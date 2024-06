La perseverancia da sus frutos a James Batemon, estrella del baloncesto de Kiryat Ata

A medida que los playoffs de la Premier League de baloncesto de Israel se dirigen a la ronda de semifinales, no es ninguna sorpresa que Maccabi Tel Aviv, Hapoel Jerusalén y Hapoel Tel Aviv estén participando. Sin embargo, el cuarto equipo, el Ironi Kiryat Ata, ha sido una de las mayores sorpresas esta última temporada bajo la tutela de Sharon Avrahami.

Kiryat Ata, que cuenta con el presupuesto más bajo de la liga esta temporada, fue la clara “Cenicienta” del club. Venció a todos los equipos punteros mientras terminaba la campaña en sexta posición. Participó en las semifinales de la Copa del Estado de Israel y eliminó al advenedizo Maccabi Ramat Gan en la ronda de cuartos de final por un contundente 3-0.

Con una mezcla de jóvenes jugadores israelíes, entre ellos el prometedor Ben Saraf, que podría ser el próximo Sabra que se marche a la NBA – junto con veteranos importados que tienen hambre de triunfar, Avrahami fue capaz de moldear el equipo según su visión, siendo sin duda el favorito para ser nombrado Entrenador de la Temporada.

Una de las estrellas del programa es el intrépido escolta James Batemon, a quien, desde el primer día con el club, se le dieron las llaves del coche para dirigir el ataque del Kiryat Ata.

El jugador de 27 años, natural de Milwaukee, ha demostrado tener un futuro muy brillante por delante gracias a su juego estelar durante toda la temporada, promediando 17,3 puntos, 3,8 asistencias, 2,6 rebotes y 1,1 robos en cerca de 32 minutos por partido. Batemon fue la estrella más brillante de Kiryat Ata, y demostró que cuando se le permite ser protagonista, puede dar un paso adelante, ya que ahora tiene a su equipo a sólo dos victorias de la final. Los aficionados del HAPOEL TEL AVIV se hicieron notar alto y claro en su regreso al Drive-In Arena para la victoria liguera de los Reds’ 112-76 sobre el Hapoel Eilat (crédito: YEHUDA HALICKMAN)

Mientras Kiryat Ata se prepara para enfrentarse al Hapoel Tel Aviv el jueves por la noche en el Drive-In Arena de Tel Aviv, Batemon habló con The Jerusalem Post sobre la magnífica temporada del equipo, las claves para superar al Ramat Gan y lo emocionado que está por sus compañeros de equipo que han ganado varios honores.

“Se siente increíble” comenzó Batemon. “Como dije, es todo lo que soñé jugar en los playoffs, y es el primer año en mi carrera que puedo hacerlo. Los dos primeros años estuve en COVID-19, así que no pude, y luego tuve una temporada baja el tercer año. En mi cuarto año estuve saltando de equipo para llegar al siguiente nivel, y por fin conseguí un equipo que me dejaba ser yo mismo y exhibir el talento que Dios me ha dado, y me siento increíble. I’m happy.

Kiryat Ata estuvo en el agujero durante la mayor parte del tercer partido en Ramat Gan pero fue capaz de forzar la prórroga y luego ganar el partido gracias a la enorme actuación de Batemon en el último cuarto, incluyendo tiros libres decisivos en la recta final.

“Sinceramente, cada vez que voy a la línea, pienso que llevo haciendo esto toda mi vida, así que si acierto o fallo, sé que me he esforzado. No me asustan esos grandes momentos. Sinceramente, me acuerdo de cuando estaba en los playoffs en la universidad, jugando contra Nuni Omot [que ahora juega en el Ramat Gan]. Él fue a Indian Hills y yo a Dakota del Norte. Jugamos contra ellos en la prórroga y, con los tiros libres del final, pude ver cómo temblaba la canasta. En este partido, también pude ver cómo temblaba la canasta, por los saltos y el balanceo del público, y me hizo recordar mis días de universidad. Hice los dos tiros libres entonces, y he hecho los dos tiros libres ahora. Estoy disgustado conmigo mismo porque fallé cuatro en la prórroga, pero estaba cansado. Metí los que contaban.

