Lecciones, 10 años después de que el ISIS tomara Mosul - análisis

Esta semana se cumple el décimo aniversario de la toma de Mosul por el ISIS, el grupo extremista islámico que irrumpió en la gran ciudad iraquí y se apoderó de ella el 10 de junio de 2014.

La conquista de Mosul se produjo tras el espectacular ascenso del ISIS apenas unos meses antes. El grupo tenía sus raíces en los extremistas de Irak y Siria que habían surgido de los grupos insurgentes suníes que luchaban contra Estados Unidos, impulsados por el caos de la guerra civil siria.

ISIS fue capaz de aprovechar el marco que existía en Irak y Siria para convertirse en una máquina de guerra.

No se trataba simplemente de un grupo terrorista o de un grupo de células terroristas como Al Qaeda. Tampoco era una insurgencia. ISIS prosperó debido a los estados’ ruptura en Siria e Irak.

En Siria, la guerra civil había ido en aumento desde 2011. Siria comenzó a desintegrarse realmente en 2012 y 2013, y muchos grupos locales asumieron el control de determinadas zonas. El régimen sirio probablemente tenía interés en alimentar la desintegración y el faccionalismo dentro de los grupos rebeldes alentando a los extremistas a crecer.

Es importante entender que el régimen sirio había tolerado durante mucho tiempo a extremistas como los tipos yihadistas que fluían hacia Irak a través del valle del río Éufrates, durante el período de la conquista estadounidense de Irak después de 2003.

El régimen sirio había tolerado durante mucho tiempo a extremistas como los tipos yihadistas que fluían hacia Irak a través del valle del río Éufrates, durante el período de la conquista estadounidense de Irak después de 2003.

Cuando Estados Unidos abandonó Irak en 2011, estos grupos pudieron consolidar su influencia en regiones desérticas marginales. La era del “despertar” suní en Irak había sido dejada de lado por el autoritario primer ministro chií Nouri al-Maliki. Esto creó un vacío tóxico en Siria e Irak en 2013 y 2014 porque ambos regímenes estaban dejando que los grupos se filtraran en la periferia. Vista de una parte del oeste de Mosul, Irak, 29 de mayo de 2017 (crédito: REUTERS/ALKIS KONSTANTINIDIS)

IS irrumpió en escena por su brutalidad y celosa cohesión. Prometía una nueva era islámica, libre de las luchas intestinas de los grupos rebeldes sirios y de lo que muchos suníes en Irak consideraban opresión por parte del régimen de Maliki, respaldado por Irán. El ISIS también se benefició del hecho de que los grupos kurdos estaban creando una forma de autonomía en el este de Siria, y el Gobierno Regional del Kurdistán en Irak tampoco sentía ningún amor por Maliki.

El ISIS entró en un vacío

El ISIS entró en el vacío que se creó en junio de 2014. Mosul era un objetivo lógico. Una ciudad de dos millones de habitantes, se asienta en dos orillas del río Tigris. La mitad occidental está anclada en la histórica ciudad vieja de Mosul. La mitad oriental es más moderna y tiene bulevares más grandes construidos durante la época de Saddam Hussein.

Mosul era una ciudad que apoyaba profundamente el régimen de Saddam y los Moslawis (los habitantes de Mosul) eran conocidos por acudir en masa al ejército de Saddam durante la década de 1980 y la guerra contra Irán.

Así pues, no era de extrañar que la ciudad cayera en manos del ISIS; contaba con un gran número de veteranos con formación militar que recordaban con cariño la vieja era. El ISIS les prometió una nueva era, sólo que una que se inclinara ante la negra bandera islámica.

PUEDE QUE EL ISIS haya prometido algo a los habitantes de Siria e Irak, pero sus políticas eran genocidas cuando se trataba de minorías. Era ante todo un grupo que quería limpiar étnicamente y masacrar a chiíes, cristianos y otras minorías como los yazidíes. El ISIS puso en marcha sus planes al igual que el régimen nazi en la década de 1930, legislando la expulsión y el asesinato en masa primero de un grupo, luego del otro, y así sucesivamente.

Expulsó a los cristianos de Mosul y de las llanuras de Nínive. Acorraló a cadetes chiíes en Camp Speicher y asesinó a más de mil de ellos el 12 de junio de 2014. Cabe recordar que este asesinato masivo de chiíes es similar en número a lo que hizo Hamás el 7 de octubre.

