Paisajes de Haifa y cabras sirias: ¿Qué hay de nuevo en el panorama artístico israelí? - reportaje

HAIFA

El Museo Hermann Struck acaba de inaugurar una nueva exposición colectiva. Sombra, árbol, fecha presenta obras de artistas actuales inspiradas en paisajes creados por el maestro grabador judío-alemán que dio nombre al museo.

La coordinadora de desarrollo del museo, Dana Nitzani, y la conservadora del ala cultural del Ayuntamiento de Haifa, Ruth Oppenheim, reunieron a un grupo de artistas -Ayala Netzer, Mor Riemer, Farid Abu Shakra, Nivi Alroy, Talia Benabu y Einat Amir- para conocer su obra, y el resultado es un conjunto íntimo y diverso de obras expuestas en la antigua casa de Struck.

“Visitó Haifa en 1903, creó un grabado de Theodor Herzl y decidió vivir aquí,” dijo Nitzani a The Jerusalem Post.

En aquella época, la nueva ciudad se estaba formando, y el viajero Struck podía coger un tren a Beirut y visitar su Alemania natal en barco de vapor cuando lo necesitaba. Sus obras muestran el aspecto de Haifa en aquella época: unas pocas casas, el ancho mar y palmeras.

Riemer, un fantástico artista del grabado, ofrece obras muy detalladas de lugares emblemáticos de Haifa, como la fuente de la calle Nordau. Struck tuvo la suerte de vivir en Hadar Hacarmel (y tenía una asistenta) y contemplar un paisaje prístino; Riemer ofrece escenas de la vida de una ajetreada madre urbana que pasea con un cochecito por una ciudad agitada. ‘HERE’ BY Adam Berg at Yofi at Tel Aviv Museum of Art. (crédito: Artour Astman)

Abu Shakra respondió a Struck recreando las obras del fallecido artista y modificándolas, rasgando el papel, cosiendo y añadiendo aviones de combate al cielo sobre el mar.

“Se trata de un diálogo entre dos artistas,” dijo Oppenheim a the Post.

También es, en cierto nivel, una expresión creativa de rabia por cómo este europeo altamente educado nunca vio a la gente que compartía la ciudad con él.

Las visitas guiadas a Shadow, Tree, Date se llevarán a cabo en hebreo el viernes 7 de junio a las 10:30 a.m.

La exposición estará expuesta hasta el miércoles 15 de enero de 2025. Calle Arlozorov, 23. Llame al (04) 603-0800 para más detalles.

Después de la visita, camine hasta la panadería Leibel. Situada en la misma calle (número 8a), esta pequeña joya lleva atendiendo a sus clientes desde los años cincuenta. Incluso el apellido, Leibel, significa panadero (del alemán laib, barra de pan). Es uno de los pocos lugares que aún ofrece, por ejemplo, pasteles Savarin. Ruth Oppenheim y Dana Nitzai delante de Bat Galim de Ayala Netzer (crédito: Anat Hermoni)

TEL AVIV

YOFI – Visite la Nueva Ala del Museo de Arte de Tel Aviv y explore la exposición Material Imagination (comisariada por Dalit Matatyahu) de una forma nueva y fantástica. Dirigida por artistas del Teatro Clipa, Yofi (Belleza) se presenta como una visita guiada normal y en inglés a la exposición. Sin embargo, un fallo técnico (la puerta no se abre) impide al público entrar en ella.

Dirigida por Idit Herman e interpretada por Reut Rivka, Tamara Nishri, Rotem Nachmany, Daniel Portnoy y Yoav Weiss, se trata de un maravilloso examen de lo que ocurre cuando las mejores intenciones chocan con la agitada realidad de la vida israelí. La experiencia, de 70 minutos de duración, incluye música vocal y electrónica, danza y un texto único escrito por Ariel Bronz.

Las representaciones tendrán lugar el viernes 7 de junio a las 14.30 h, el martes 18 de junio a las 21.30 h y el sábado 22 de junio a las 20.30 h. 27 Shaul Hamelech Blvd. 120 NIS por entrada. Llame al (03) 639-9090 para reservar.

PATRIA – En 1940 la Haganá detonó un artefacto explosivo y hundió el vapor Patria en el puerto de Haifa en un trágico accidente. Los combatientes judíos querían impedir la deportación a Mauricio, gobernada por los británicos, de 1.800 refugiados judíos que huían de la Europa controlada por los nazis, saboteando el buque antes de que pudieran ser enviados. El resultado fue la muerte de cientos de personas.

El artista Tziky Eisenberg presentará una mesa redonda sobre historias alternativas como parte de su exposición del mismo título (Patria significa patria).

La Dra. Tamar Berger, el Prof. Jochai Rosen, el Dr. David Gurevitz y la Prof. Emérita de Estudios Judíos Yael Zerubavel debatirán cómo la historia inspira los esfuerzos artísticos para rescatar el significado de las ruinas. Entrada gratuita. Sólo en hebreo. Miércoles, 5 de junio, a las 19.00 h. Galería Kav 16, calle Sheshet Hayamim 6.

EIN HOD

LA SONRISA DE LA CABRA – Una nueva exposición en el Museo Janco-Dada, La cabra indígena israelí de Marcel Janco, explora la relación entre las cabras y los paisajes de esta tierra tal y como los entendía el artista modernista. Comisariada por Raya Zommer-Tal, los visitantes verán cómo la cabra supera poco a poco al paisaje, convirtiéndose en el centro del lienzo pintado.

