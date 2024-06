El Al humilla a un policía beduino, que rescató a decenas de personas el 7 de octubre

El Al supuestamente humilló a un agente de policía israelí-Bedouin mientras se encontraba en una misión de promoción de Israel en el Reino Unido, según los medios israelíes.

El sgto.Mayor Ramo Salman Huzeil, investigador de la comisaría de Segev Shalom, se hizo famoso a regañadientes el 7 de octubre.

Estaba asignado a la seguridad de la Festival de música Nova en el turno de mañana, llegó al lugar de los hechos ocho minutos antes de las 6:30 de la mañana, y luego se convirtió en un héroe que tomó la iniciativa, organizó un vehículo de huida y, mientras estaba bajo fuego, hizo decenas de rondas por el lugar de la masacre del festival, salvando a cientos de personas, a las que puso a salvo, para volver, una y otra vez, salvando a más y más gente.

En los días siguientes, los medios de comunicación quisieron entrevistarle, y su historia acaparó titulares en Israel y en todo el mundo.Tras su heroísmo y la publicidad que recibió, fue enviado a Londres hace unas dos semanas como parte de una campaña de concienciación del Estado de Israel para recabar apoyos a la petición de liberación de los rehenes.

La iniciativa formaba parte de la "Israel es" Asociación, que se ha fijado el objetivo de "crear encuentros de alta calidad, genuinos y universales" entre israelíes y jóvenes de todo el mundo.

Campaña de defensa de Israel

Huzeil, cuya carrera en la Policía de Israel le convertía en un embajador aún más idóneo para el país, estaba muy orgulloso de su papel.

Sin embargo, según él, su euforia al regresar de esta misión se vio truncada por la hostilidad cuando recibió lo que, según él, fue un humillante control de seguridad antes de embarcar en el vuelo 326 de El Al en su conexión en el aeropuerto de París.“¿Éste es el agradecimiento que recibo?” se preguntó.

¿No soy digno de respeto?

“Volví de una misión en la que representé al Estado de Israel, nuestro país. Nos reunimos con las comunidades judías de Inglaterra, con gente de alto rango y adinerada; nos reunimos con lores y miembros del parlamento; y al final, pasé por una experiencia que me hizo sentir de segunda clase después de que me revisaran como si fuera un criminal, como si no fuera digno de respeto.

Mientras Huzeil, de 38 años y padre de tres hijos, cuenta su historia, se le quiebra la voz y las lágrimas se le atragantan. “Soy investigador de la Policía de Israel. Esto aparece en su sistema, y además les mostré mi DNI cuando me lo pidieron,” dijo.

“Me sometieron a un examen ilógico y me hicieron preguntas innecesarias e intrusivas, que me hicieron sentir como si me estuvieran investigando, como si fuera culpable de algo. Podría ser que el examinador quisiera avergonzarme o rebajar mi valor y dignidad: No tengo otra forma de explicarlo. Salí de allí sintiéndome fatal, y cuando vuelvo a contarlo, me trae de vuelta a esos momentos, y vuelvo a experimentarlo.

Huzeil dijo que la investigadora “tampoco quiso identificarse, pero quiso saber cuántos hijos tengo, cómo se llaman, si tengo otro pasaporte (tengo uno suizo, se lo enseñé), desde cuándo conozco a las mujeres de la delegación con las que volví en avión, dónde estuve, qué hice, etc.

“Le dije que estaba hablando con una agente de policía y no con una ciudadana normal", dijo. "A ella no le importó en absoluto y me preguntó si mi bolso grande tenía candado o no; yo ya estaba molesto por su desdén y también por el trato humillante que me dio. Si así es como tratan a una agente de policía e investigadora que estuvo en el Festival Nova y salvó cientos de vidas humanas, no sé si queda algo que decir.

“El hecho es que las dos chicas que estaban conmigo no pasaron por la misma experiencia y fueron liberadas para embarcar en el avión muy rápidamente” dijo Huzeil. “Sólo a mí me hicieron preguntas repugnantes. Soy agente de policía y me interrogaron más que a un ciudadano corriente. Fue una experiencia humillante e innecesaria.

En respuesta, El Al declaró que, “En primer lugar, sentimos mucho los sentimientos del pasajero”. El procedimiento de control de seguridad de los pasajeros se basa únicamente en razones de seguridad, de acuerdo con las directrices de los organismos autorizados y los procedimientos profesionales de seguridad de la aviación.

“Nos gustaría destacar que durante la conversación mantenida por los representantes de seguridad en el aeropuerto con el pasajero, no surgió ningún hallazgo o problema especial, y siempre se aseguraron de tratar al pasajero con respeto y cortesía", dijo la aerolínea.

“El establecimiento de seguridad de la aviación israelí y El Al están llenos de aprecio y gratitud por las acciones del Sr. Huzeil en los acontecimientos del 7 de octubre y por su continua contribución a la seguridad del país. El Al se considera la aerolínea de toda la sociedad israelí y seguirá siéndolo también en el futuro.”