Blinken critica a Hamás por exigir cambios profundos en el acuerdo

El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, pareció reducir las esperanzas de un acuerdo inmediato de rehenes, ya que describió las demandas de cambios de Hamás a la propuesta como inviables, aunque señaló que las conversaciones continuarían.

“Hamás ha propuesto numerosos cambios a la propuesta que estaba sobre la mesa... Algunos de los cambios son viables, otros no lo son”, dijo Blinken durante una conferencia de prensa conjunta en Doha el miércoles con el primer ministro de Catar, Mohammed al-Thani.

Llegó a Doha después de visitas a Egipto, Israel y Jordania esta semana, en un esfuerzo por finalizar el acuerdo de tres fases presentado por el presidente de EE. UU., Joe Biden, el 31 de mayo.

Próxima reunión del G7

Biden, quien se dirige a una reunión del G7 en Italia el jueves, se espera que plantee el tema allí.

Israel ha aceptado el acuerdo, que cuenta con el respaldo de la UE, el G7 y, finalmente, el Consejo de Seguridad de la ONU, que el lunes por la noche votó para apoyarlo 14-0, con la abstención de Rusia.

EE. UU. había esperado que, ante tal consenso internacional, Hamás aceptara el acuerdo, y algunos de sus comentarios inicialmente parecían prometedores tras la votación del Consejo de Seguridad de la ONU.

Sin embargo, según la respuesta de Hamás a los mediadores el martes por la noche, el grupo estaba lejos de dar ese paso.

Fuentes egipcias

Dos fuentes egipcias y una tercera fuente con conocimiento de las conversaciones dijeron que Hamás tenía preocupaciones de que la propuesta actual no proporciona garantías explícitas sobre la transición de la primera fase del plan, que incluye una tregua de seis semanas y la liberación de rehenes humanitarios, a la segunda fase, que si ambas partes están de acuerdo, incluiría un alto el fuego permanente y la liberación de los rehenes restantes. US Secretary of State Antony Blinken and Qatar's Prime Minister and Foreign Minister Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani hold a joint press conference in Doha, Qatar, June 12, 2024. (credit: REUTERS)

“Hamás quiere garantías de una transición automática de una fase a otra según el acuerdo presentado por el presidente Biden”, dijo la tercera fuente, indicando que Hamás no quería que el tema de un alto el fuego permanente estuviera en discusión.

Ha insistido desde el principio en que debe haber un compromiso de Israel de detener la guerra y retirarse de Gaza antes de que cualquiera de los 120 rehenes restantes sea liberado.

Un funcionario israelí que habló bajo condición de anonimato dijo que Hamás había “cambiado todos los parámetros principales y más significativos”, caracterizando la respuesta del grupo como un rechazo a la propuesta de Biden para la liberación de rehenes.

Un funcionario no israelí informado sobre el asunto, que también se negó a ser identificado, dijo que en su respuesta, Hamás había propuesto una nueva línea de tiempo para un alto el fuego permanente con Israel y la retirada de las tropas israelíes de Gaza, incluyendo Rafah.

KAN News informó que Hamás también quería que China, Rusia y Turquía fueran garantes del acuerdo. China y Rusia son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y, como tales, ya tienen un papel en el proceso a través de ese organismo de 15 miembros.

El alto funcionario de Hamás, Osama Hamdan, negó que el grupo islamista palestino hubiera presentado nuevas ideas. Hablando con la televisión panárabe Al-Araby, reiteró la postura de Hamás de que era Israel quien rechazaba las propuestas y acusó a la administración estadounidense de seguir a su cercano aliado para “evadir cualquier compromiso” con un plan para un alto el fuego permanente en Gaza.

El miércoles por la mañana, Izzat al-Rishq, del buró político de Hamás con sede fuera de Gaza, dijo que su respuesta formal a la propuesta estadounidense era “responsable, seria y positiva” y “abre un amplio camino” para un acuerdo.

Los funcionarios estadounidenses no proporcionaron detalles respecto a los temas que Hamás había planteado. Blinken en su conversación con los periodistas puso la responsabilidad sobre Hamás por la demora en finalizar el acuerdo, mientras instaba al grupo a aceptarlo.

El acuerdo, dijo, es prácticamente idéntico al que Hamás propuso el 6 de mayo, pero el grupo tardó casi dos semanas en responder, y cuando lo hizo, propuso varios cambios “que van más allá de las posiciones que había tomado y aceptado previamente”.

“No puedo hablar por Hamás ni responder por Hamás, y en última instancia, puede que no sea el camino que Hamás quiera seguir, pero Hamás no puede y no se le permitirá decidir el futuro de esta región y su gente”, dijo Blinken.

“En algún punto de una negociación, y esto ha ido y venido por mucho tiempo, llegas a un punto en el que si una parte sigue cambiando sus demandas, incluyendo hacer demandas e insistir en cambios para cosas que ya aceptó, debes cuestionar si están procediendo de buena fe o no”, dijo el secretario de Estado.

Aún así, señaló que Egipto y Catar, que han sido los principales mediadores del acuerdo, seguirán adelante con conversaciones continuas con Hamás “para tratar de cerrar este acuerdo, porque sabemos que está en los intereses de israelíes, palestinos, la región: de hecho, del mundo entero”.

Al-Thani dijo, “Se necesita presión sobre ambas partes” mientras parecía culpar a la actividad militar de Israel en Rafah por algunas de las dificultades para cerrar el acuerdo.

“Además, hemos visto muchas declaraciones contradictorias de diferentes funcionarios israelíes. Eso también requiere mucha presión sobre ellos, así como sobre la otra parte”, afirmó.

El asesor de Seguridad Nacional de EE. UU., Jake Sullivan, adoptó un tono más positivo cuando dijo que “muchos de los cambios propuestos son menores y no inesperados. Otros difieren más sustancialmente de lo que se describió en la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.

“Estados Unidos trabajará ahora con los mediadores, específicamente Egipto y Catar, para cerrar las brechas finales”, dijo.

“Nuestro objetivo es llevar este proceso a una conclusión. Nuestra opinión es que el tiempo para regatear ha terminado. Es hora de que comience un alto el fuego y que los rehenes regresen a casa”.

Mientras estaba en Israel, Blinken se reunió con el primer ministro Benjamin Netanyahu, el ministro de Defensa Yoav Gallant, el líder de la oposición MK Yair Lapid, que encabeza el partido Yesh Atid, MK Benny Gantz, que encabeza el partido de Unidad Nacional, y familias de los ocho rehenes con doble ciudadanía estadounidense-israelí.