Batemon ha jugado lesionado durante el último mes, y aunque eso le perjudicó hace unas semanas en la derrota en semifinales de la Copa del Estado ante el Maccabi Tel Aviv, no ha sido un factor importante ahora en los playoffs.

Down but not out

“Sigo lesionado. Estoy jugando lesionado por mi equipo porque se han sacrificado mucho por mí. Es lo menos que puedo hacer. Nadie está al cien por cien en este momento, pero son los playoffs, así que no tuve elección. Mi fe en Dios, mi preparación y el hecho de ir a la sala de entrenamiento y recibir tratamiento para recuperar la salud, esas son todas las cosas que hice para volver a la cancha, y dio sus frutos.

Había un debate entre los aficionados al baloncesto sobre quién merecía ser nombrado Entrenador de la Temporada, entre Avrahami o Shmulik Brenner, del Ramat Gan. Sin embargo, tras la serie de 3-0 que ganó Kiryat Ata, el debate terminó muy rápidamente.

“Sí, él’es el entrenador de la temporada,” dijo Batemon sobre Avrahami. “Con suerte, él’conseguirá el premio. Nos ayudó a llegar hasta aquí, tuvo mucha fe en mí y me dio mucha responsabilidad, y no puedo agradecérselo lo suficiente.

Uno de los jugadores revelación del Kiryat Ata ha sido JJ Kaplan, que jugó en la Universidad de Alabama en Huntsville y se unió al club cuando estaba en segunda división en 2021. En su mayor parte, al principio, Kaplan salió del banquillo para minutos puntuales aquí o allá, pero en los últimos meses, el guardia ha elevado su nivel de juego con enormes actuaciones cuando todas las fichas estaban sobre la mesa.

“Estoy’feliz como el infierno por él,” Batemon comentó. “He estado con JJ desde que llegué aquí. Es su tercer año, y no había jugado mucho en los tres años hasta este momento, y simplemente esperó su turno y siguió esforzándose, siguió trabajando, mantuvo una actitud positiva. Hubo momentos en los que quiso dejar el baloncesto durante este año y yo sólo le dije que siguiera empujando... Tiene un futuro brillante.

Guy Palatin ha sido sin duda el mejor jugador defensivo de la liga, con 2,5 robos por partido, y Saraf va a tener un gran futuro y también fue reconocido por sus logros. Pero, sin lugar a dudas, Batemon es el líder del club y opta al premio al Jugador Más Valioso de la liga, además de ganarse un puesto en la lista del Primer Equipo de Estrellas de la liga.

“Se lo merecían ante todo. Jugador defensivo del año – Guy estuvo tremendo; no es nada que yo’haya visto antes las cosas que hace en la cancha. Ben tiene un gran talento. Tengo dos hermanos que juegan al baloncesto en el instituto, con 16-17 años, y Ben está jugando profesionalmente con 17 y ahora con 18, así que se merecen esos premios.

“He trabajado duro para ello todo el año, así que espero eso [el MVP]. Si no ocurre, no me voy a enfadar por ello, sólo sé que lo he dado todo aquí, que he hecho todo lo que podía hacer y que estamos ganando, así que eso es lo más importante. Estoy intentando conseguir un campeonato y llegar lo más lejos posible aquí, así que las recompensas individuales no son tanto, pero definitivamente me encantaría tenerlas.

Ahora que las semifinales están a punto de comenzar, Batemon está súper emocionado por tener otra oportunidad de brillar en una de las atmósferas más vibrantes que el baloncesto israelí puede ofrecer.

“He intentado mantener mi mente alejada de ello porque quería centrarme en cerrar esta serie [contra Ramat Gan]. Pero sólo podía pensar en jugar en ese Drive-In Arena con el público del Hapoel Tel Aviv en los playoffs. Va a ser increíble. Esta temporada ha sido maravillosa. Me alegro de poder estar aquí para hacerlo.