A finales de julio, la artista Emi Sfard se unirá a la exposición con un proyecto de seguimiento titulado A los ojos de la cabra que mira. Una obra de arte que mezcla animación y realidad virtual para explorar la política de la cabra, en referencia a la Ley de la Cabra Negra de la década de 1950, que declaró ilegal el pastoreo de cabras negras.

Visto por muchos judíos como un acto necesario para proteger los bosques del sobrepastoreo, esta misma ley fue considerada por muchos árabes como un intento de cortar sus lazos con la tierra – ya que eran los principales propietarios de las llamadas cabras sirias. La ley de 1950 fue derogada en 2017 gracias al MK de la Lista Conjunta Jamal Zahalka, porque ahora se entiende que el pastoreo, que consume la vegetación forestal, también previene los incendios forestales al privarlos de combustible.

Del jueves 6 de junio al martes 31 de diciembre. 28 NIS por entrada. Se ofrecen visitas guiadas en inglés. Llame al (04) 984-2350 para más información.

HERZLIYA

OSIAS HOFSTATTER – El legado del pintor polaco-judío Osias Hofstatter es homenajeado por Yair Garbuz en Cabezas con pintura dentro de ellas. Superviviente del Holocausto, Hofstatter comenzó su vida en Israel como guardia nocturno a finales de los años cincuenta. Dos décadas más tarde, representó al país en la Bienal de Sao Paulo.

Apoyado por generosos caseros, que aceptaban el alquiler en forma de cuadros, pudo trabajar hasta su muerte en 1994. Durante una de sus entrevistas, Hofstatter confesó sentirse muy cercano a pintores como James Ensor y Francisco Goya. Señalando que Goya vivió durante la época de Napoleón, Hofsatter dijo que él es “de la época de Hitler”

Garbuz, que se considera a sí mismo un pintor de la memoria, se compromete con este gran pintor, a menudo pasado por alto, en una exposición maravillosamente sensible.

Museo de Arte Contemporáneo de Herzliya, calle Habanim 4. Para más información, llame al (09) 055-1011.

NOVEDADES DE ARTE

AVNER BEN GAL – La escena artística local se conmocionó al conocer la prematura muerte del célebre pintor Avner Ben Gal, fallecido a principios de mayo a la temprana edad de 57 años. Sus obras se expusieron en la Bienal de Venecia de 2003 y fueron galardonadas con el Premio Rappaport de 2008, señaló el crítico de arte Naama Riba.

Ben Gal decía que sus cuadros son “una especie de mezcla, no ‘puro’ arte occidental, sino un poco de todo, una especie de híbrido con cualidades dudosas. ”Para él, el lenguaje de la pintura occidental no siempre era útil cuando se quería pintar una obra sobre el Islam o Israel, que necesita “una mezcla que no tenga sentido, para crear algo extraño que no encaje bien.

Su última exposición se mostró en el edificio Uri Lifschitz. Lifschitz fue otro artista iconoclasta capaz de producir cuadros llenos de significado y energía. Ben Gal se considera parte de un retorno más amplio a la pintura, con otros artistas como Peter Doig y Daniel Richter.

ARQUITECTURA – Israel no participará en la prevista 19ª Exposición Internacional de Arquitectura (Biennale Architettura) en Venecia el año que viene debido al mal estado del pabellón nacional del país. El tema de la exposición internacional, comisariada por Carlo Ratti, es Intelligens. Naturales. Artificial. Este fracaso a la hora de representar a Israel en un acontecimiento de talla mundial supone otro punto bajo para la actual administración.

PROTESTAR ARTE – La comunidad artística, que había sido muy activa en las protestas públicas contra la reforma judicial de hace un año, se ha mantenido en gran medida callada en relación con la guerra que tiene lugar en la Franja de Gaza tras los ataques de Hamás del 7 de octubre.

El grupo artístico Gen Z decidió no seguir callado. Sus miembros pegaron una obra con un título provocativo, Together We Will Be Murdered/Murder (Juntos seremos asesinados/asesinatos) en el emplazamiento de la monumental escultura pública de hierro Hitromemut (Ascendente), de Menashe Kadishman, en Tel Aviv, en 1974. La obra fue desmontada horas más tarde.

DUSSELDORF – Las vívidas pinturas de Oren Fischer en las que aparecen terroristas de Hamás violando y asesinando mientras se toman selfies, y aviones de combate bombardeando edificios de apartamentos, se expondrán este fin de semana en el Museo Municipal de Düsseldorf. La exposición actual es la continuación de un homenaje anterior al galerista de arte judío-alemán Max Stern, que se exhibió en el Museo Janco-Dada bajo el título Lost Artworks (Obras de arte perdidas).

Obligado por los nazis a entregar su colección de arte, Stern pasó décadas luchando por recuperar los cuadros de su nuevo hogar en Canadá. También promovió a artistas canadienses, entre ellos la pintora Emily Carr.

El último cuadro que Fischer mostrará en la nueva exposición es el de su abuelo, un partisano judío, estrangulando a un nazi. Se expone desde el sábado 6 de junio hasta el lunes 29 de julio en el Stadtmuseum Düsseldorf.

Art Roundup es un vistazo mensual a algunas de las mejores exposiciones y eventos artísticos que se celebran actualmente en todo el país. Artistas, comisarios y coleccionistas pueden enviar sus propuestas a hagayhacohen@yahoo.com indicando “Art Roundup” en el asunto del correo electrónico.