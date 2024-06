De Louis C.K. al Día de Jerusalén: Nuevos programas y películas para ver en Israel

El canal de cine israelí de Cellcom TV y Yes ofrecerá un programa de películas ambientadas en la capital para Día de Jerusalén, el 5 de junio, entre ellas Las maravillas, de Avi Nesher, sobre un dibujante hipster que ayuda a un rabino escondido, y El balcón de las mujeres, de Emil Ben-Shimon, sobre un grupo de mujeres mizrahi que se rebelan contra su nuevo rabino ultra estricto.

Louis C.K. ‘Sorry/Not Sorry’ – Yes Docu, Hot 8, VOD

Cuando vi que había un nuevo documental sobre Louis C.K., Sorry/Not Sorry, que estaba en la programación de Docaviv, pensé – ingenuamente, tal vez – que se trataría de una mirada a la vida y la carrera del cómico así como a cómo se ha recuperado de un escándalo de mala conducta sexual que estalló en pleno auge del movimiento #MeToo hace unos siete años.

Después de todo, Louis C.K. siempre tuvo un personaje en el que se reía acentuando los defectos, por lo que cualquiera que viera su actuación o su programa de televisión Louie no podría haberse sorprendido tanto por su mal comportamiento que llevó al escándalo, o por el hecho de que rápidamente lo reconociera.

Pero su caída en desgracia fue precipitada e hizo que algunas personas despertaran al lado oscuro del movimiento #MeToo: que junto a la justificada persecución de depredadores como Harvey Weinstein, también provocó la caída de muchos hombres cuyo comportamiento podría ser motivo de divorcio, pero no de destierro eterno del panorama cultural y de la sociedad educada.

Siempre he sido un gran fan del cómico, especialmente de sus series de televisión y de sus apariciones en Dr. Katz, terapeuta profesional, un programa realmente divertido que merece la pena ver si se puede encontrar. También es cierto que hay pocas personas que no encuentren ofensivo parte del humor de Louis. A SCENE from ‘Wild City.’ (credit: HOT 8)

Pero este documental, que ha sido producido por The New York Times y dirigido por Cara Mones y Caroline Suh, se centra principalmente en las mujeres que acusaron al cómico de cometer un acto sexual delante de ellas tras pedirles permiso, algo que consintieron porque él era una estrella y ellas estaban empezando.

AHORA MISMO, resulta especialmente difícil ver 90 minutos en los que se detalla hasta qué punto a mucha gente en Estados Unidos le sigue preocupando este tema tras la masacre del 7 de octubre, en la que terroristas de Hamás cometieron violaciones en masa: crímenes que gran parte del mundo incluidas muchas organizaciones dedicadas a combatir la violencia contra las mujeres ha ignorado o negado, a pesar de que los terroristas de Hamás grabaron y retransmitieron muchos de sus brutales actos.

Cuando la cómica Jen Kirkman, una de las mujeres que denunció a Louis, habla de lo mucho que le duele su exitoso regreso, comenta que’es porque “parece que a nadie le importa” por lo que ella y sus otras acusadoras pasaron. Sí, duele cuando a nadie le importa.

Noam Dworman (revelación completa: él y yo fuimos juntos a la escuela primaria) es el propietario del Comedy Cellar, un club de Manhattan donde Louis hizo un set menos de un año después de que estallara el escándalo. “Todo el mundo conoce a personas que han hecho cosas de las que deberían avergonzarse” todo el mundo,” dijo. “Normalmente, en un mundo moral, perdonamos a las personas que se disculpan y admiten que hicieron algo mal.”

Preguntado por cuáles son sus normas para permitir que alguien actúe en su club, Dworman respondió: “¿Cuánto tiempo debe estar alguien sin trabajar? ¿Qué deben hacer cuando no trabajan? ¿Deben convertirse en pupilos del Estado? ¿Pueden hacer algunos trabajos pero no otros? ¿Está bien que Walmart contrate a Louis? ¿O es tan radiactivo que nadie debería contratarle? Estas son las preguntas difíciles.”