Sin embargo, el ISIS no había terminado con sus horribles crímenes. Cuando vio que casi no tenía oposición en Irak, decidió masacrar y esclavizar a los yazidíes, un grupo minoritario que vivía en el norte de Irak. En agosto de 2014, el ISIS actualizó su ideología invadiendo numerosas aldeas yazidíes, obligando a huir a medio millón de personas y capturando a miles más.

El ISIS dividió entonces a los hombres y las mujeres, asesinando a muchos de los mayores y vendiendo como esclavos a las mujeres, los niños y algunos de los hombres. Miles de mujeres fueron vendidas en mercados de Mosul, en el norte de Irak, y en la capital del ISIS en Siria. Las vendían para esclavizarlas y violarlas.

Es significativo que el ISIS utilizara para las mujeres que vendía el mismo término que Hamás utilizó para definir a las mujeres que había capturado el 7 de octubre. El término sabaya significa esclava femenina. Los progresistas occidentales y las voces favorables a Hamás lo niegan, pero los hechos son claros. El ISIS fue un movimiento dedicado a la violación masiva y al genocidio. Hamás guarda similitudes con el ISIS tanto en método como en mentalidad.

LA CIUDAD DE MOSUL fue devastada por la ocupación del ISIS. Más de la mitad de sus habitantes tuvieron que huir de los extremistas. El brutal y genocida grupo terrorista ocupó Mosul desde junio de 2014 hasta junio de 2017, cuando el ejército iraquí, respaldado por la coalición liderada por Estados Unidos contra el ISIS, lo derrotó en Mosul, una campaña que comenzó en octubre de 2016.

Presencié muchos de los crímenes del ISIS. Vi las fosas comunes de los yazidíes en el norte de Irak después de que fueran descubiertas en otoño de 2015. Estos campos de exterminio eran similares a lo que los nazis habían hecho en Europa del Este bajo los Einsatzgruppen.

El ISIS alineó a los yazidíes y les disparó, empujando sus cuerpos a fosas comunes. Se encontraron decenas de estas fosas. El mismo destino aguardaba a las tribus beduinas que no aceptaban el dominio del ISIS, a los cristianos, a los chiíes y a cualquier otro grupo o disidente local.

Derrotar al ISIS llevó años. Sin embargo, Irak fue capaz de movilizarse contra los extremistas. Los Peshmerga kurdos hicieron retroceder al ISIS de Mosul y Sinjar. Otros grupos kurdos vinculados al YPG en Siria ayudaron a liberar partes de Mosul y a salvar a cientos de miles de yazidíes. En el centro de Irak, el ayatolá Ali al-Sistani emitió una fatwa que llamaba a las armas a los hombres jóvenes. Estos hombres acudieron en masa a los estandartes de diversas milicias para luchar contra el ISIS. En 2016, el ejército iraquí, apoyado por los setenta países que respaldaron a la coalición liderada por Estados Unidos, pudo ayudar a Irak a prepararse para retomar Mosul.

Mosul se ha recuperado ahora en los últimos siete años desde que fue liberada. Las iglesias han revivido. Pero las cicatrices no se curarán del todo. La comunidad cristiana apenas existe hoy en día. Los yazidíes no han recibido ayuda para reconstruir Sinjar. La comunidad kurda buscó más libertad e independencia en 2017, pero fue atacada por el gobierno federal iraquí, respaldado por milicias chiíes. Irán ha decidido utilizar a las milicias para atacar a las fuerzas estadounidenses y amenazar también a Israel. Como tal, Irak no ha tenido paz desde la derrota de ISIS.

La conquista de Mosul por parte de ISIS sacudió a la región de su letargo. Sus crímenes fueron tan escandalosos que muchos países decidieron enfrentarse a este extremismo. Eso tuvo un profundo efecto en los Estados del Golfo y Jordania. También endureció al régimen sirio y llevó a algunos libaneses a creer que Hezbolá era necesario para defender al Líbano de grupos como el ISIS.

Los crímenes del ISIS y sus métodos fueron también lo que probablemente inspiró a Hamás. El ISIS utilizó túneles y drones; se adaptó a su entorno. También aprendió a operar contra la sofisticada tecnología estadounidense que potencia los drones y otros activos en la región.

El ISIS y sus métodos también fueron lo que probablemente inspiró a Hamás.

Como tal, Hamás probablemente se inspiró en los crímenes del ISIS, creyendo que algún día podría hacer lo mismo. Trágicamente para Israel, Hamás fue capaz de hacer lo que hizo el ISIS, y los judíos de la frontera el 7 de octubre se encontraron tan vulnerables como los cristianos, yazidíes y chiíes en Irak.