidad universitaria", concluyó el grupo. En caso de desacuerdo sobre la conveniencia de que la universidad se pronuncie sobre una cuestión, el grupo aconseja abstenerse de hacer declaraciones.

El grupo no menciona explícitamente la guerra actual entre Israel y Hamás en su informe, pero reconoce la posibilidad de que grupos de estudiantes y otros enciendan la polémica con sus propias declaraciones, y ofrece orientaciones sobre cómo manejar tales casos en el futuro.

"Los individuos de la universidad, en el ejercicio de su libertad académica, a veces hacen declaraciones que provocan un fuerte desacuerdo", dice el informe. "Cuando esto ocurre, la universidad debe dejar claro que no hablan en nombre de la universidad y que nadie está autorizado a hablar en nombre de la universidad, salvo los dirigentes universitarios".