El propietario del club de la comedia también señala que Louis probablemente ganó un Grammy en 2022 porque fue una votación secreta y que muchos de los que votaron por él no habrían salido a apoyarle públicamente.”

Aunque hay clips de Louis en el documental, declinó ser entrevistado, lo que puede haber sido una oportunidad perdida ”porque está claro que tiene mucho que decir, pero prefiere decirlo en el escenario. En una actuación en el Madison Square Garden en 2023, dijo que sabe que “No es fácil ser mi fan hoy en día. Sé que todos tenéis al menos una persona que no sabe que estáis aquí.

Sorry/Not Sorry se emitirá en Yes Docu y Hot 8 el 2 de junio, así como en sus canales de VOD.

‘Hacks’ – Hot 3, Hot, y Yes VOD

El tema de ser cancelado está en el centro de Hacks, que se muestra en Hot 3 y Hot VOD, así como en Yes VOD. Trata de Deborah (Jean Smart), una comediante de 70 años que se asocia con Ava (Hannah Einbinder), una guionista de comedia veinteañera que fue despedida del programa para el que trabajaba tras enviar un tuit políticamente incorrecto, y ambas intentan volver a las andadas. He visto la mayor parte de la tercera temporada y, aunque muchas series pierden fuelle a medida que avanzan, Hacks está alcanzando su mejor momento, y todo su elenco está trabajando junto incluso mejor ahora.

Si disfrutaste con GLOW, Minx y The Marvelous Mrs. Maisel, esta es tu serie. Junto con las risas, cuenta con algunos momentos conmovedores con el veterano cómico explicando a la joven lo que realmente se siente al envejecer, y Ava tratando de convencer a Deborah de que realmente debería reducir su huella de carbono.

Canal Comedy Classics – Yes

Hablando de comedia, el canal Comedy Classics en Yes, que comenzó siendo gratuito, se convirtió muy rápidamente en un canal de pago. Empezó con una lista limitada de sitcoms americanas que yo esperaba que fuera sólo el principio, pero todavía no han añadido nada. Aunque hay algunas divertidas, como All in the Family, Mad About You, Who’s the Boss y Cheers, hay bastantes más por las que dudo que la gente pague un extra para verlas, como Benson y Married with Children.

Una cosa que noté mientras veía algunos episodios de The Love Boat, una serie totalmente formulista pero bien hecha, es cuántas de las estrellas invitadas pasaron a – o venían de – cosas más grandes. Viendo sólo unos minutos aquí y allá, vi apariciones de Billy Crystal, Kathy Bates, Jamie Lee Curtis y Tom Hanks, así como de muchas estrellas de Hollywood de antaño, como Greer Garson – e, irónicamente, gran parte del reparto de La aventura del Poseidón. Aun así, aunque fue agradable ver a futuras estrellas, muy pocos encontrarán una razón para subir su cuota mensual para ver estos viejos episodios.

‘Wild City’ – Hot 8, Hot VOD, Docaviv

Wild City, una nueva película en Hot 8 que se emite el 5 de junio a las 21:15 h.m. y Hot VOD, que también puede verse en Docaviv, utiliza el tema de los jabalíes que pululan por los barrios residenciales de Haifa’para pintar un retrato del lugar. La película, dirigida por Roni Avni, incluye muchas imágenes de docenas de jabalíes y crías de jabalí correteando por la ciudad, pero en realidad no trata de estas criaturas, sino de cómo reaccionan los seres humanos ante ellas.

Utiliza las diversas reacciones para poner de relieve el carácter de la tercera ciudad más grande de Israel. Haifa destaca por su belleza física y por la relativa ausencia de tensiones entre las personas de distintas religiones que viven en ella.

El documental presenta de forma halagadora a los que quieren aprender a convivir con los jabalíes, mientras que los residentes que quieren eliminar a los animales por todos los medios no salen tan bien parados. Aunque me gustaría identificarme con los amantes de los animales, no estoy seguro de lo tranquilo que me sentiría si unos 20 jabalíes merodearan a diario por la entrada de mi edificio. Sea cual sea tu opinión sobre estos animales, la película es una mirada interesante a una ciudad que muchos de nosotros damos por sentada.